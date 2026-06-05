Сегодня 01:34 «Нужно держать руку на пульсе». Мария Киселева — о новых форматах подачи контента на телевидении Киселева: контент должен быть рассчитан на аудиторию разных возрастов 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Любой проект, в том числе телевизионный, можно сделать так, чтобы он полюбился аудитории разных возрастов. Главное — подходить к делу профессионально и учитывать наработанный опыт. Об этом заявила депутат Московской городской Думы, трехкратная олимпийская чемпионка, руководитель Русского театра на воде Мария Киселева в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума.

Она отметила, что россияне до сих пор помнят телеигру «Слабое звено», ведущей которой она была. Программа, запущенная еще в 2001 году, породила немало пародий, что говорит о ее популярности. Несколько лет назад проект возобновляли, а затем, после того как была отозвана лицензия, перезапускали в измененном виде. Он стал называться «На выход», но суть оставалась прежней.

Фото: 360.ru

«Независимо от того, выходит „Слабое звено“ в эфир или не выходит, каждый день я слышу про этот проект. <…> Мы переделывали его, но в умах, мыслях и памяти людей он все равно остается „Слабым звеном“. Сегодня мы разрабатываем еще несколько телевизионных проектов, и я уверена, они придутся по душе многим телезрителям», — поделилась Киселева.

Она убеждена, что в интернет-пространство в основном уходит молодежь, но нельзя забывать и о другой аудитории.

Нужно, конечно, учитывать интересы молодежи, интересы современного мира и технологии, в которых мы сегодня живем. [Но] телевизионная аудитория все равно остается. Проекты должны продумываться в таких форматах, чтобы затронуть все слои и всю аудиторию, которая у нас сегодня есть. Для этого нужно держать руку на пульсе, понимать, что интересует нашу молодежь, наших подростков, «среднее» поколение, старшее поколение. Важно, чтобы все эти проекты были очень качественными и профессиональными.

На российском телевидении по-прежнему много лицензионных проектов. По мнению Киселевой, это не хорошо и не плохо — речь о проверенных форматах, которые точно попадают в аудиторию. Но есть и отечественные шоу, такие как «Что? Где? Когда?» и КВН, которые успешно продолжаются уже несколько десятилетий. «И сегодня рождаются проекты, которые созданы оригинальными и созданы нашими специалистами. Двигаемся, работаем, и нужно продолжать меняться на основе истории, которая есть, на основе профессионализма. Нельзя все отрезать на корню и идти в новое направление — нужно взять обязательно опыт, этот багаж и смотреть вперед, с новыми технологиями и в современном мире», — подытожила Киселева.

Диалог на языке эмоций

Мария Киселева окончила журфак МГУ и работала в спортивной редакции. Была корреспондентом, затем — ведущей спортивных новостей, обозревателем, комментатором. «Слабое звено» не было ее первым телевизионным проектом. «Любую тематику и любое направление можно упаковать в разные форматы, чтобы это было интересно абсолютно разной возрастной аудитории. Важно, какова суть, что мы хотим донести. Главное — заложить правильные внутренние составляющие, а дальше — креатив и профессионализм», — уверена она.

Фото: РИА «Новости»

Это касается не только телевидения. Говоря о Русском театре на воде, сочетающем в себе спорт, цирковое искусство и классический театр, Киселева отметила, что он породил новый язык общения с самой разной аудиторией — от детей до старшего поколения. Это язык движений, музыки, сказок и профессионального спорта в воде и над водой, от которого у зрителей бегут мурашки по коже. «Вот это тот язык, которым нужно делиться на международной арене. <…> Это новый, креативный взгляд, и это сближает, объединяет, потому что те эмоции, которые получают зрители, одинаковые во всем мире. А это значит, что есть диалог. Это значит, что можно разговаривать и общаться дальше. <…> Если ты любишь то, что делаешь, если ты этим живешь, готов трудиться и учиться, то можно вдохновляться, а дальше вдохновлять других», — заключила Киселева.