От воздержания к Пасхе: зачем христиане соблюдают Великий пост и как к нему подготовиться

Священник Бородин объяснил, зачем верующие держат Великий пост

Фото: Медиасток.рф

Великий пост в 2026 году станет периодом глубокой духовной подготовки, кульминацией которой станет светлый праздник Пасхи. Этот многодневный путь предваряет важнейшее событие православного календаря — Воскресение Христово. Когда именно начнутся строгие недели воздержания, каков их сакральный смысл и как правильно построить жизнь в это время, выяснил 360.ru.

Когда Великий пост и Пасха в 2026 году

В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля.

Светлое Христово Воскресение наступит 12 апреля.

Как появился Великий пост

Принято считать, что Великий пост держат в память о подвиге Христа, когда Спаситель 40 дней ходил по пустыне без еды и воды.

По другой версии, в эпоху раннего христианства крещение проводили в определенные дни и их было немного. Перед этим желающие принять веру готовились и соблюдали пост.

Другие христиане якобы воздерживались и усердно молились в знак солидарности. Где правда, 360.ru объяснил настоятель храма Cвятых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин.

«Древний человек был не такой, как мы. Он мог держать в голове много смыслов», — отметил священник.

Репродукция картины «Христос в пустыне» работы художника Ивана Николаевича Крамского из собраний Государственной Третьяковской галереи
Фото: Репродукция картины «Христос в пустыне» работы художника Ивана Николаевича Крамского из собраний Государственной Третьяковской галереи/РИА «Новости»

Значение Великого поста для христианина

Каждый христианин должен установить главенство духа над телом, которое разрушено через грех, так как человеку нужно есть и размножаться. Однако истинный верующий — это тот, кто считает себя созданным для Царства Божьего, для общения со Христом.

«Для этого он выдерживает разные посты: не только Великий, но и каждую среду и пятницу. Сам по себе пост — только инструмент для достижения духовных целей. Об этом никогда не надо забывать», — отметил Бородин.

Он подчеркнул: телесность — это не плохо, однако у христианина должна быть четкая иерархия. Великий пост — это время самого длительного и напряженного подвига в этом направлении.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и нельзя делать в Великий пост

В дни телесного воздержания люди должны избегать злобы и ненависти, совершать добрые дела, которые должны усилить молитву, рассказал Бородин.

«Чтобы это получалось легче, следует ограничить телесность», — объяснил настоятель.

Что нужно делать в Великий пост:

Что нельзя совершать:

Важно понимать, что христианин не просто ограничивает себя во всем, он делает это, чтобы стать ближе к Богу.

Фото: Медиасток.рф

Как подготовиться к Великому посту

Верующим следует очень грамотно подготовиться к Великому посту, прежде чем в него вступать, так как могут обостриться или появиться некоторые заболевания, которые нарушат общее положение вещей.

Например, женщинам с активным образом жизни, у которых идет менструация, следует пройти обследование, чтобы врач смог назначить препараты для поддержания уровня гемоглобина и железа в организме, рассказала 360.ru исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. В противном случае может возникнуть анемия.

«Также многие постящиеся, особенно после 40 лет, узнают о дивертикулезе кишечника», — отметила специалист.

Из-за преобладания в рационе растительной пищи и большого количества клетчатки у некоторых людей, которые предрасположены к этому заболеванию, теряется упругость мышечного слоя, появляются необратимые выпячивания стенок кишечника. При хроническом течении дивертикулеза пациент вынужден придерживаться определенной диеты: ему нельзя цельные орехи, семена, квашеную капусту, свежие салаты, свежую морковь и так далее.

Фото: Медиасток.рф

Также обследоваться перед постом следует людям с заболеваниями ЖКТ. Затем посоветоваться с лечащим врачом относительно строгости поста и его возможности. В ряде случаев гастроэнтерологи могут назначить мультикомплексные ферментные препараты, которые помогут лучше усваиваться бобовым и растительной пище.

«Это недешевые препараты, но их действительно стоит приобрести», — уточнила Дианова.

Еще одним этапом подготовки к периоду ограничений врач назвала изучение возможного меню. К сожалению, не всегда хватает отказа от животных продуктов — тех ингредиентов рациона, которые отвечают за питательную плотность и насыщение.

«Можно изучить, где в вашем городе продается хлеб, который больше обогащен растительным белком. Важно понять, для чего это нужно организму. Такие виды хлеба настолько сытные, что сильно отличаются от обычного цельнозернового, а тем более пшеничного», — рассказала гастроэнтеролог.

Фото: Медиасток.рф

Также она посоветовала узнать, в каких супермаркетах есть необходимые продукты для полноценного рациона в период поста, например растительный фарш, замена сыру, молоку, в каких точках есть доставка продуктов.

Кроме того, важно подготовиться к Великому посту с духовной точки зрения. Для этого следует больше времени уделять чтению Евангелия. Бородин напомнил, что перед периодом ограничений есть подготовительные недели — четыре воскресенья до его начала:

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте