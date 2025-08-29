Ореховый Спас — 2025. Как отметить и что приготовить к застолью

Священник Конюхов рассказал, почему Ореховый Спас называют Нерукотворным

В конце августа, 29-го числа, верующие отмечают третий по счету Спас — Ореховый, или Нерукотворный. Он завершает цикл летних праздников урожая. В этот день принято освящать свежие орехи, мед и хлеб нового помола. Какие приметы предскажут погоду и благополучие в будущем, почему нельзя отказывать в милостыне и какие блюда обязательно должны быть на праздничном столе — в материале 360.ru.

История Третьего Спаса

Согласно Библии, царь Эдессы Авгарем страдал от неизлечимой хвори. Услышав о чудесных делах Христа, он послал за ним своих слуг.

Когда Иисус получил письмо от правителя, он умылся и вытер лицо полотенцем. На нем отпечатался лик Спасителя. Христос отдал его слугам и попросил Авгарема приложиться к материи.

Царь так и сделал — и исцелился. А образ Христа на ткани начали называть Нерукотворным.

«Это первая икона, которая не сделана руками человека, а чудесным образом отобразилась на полотне. Образ стал основой всех иконописных изображений», — рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Позднее его перенесли в Константинополь.

Ореховый Спас — непереходный праздник. Православные верующие всегда отмечают его 29 августа.

Какие еще названия есть у Орехового Спаса

У праздника 29 августа есть несколько названий:

Значение Спаса Нерукотворного

Ореховый Спас напоминает православным о божественной природе Христа. Случившееся в этот день стало символом силы чуда и веры.

Интересно

Господь исцелил Авгарема от недуга, потому что он поверил в спасительную силу Христа.

Кроме того, это день благодарности Бога за плоды, которые он даровал в нынешнем сезоне.

Традиции и обряды

Ореховый Спас — финал лета, и к этому времени предки старались собрать весь урожай и заготовить его на зиму. Также ходили в храм, освящали плоды и собирались за семейным столом.

Хозяйки пекли хлеб и пироги с орехами, убирали дом, утепляли окна, чистили колодцы. Всей семьей нужно было сходить в баню. Обязательное условие — попариться веником из орешника. Считалось, что это защищает от болезней на целый год.

Доброй традицией стала организация ярмарок. На них приносили свой урожай и покупали что-то на зиму. Еще славяне собирали орехи, сушили их и оставляли до зимы.

Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас

К Третьему Спасу закончится Успенский пост, поэтому допускается непостная пища. Также следует посетить храм, поучаствовать в богослужении и прославить Иисуса Христа.

«Хорошо бы иметь дома изображение Иисуса Христа. Как правило, верующие хранят только иконки Матроны Московской или Николая Чудотворца», — пояснил Конюхов.

В этот день принято раздавать орехи и хлеб нуждающимся. Люди верили, что это принесет благополучие в дом.

А вот что делать в праздник не рекомендуется:

Как выбрать орехи на Третий Спас

На что обратить внимание при покупке:

Какие орехи лучше покупать:

Как хранить орехи после покупки:

Что приготовить на Ореховый Спас

Праздник в конце августа — это не только время освящения даров природы, но и повод собрать семью за праздничным столом. В качестве угощения можно приготовить:

В качестве закуски подойдет салат из свеклы с грецкими орехами и чесноком или баклажаны с ореховой пастой, из напитков — ореховое молоко с медом или сбитень с пряностями.

Можно перемолоть орехи, смешать их с медом и корицей — получится вкусная ореховая паста, которую можно намазать на теплый хлебный тост.

Приметы 29 августа

