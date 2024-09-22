Сегодня 12:06 Праздник урожая и обновления. Как отметить Осенины Эзотерик Шмелев рассказал, как отметить Осенины в 2024 году 0 0 0 Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / Global Look Press Культура

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В конце сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В этот же период на Руси встречали еще один праздник — Осенины. Что это за дата, какие традиции соблюдали, как встречали осень и есть ли связь с религиозным праздником — в материале 360.ru.

Когда Осенины в 2024 году В 2024 году Осенины, как и всегда, отмечают 21 сентября. История праздника Осенины на Руси Осенины — это празднество у древних славян в честь собранного урожая и окончания земледельческого сезона. Сейчас его не отмечают повсеместно, но знают как праздник в честь встречи осени. «Дата тесно связана с осенним равноденствием, которое отмечали до Крещения Руси. Этот день считали радостным, отпускным от работ в полях. В домах обновляли все: гасили свечи или заменяли их на новые с новым огнем. Это символизировало тепло, уют и спокойствие», — рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. У Осенин много других названий: Спожинки и Дожинки, Авсень, Таусень, Спасов день, Последний Спас, Женское Рождество, Праздник Рожаниц, Вторая встреча осени, Праздник урожая.

Фото: Freepik

Как отмечали Осенины: народные традиции Как и любой другой народный праздник, Осенины сопровождался множеством народных традиций, примет и ритуалов. Что готовили В день Осенин устраивали большой пир. На стол ставили каши, мед, молочные продукты, мясо и ягодное вино. Спиртное пили из одной чаши, которую передавали за столом по кругу. Сделав глоток, каждый член семьи должен был поблагодарить богов за хороший урожай. Как встречали осень Дети вместе со взрослыми устраивали «похороны мух», которые символизировали скорое наступление холодов. Кроме того, в этот день мальчиков впервые сажали на коня, после чего начиналось обучение азам езды на лошади.

На Руси было принято навещать новобрачных. Те, кто хотел создать крепкий союз, обязательно отправлялись к таким семьям. Сергей Шмелев

Молодые хозяйки накрывали на стол и старались угодить всем гостям. Особое внимание в Дрейней Руси уделяли животным, чтобы получить приплод.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Утром женщины со свежим хлебом выходили к водоему, чтобы встретить матушку-Осенину. Самая старшая держала хлеб, а молодые пели песни, разламывали выпечку и несли домой — кормить этим хлебом скот. Старую и ненужную одежду жгли, детей обливали водой — от дурного сглаза. Что было запрещено Осенины — особенный праздник, который имеет свои ограничения: Работать в этот день было не принято;

Осенины — это еще и Рождество Пресвятой Богородицы, поэтому люди старались провести его без громких гуляний — в тишине и молитве;

Не нужно надевать старую одежду, чтобы избежать сглаза;

На Осенины нельзя свататься;

Не пользуйтесь острыми предметами, чтобы не укоротить свою судьбу. Хлеб в этот день ломали;

Запрещено рукоделие;

Нельзя сжигать мусор и убираться дома.

Фото: РИА «Новости»

Осенины и Рождество Пресвятой Богородицы После Крещения Руси в 988 году день осеннего равноденствия, или Осенины, заменили на христианский праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Интересно В церквях в этот день служат торжественный молебен в честь Девы Марии со стихирями, канонами и тропарями. Они имеют особое название — «Богородичны». В церквях в этот день служат торжественный молебен в честь Девы Марии со стихирями, канонами и тропарями. Они имеют особое название — «Богородичны».

Для православных это особенный праздник, так как образ Богородицы многим стал ближе и понятнее, чем образ Спасителя. Это образ женщины, матери и заступницы. В народе ее представляли милосердной, переживающей за других, отзывчивой к чужой беде, утешающей и облегчающей боль. После крещения народ молился Пресвятой Богородице и просил ее о здоровье. Женщины просили Богоматерь, чтобы она послала им ребенка.

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как отметить Осенины сейчас В нашем веке Осенины часто отмечают в детских садах. Для малышей это праздник обновлений и благодарности природе за щедрый урожай, встречи осени. Обычно одна из воспитателей наряжается в персонаж Осень, ребята читают стихи, восхваляя плодородное лето, приносят из дома различные плоды и овощи, поют песни. Однако Осенины сейчас — это не только детский праздник. Эзотерик Шмелев посоветовал провести этот день с пользой.

Осенины — самое лучшее время для обновления и перемен в жизни. Старое следует отпустить. Сергей Шмелев

В этот день можно позаботиться о близких и домашних животных. Также нужно накормить всех бездомных животных. Нужно помочь нуждающимся. «Тем, кто хочет ребенка, нужно обязательно в этот день молиться Пресвятой Богородице об этом. Можно пойти в церковь», — отметил Шмелев.

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Для некрещенных тоже есть совет: можно прийти в лес или к какому-то водоему, умыться и попросить у природы красоту, здоровье и молодость. Если человек крещенный, то умываться лучше в святом источнике. В этот момент можно попросить Богородицу о здоровье близких, если кто-то болеет, или если есть изъяны во внешности, тоже просить помочь.

Умывание чистой водой символизирует обновление. Сергей Шмелев

Народные приметы на 21 сентября Большинство примет на Осенины связывали с погодой. Вот некоторые из них: если на улице ясно и безоблачно на Осенины, то бабье лето и зима будут теплыми;

если на Осенины пошел дождь или пасмурно, то осень и зима будут холодными, а весна придет поздно;

если с деревьев практически все листья опали — зима будет ранней,

заметили роющего нору зайца — зима будет суровой;

если перелетные птицы летят низко — к скорым холодам. Считалось, что рожденные 21 сентября люди обладают аналитическими способностями и хорошей интуицией. Кроме того, в этот день воду в колодцах и любых водоемах считали святой.