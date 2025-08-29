Сегодня 07:59 Ореховый Спас — 2025. Как отметить и что приготовить к застолью Священник Конюхов рассказал, почему Ореховый Спас называют Нерукотворным 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Культура

Праздники

Священники

Православие

Религия

Библия

Иисус Христос

Ярмарки

Приметы

В конце августа, 29-го числа, верующие отмечают третий по счету Спас — Ореховый, или Нерукотворный. Он завершает цикл летних праздников урожая. В этот день принято освящать свежие орехи, мед и хлеб нового помола. Какие приметы предскажут погоду и благополучие в будущем, почему нельзя отказывать в милостыне и какие блюда обязательно должны быть на праздничном столе — в материале 360.ru.

История Третьего Спаса Согласно Библии, царь Эдессы Авгарем страдал от неизлечимой хвори. Услышав о чудесных делах Христа, он послал за ним своих слуг. Когда Иисус получил письмо от правителя, он умылся и вытер лицо полотенцем. На нем отпечатался лик Спасителя. Христос отдал его слугам и попросил Авгарема приложиться к материи. Царь так и сделал — и исцелился. А образ Христа на ткани начали называть Нерукотворным. «Это первая икона, которая не сделана руками человека, а чудесным образом отобразилась на полотне. Образ стал основой всех иконописных изображений», — рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. Позднее его перенесли в Константинополь. Ореховый Спас — непереходный праздник. Православные верующие всегда отмечают его 29 августа.

Фото: Икона «Спас Нерукотворный» в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери города Читы / РИА «Новости»

Какие еще названия есть у Орехового Спаса У праздника 29 августа есть несколько названий: Ореховый Спас — потому что к концу лета поспевают орехи, которые и освящают в этот день в храмах;

Хлебный Спас — благодаря новому урожаю. Предки мололи пшеницу и пекли из получившейся муки хлеб, который тоже освящали в церквях;

Нерукотворный Спас, так как полное название праздника — Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа;

Третий Спас — последний и третий по счету праздник урожая.

Фото: Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф

Значение Спаса Нерукотворного Ореховый Спас напоминает православным о божественной природе Христа. Случившееся в этот день стало символом силы чуда и веры.

Интересно Господь исцелил Авгарема от недуга, потому что он поверил в спасительную силу Христа. Господь исцелил Авгарема от недуга, потому что он поверил в спасительную силу Христа.

Кроме того, это день благодарности Бога за плоды, которые он даровал в нынешнем сезоне. Традиции и обряды Ореховый Спас — финал лета, и к этому времени предки старались собрать весь урожай и заготовить его на зиму. Также ходили в храм, освящали плоды и собирались за семейным столом. Хозяйки пекли хлеб и пироги с орехами, убирали дом, утепляли окна, чистили колодцы. Всей семьей нужно было сходить в баню. Обязательное условие — попариться веником из орешника. Считалось, что это защищает от болезней на целый год. Доброй традицией стала организация ярмарок. На них приносили свой урожай и покупали что-то на зиму. Еще славяне собирали орехи, сушили их и оставляли до зимы.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас К Третьему Спасу закончится Успенский пост, поэтому допускается непостная пища. Также следует посетить храм, поучаствовать в богослужении и прославить Иисуса Христа. «Хорошо бы иметь дома изображение Иисуса Христа. Как правило, верующие хранят только иконки Матроны Московской или Николая Чудотворца», — пояснил Конюхов. В этот день принято раздавать орехи и хлеб нуждающимся. Люди верили, что это принесет благополучие в дом. А вот что делать в праздник не рекомендуется: Отказывать в помощи — иначе можно оказаться в нужде;

Работать в поле — урожай может быть скудным;

Выбрасывать крошки от освященного хлеба — их лучше скормить птицам или животным, в противном случае в дом придет беда.

Фото: Nikolay Titov/Russian Look / www.globallookpress.com

Как выбрать орехи на Третий Спас На что обратить внимание при покупке: Внешний вид — скорлупа должна быть целой, без трещин, плесени и темных пятен;

Звук — если грецкий орех потрясти, ядро не должно греметь. Иначе он может быть пересушенным;

Запах — у свежих орехов приятный аромат, без затхлости или горечи;

Срок годности — очищенные орехи хранятся не более шести месяцев, в скорлупе — до года. Какие орехи лучше покупать: Грецкие — тяжелые, с золотистым ядром, но не желтым и не темным;

Фундук — круглый, без следов влаги и повреждений;

Миндаль должен быть ровным, без горького запаха — горечь указывает на испорченность;

Кедровые орехи обычно чистые, без маслянистого налета — он считается признаком прогорклости. Как хранить орехи после покупки: В скорлупе — в мешочке из натуральной ткани в сухом месте;

Очищенные — в стеклянной банке с плотной крышкой, можно в холодильнике.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Что приготовить на Ореховый Спас Праздник в конце августа — это не только время освящения даров природы, но и повод собрать семью за праздничным столом. В качестве угощения можно приготовить: Ореховый каравай;

Домашний хлеб с добавлением толченых грецких орехов, меда и корицы — подается с солью;

Медово-ореховые сладости;

Козинаки из грецких орехов или фундука;

Пряники с ореховой начинкой;

Сочни — тонкие лепешки с медом и ореховой крошкой. В качестве закуски подойдет салат из свеклы с грецкими орехами и чесноком или баклажаны с ореховой пастой, из напитков — ореховое молоко с медом или сбитень с пряностями. Можно перемолоть орехи, смешать их с медом и корицей — получится вкусная ореховая паста, которую можно намазать на теплый хлебный тост.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Приметы 29 августа Если первый сорванный на Третий Спас орех оказался сладким, год будет удачным, горьким — жди испытаний;

Гром в Ореховый Спас — к теплой осени;

Дождь — к поздней и дождливой осени;

Журавли улетели — к ранним заморозкам;

Много орехов уродилось — следующий год будет хлебным;

Если поссориться на Ореховый Спас — будете жить как кошка с собакой весь будущий год;

Найти орех с тремя ядрами — к неожиданному богатству;

Если паук сплел на дерево паутину — к скорым хорошим новостям.