Ореховый Спас — 2025. Как отметить и что приготовить к застолью
Священник Конюхов рассказал, почему Ореховый Спас называют Нерукотворным
В конце августа, 29-го числа, верующие отмечают третий по счету Спас — Ореховый, или Нерукотворный. Он завершает цикл летних праздников урожая. В этот день принято освящать свежие орехи, мед и хлеб нового помола. Какие приметы предскажут погоду и благополучие в будущем, почему нельзя отказывать в милостыне и какие блюда обязательно должны быть на праздничном столе — в материале 360.ru.
История Третьего Спаса
Согласно Библии, царь Эдессы Авгарем страдал от неизлечимой хвори. Услышав о чудесных делах Христа, он послал за ним своих слуг.
Когда Иисус получил письмо от правителя, он умылся и вытер лицо полотенцем. На нем отпечатался лик Спасителя. Христос отдал его слугам и попросил Авгарема приложиться к материи.
Царь так и сделал — и исцелился. А образ Христа на ткани начали называть Нерукотворным.
«Это первая икона, которая не сделана руками человека, а чудесным образом отобразилась на полотне. Образ стал основой всех иконописных изображений», — рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.
Позднее его перенесли в Константинополь.
Ореховый Спас — непереходный праздник. Православные верующие всегда отмечают его 29 августа.
Какие еще названия есть у Орехового Спаса
У праздника 29 августа есть несколько названий:
- Ореховый Спас — потому что к концу лета поспевают орехи, которые и освящают в этот день в храмах;
- Хлебный Спас — благодаря новому урожаю. Предки мололи пшеницу и пекли из получившейся муки хлеб, который тоже освящали в церквях;
- Нерукотворный Спас, так как полное название праздника — Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа;
- Третий Спас — последний и третий по счету праздник урожая.
Значение Спаса Нерукотворного
Ореховый Спас напоминает православным о божественной природе Христа. Случившееся в этот день стало символом силы чуда и веры.
Интересно
Кроме того, это день благодарности Бога за плоды, которые он даровал в нынешнем сезоне.
Традиции и обряды
Ореховый Спас — финал лета, и к этому времени предки старались собрать весь урожай и заготовить его на зиму. Также ходили в храм, освящали плоды и собирались за семейным столом.
Хозяйки пекли хлеб и пироги с орехами, убирали дом, утепляли окна, чистили колодцы. Всей семьей нужно было сходить в баню. Обязательное условие — попариться веником из орешника. Считалось, что это защищает от болезней на целый год.
Доброй традицией стала организация ярмарок. На них приносили свой урожай и покупали что-то на зиму. Еще славяне собирали орехи, сушили их и оставляли до зимы.
Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас
К Третьему Спасу закончится Успенский пост, поэтому допускается непостная пища. Также следует посетить храм, поучаствовать в богослужении и прославить Иисуса Христа.
«Хорошо бы иметь дома изображение Иисуса Христа. Как правило, верующие хранят только иконки Матроны Московской или Николая Чудотворца», — пояснил Конюхов.
В этот день принято раздавать орехи и хлеб нуждающимся. Люди верили, что это принесет благополучие в дом.
А вот что делать в праздник не рекомендуется:
- Отказывать в помощи — иначе можно оказаться в нужде;
- Работать в поле — урожай может быть скудным;
- Выбрасывать крошки от освященного хлеба — их лучше скормить птицам или животным, в противном случае в дом придет беда.
Как выбрать орехи на Третий Спас
На что обратить внимание при покупке:
- Внешний вид — скорлупа должна быть целой, без трещин, плесени и темных пятен;
- Звук — если грецкий орех потрясти, ядро не должно греметь. Иначе он может быть пересушенным;
- Запах — у свежих орехов приятный аромат, без затхлости или горечи;
- Срок годности — очищенные орехи хранятся не более шести месяцев, в скорлупе — до года.
Какие орехи лучше покупать:
- Грецкие — тяжелые, с золотистым ядром, но не желтым и не темным;
- Фундук — круглый, без следов влаги и повреждений;
- Миндаль должен быть ровным, без горького запаха — горечь указывает на испорченность;
- Кедровые орехи обычно чистые, без маслянистого налета — он считается признаком прогорклости.
Как хранить орехи после покупки:
- В скорлупе — в мешочке из натуральной ткани в сухом месте;
- Очищенные — в стеклянной банке с плотной крышкой, можно в холодильнике.
Что приготовить на Ореховый Спас
Праздник в конце августа — это не только время освящения даров природы, но и повод собрать семью за праздничным столом. В качестве угощения можно приготовить:
- Ореховый каравай;
- Домашний хлеб с добавлением толченых грецких орехов, меда и корицы — подается с солью;
- Медово-ореховые сладости;
- Козинаки из грецких орехов или фундука;
- Пряники с ореховой начинкой;
- Сочни — тонкие лепешки с медом и ореховой крошкой.
В качестве закуски подойдет салат из свеклы с грецкими орехами и чесноком или баклажаны с ореховой пастой, из напитков — ореховое молоко с медом или сбитень с пряностями.
Можно перемолоть орехи, смешать их с медом и корицей — получится вкусная ореховая паста, которую можно намазать на теплый хлебный тост.
Приметы 29 августа
- Если первый сорванный на Третий Спас орех оказался сладким, год будет удачным, горьким — жди испытаний;
- Гром в Ореховый Спас — к теплой осени;
- Дождь — к поздней и дождливой осени;
- Журавли улетели — к ранним заморозкам;
- Много орехов уродилось — следующий год будет хлебным;
- Если поссориться на Ореховый Спас — будете жить как кошка с собакой весь будущий год;
- Найти орех с тремя ядрами — к неожиданному богатству;
- Если паук сплел на дерево паутину — к скорым хорошим новостям.