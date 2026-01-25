Сегодня 05:55 От воздержания к Пасхе: зачем христиане соблюдают Великий пост и как к нему подготовиться Священник Бородин объяснил, зачем верующие держат Великий пост 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Великий пост в 2026 году станет периодом глубокой духовной подготовки, кульминацией которой станет светлый праздник Пасхи. Этот многодневный путь предваряет важнейшее событие православного календаря — Воскресение Христово. Когда именно начнутся строгие недели воздержания, каков их сакральный смысл и как правильно построить жизнь в это время, выяснил 360.ru.

Когда Великий пост и Пасха в 2026 году В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. Светлое Христово Воскресение наступит 12 апреля. Как появился Великий пост Принято считать, что Великий пост держат в память о подвиге Христа, когда Спаситель 40 дней ходил по пустыне без еды и воды. По другой версии, в эпоху раннего христианства крещение проводили в определенные дни и их было немного. Перед этим желающие принять веру готовились и соблюдали пост. Другие христиане якобы воздерживались и усердно молились в знак солидарности. Где правда, 360.ru объяснил настоятель храма Cвятых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин. «Древний человек был не такой, как мы. Он мог держать в голове много смыслов», — отметил священник.

Фото: Репродукция картины «Христос в пустыне» работы художника Ивана Николаевича Крамского из собраний Государственной Третьяковской галереи / РИА «Новости»

Значение Великого поста для христианина Каждый христианин должен установить главенство духа над телом, которое разрушено через грех, так как человеку нужно есть и размножаться. Однако истинный верующий — это тот, кто считает себя созданным для Царства Божьего, для общения со Христом. «Для этого он выдерживает разные посты: не только Великий, но и каждую среду и пятницу. Сам по себе пост — только инструмент для достижения духовных целей. Об этом никогда не надо забывать», — отметил Бородин. Он подчеркнул: телесность — это не плохо, однако у христианина должна быть четкая иерархия. Великий пост — это время самого длительного и напряженного подвига в этом направлении.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и нельзя делать в Великий пост В дни телесного воздержания люди должны избегать злобы и ненависти, совершать добрые дела, которые должны усилить молитву, рассказал Бородин. «Чтобы это получалось легче, следует ограничить телесность», — объяснил настоятель. Что нужно делать в Великий пост: Питаться продуктами только растительного происхождения. Это общее правило для всех, но лицам с противопоказаниями можно соблюдать нестрогую диету. Для этого следует проконсультироваться с врачом и духовником;

Прощать обиды, по возможности примириться, не вступать в конфликты и разрешить имеющиеся;

Посещать храмы, усиленно молиться дома, духовно развиваться;

Читать покаянную молитву Ефрема Сирина на протяжении всего поста. Что нельзя совершать: Переедать;

Много говорить;

Лениться;

Венчаться, крестить детей;

Предаваться супружеской близости;

Предаваться развлечениям, в том числе смотреть телевизор, сидеть в соцсетях;

Предаваться вредным привычкам;

Заниматься гаданиями — этого правила следует придерживаться и вне поста. Важно понимать, что христианин не просто ограничивает себя во всем, он делает это, чтобы стать ближе к Богу.

Фото: Медиасток.рф

Как подготовиться к Великому посту Верующим следует очень грамотно подготовиться к Великому посту, прежде чем в него вступать, так как могут обостриться или появиться некоторые заболевания, которые нарушат общее положение вещей. Например, женщинам с активным образом жизни, у которых идет менструация, следует пройти обследование, чтобы врач смог назначить препараты для поддержания уровня гемоглобина и железа в организме, рассказала 360.ru исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. В противном случае может возникнуть анемия. «Также многие постящиеся, особенно после 40 лет, узнают о дивертикулезе кишечника», — отметила специалист. Из-за преобладания в рационе растительной пищи и большого количества клетчатки у некоторых людей, которые предрасположены к этому заболеванию, теряется упругость мышечного слоя, появляются необратимые выпячивания стенок кишечника. При хроническом течении дивертикулеза пациент вынужден придерживаться определенной диеты: ему нельзя цельные орехи, семена, квашеную капусту, свежие салаты, свежую морковь и так далее.

Фото: Медиасток.рф

Также обследоваться перед постом следует людям с заболеваниями ЖКТ. Затем посоветоваться с лечащим врачом относительно строгости поста и его возможности. В ряде случаев гастроэнтерологи могут назначить мультикомплексные ферментные препараты, которые помогут лучше усваиваться бобовым и растительной пище. «Это недешевые препараты, но их действительно стоит приобрести», — уточнила Дианова. Еще одним этапом подготовки к периоду ограничений врач назвала изучение возможного меню. К сожалению, не всегда хватает отказа от животных продуктов — тех ингредиентов рациона, которые отвечают за питательную плотность и насыщение. «Можно изучить, где в вашем городе продается хлеб, который больше обогащен растительным белком. Важно понять, для чего это нужно организму. Такие виды хлеба настолько сытные, что сильно отличаются от обычного цельнозернового, а тем более пшеничного», — рассказала гастроэнтеролог.

Фото: Медиасток.рф

Также она посоветовала узнать, в каких супермаркетах есть необходимые продукты для полноценного рациона в период поста, например растительный фарш, замена сыру, молоку, в каких точках есть доставка продуктов. Кроме того, важно подготовиться к Великому посту с духовной точки зрения. Для этого следует больше времени уделять чтению Евангелия. Бородин напомнил, что перед периодом ограничений есть подготовительные недели — четыре воскресенья до его начала: Неделя о мытаре и фарисее — в это время старались ничего не делать, трудиться можно было только духовно;

Неделя о блудном сыне — верующие ищут пути возвращения к Богу и преодоления своего греха через покаяние;

Неделя о Страшном суде, где люди узнают, как будет судить Бог — каждого по количеству грехов и добрых дел, которые он сделал или не сделал;

Прощеное Воскресенье — последнее перед первой Седмицей, когда христиане примиряются друг с другом, приходят к покаянию.