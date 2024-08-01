«Новый Херсонес». Что посмотреть в уникальном музейном комплексе в Севастополе
Место крещения князя Владимира стало уникальным музейно-храмовым комплексом
«Новый Херсонес» стал новой жемчужиной Крыма. На огромной территории разместились музеи, соборы, прекрасный парк со множеством скульптур. Уникальный комплекс на месте крещения князя Владимира вырос в Севастополе менее чем за два года и теперь может рассказать своим гостям об истории России, Крыма, Новороссии, величии и вере.
Открытие музея «Новый Херсонес»
Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» открыли 30 июля в Севастополе. На 24 гектарах разместились Свято-Владимирский собор, музеи Античности, Византии и христианства, Международный археологический центр, музей Крыма и Новороссии, храм-парк, амфитеатр «Грифон-арена» и другие интересные локации.
По преданию, именно тут в 987 или 988 году состоялось крещение великого князя Владимира — крестителя Руси. В день его памяти, 28 июля, 12 архиереев и более 100 священнослужителей прошли крестным ходом и совершили чин освящения основных объектов комплекса.
Кто архитектор «Нового Херсонеса»
«Новый Херсонес» появился по поручению президента Владимира Путина. Он отметил: место, где крестился князь Владимир, — исток российской государственности и народа.
Комплекс построили за неполные два года, главным архитектором проекта выступил Дмитрий Смирнов, автор Главного храма Вооруженных сил РФ.
План «Нового Херсонеса» в Севастополе: что посмотреть
Свято-Владимирский собор
Главным акцентом «Нового Херсонеса», безусловно, стал заново отреставрированный кафедральный Свято-Владимирский собор. Когда-то его возвели на предполагаемом месте крещения князя Владимира.
Первым идею «соорудить небольшую изящной архитектуры церковь с устроением при оной богадельни для 30 человек дряхлых и неимущих, которые бы, прославляя имя Божие, имели надзор как за храмом, так и за самими развалинами», высказал Александру I главнокомандующий Черноморским флотом адмирал Алексей Грейг в 1825 году.
Строительство началось только 1861-м по проекту одного из создателей русского стиля, архитектора Давида Гримма. Длилось оно 30 лет — все-таки возводили собор за счет пожертвований.
В неовизантийском стиле, высотой 26 метров, он стал самым крупным храмом Севастополя и вторым по величине на всем Крымском полуострове.
Из Малой домовой церкви Зимнего дворца собору передали частицу мощей святого равноапостольного князя Владимира. Кроме того, храм получил мощи 115 святых и список с чудотворной Корсунской иконы Божией Матери.
После революции там открыли исправительно-трудовой лагерь, а в 1924 году Свято-Владимирский собор передали музею. Во время Великой Отечественной войны при осаде города в купол храма попал крупнокалиберный снаряд, а позже, перед отступлением, немцы взорвали здание, уничтожив как минимум его треть.
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Реставрировать Свято-Владимирский собор начали лишь в конце 90-х годов прошлого века. Работали киевские архитекторы и художники, мастера из Санкт-Петербурга и Крыма. По фотоматериалам Российского государственного исторического архива удалось восстановить утраченные монументальные композиции и иконы.
В 2023 году неподалеку от собора поставили бронзовый памятник апостолу Андрею Первозванному. По преданию, он бывал в Херсонесе во время путешествия по городам и странам Причерноморья. Однако серьезные ученые сомневаются, что апостол посещал Крым.
Музеи «Нового Херсонеса»
Музей Античности и Византии — самый большой на территории нового комплекса: общая площадь здания превышает 21 тысячу квадратных метров. Посетители смогут познакомиться с историей великих цивилизаций Древней Греции, Древнего Рима и Византии: их жизнью, бытом, войнами.
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Единственный в своем роде Музей христианства рассказывает об основных аспектах христианского вероучения. Экспозиция объясняет, как православная вера формировала жизнь народов России: легла в основу ее многонационального и многоконфессионального единства, помогала преодолевать тяжелейшие испытания.
Музей Крыма и Новороссии покажет, как жили люди на землях, которые в античные времена были местом ссылки, а на Руси еще в XVIII веке назывались Диким Полем. Но упорный труд человека помог постепенно преобразить эти места.
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Другие достопримечательности «Нового Херсонеса»
Посетители комплекса смогут побывать в уникальном храме-парке под открытым небом во имя Святой Троицы. Верующие будут молиться среди виноградников, плетущихся роз и раскидистых деревьев. Богослужения собираются проводить утром, вечером и в ночное время.
Амфитеатр на 1200 мест «Грифон-арена» получил свое название в честь одноименного спектакля, который рассказывал о прошлом Херсонеса. На этой площадке планируют воссоздать реконструкцию сражений и гладиаторских боев, ставить произведения античных и современных авторов, организовывать концерты и другие мероприятия.
На всей территории «Нового Херсонеса» можно увидеть фигуры грифонов, орлов, львов, памятники писателям и святому равноапостольному князю Владимиру возле Свято-Владимирского собора. Все эти работы — авторства скульптора Виталия Шанова, который ранее создал барельеф для Главного храма Вооруженных сил РФ в Одинцовском городском округе Подмосковья.
В Севастополе также воссоздали удивительный Византийский квартал. Эта реконструкция части Херсонеса времен князя Владимира. Можно посетить древний рынок, оценить пищу античных времен и блюда средневековой кухни, купить подарки и сувениры. Все желающие также смогут попробовать свои силы в творческих мастерских.
Стоимость билетов в «Новый Херсонес»
Проход на территорию всего комплекса бесплатный. Но перед визитом нужно зарегистрироваться и оформить бесплатный билет. Делать это лучше заранее: только в первый день «Новый Херсонес» посетили более 20 тысяч человек.
Вход в музеи оплачивается отдельно. Посещение Музея христианства для всех бесплатно. В Музей Античности и Византии свободно пускают только жителей Севастополя и Республики Крым, туристам придется заплатить 500 рублей.
В Музей Крыма и Новороссии севастопольцы и крымчане смогут попасть за 350 рублей, приезжие — за 500 рублей. Для льготных категорий цены ниже.