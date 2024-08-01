01 августа 2024 16:14 «Новый Херсонес». Что посмотреть в уникальном музейном комплексе в Севастополе Место крещения князя Владимира стало уникальным музейно-храмовым комплексом 0 0 0 Фото: Посетители на открытии музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. «Новый Херсонес» включает три пространства, посвященные христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии / РИА «Новости» Культура

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«Новый Херсонес» стал новой жемчужиной Крыма. На огромной территории разместились музеи, соборы, прекрасный парк со множеством скульптур. Уникальный комплекс на месте крещения князя Владимира вырос в Севастополе менее чем за два года и теперь может рассказать своим гостям об истории России, Крыма, Новороссии, величии и вере.

Открытие музея «Новый Херсонес» Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» открыли 30 июля в Севастополе. На 24 гектарах разместились Свято-Владимирский собор, музеи Античности, Византии и христианства, Международный археологический центр, музей Крыма и Новороссии, храм-парк, амфитеатр «Грифон-арена» и другие интересные локации. По преданию, именно тут в 987 или 988 году состоялось крещение великого князя Владимира — крестителя Руси. В день его памяти, 28 июля, 12 архиереев и более 100 священнослужителей прошли крестным ходом и совершили чин освящения основных объектов комплекса.

Фото: РИА «Новости»

Кто архитектор «Нового Херсонеса» «Новый Херсонес» появился по поручению президента Владимира Путина. Он отметил: место, где крестился князь Владимир, — исток российской государственности и народа. Комплекс построили за неполные два года, главным архитектором проекта выступил Дмитрий Смирнов, автор Главного храма Вооруженных сил РФ.

Фото: Посетитель на открытии музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе / РИА «Новости»

План «Нового Херсонеса» в Севастополе: что посмотреть Свято-Владимирский собор Главным акцентом «Нового Херсонеса», безусловно, стал заново отреставрированный кафедральный Свято-Владимирский собор. Когда-то его возвели на предполагаемом месте крещения князя Владимира. Первым идею «соорудить небольшую изящной архитектуры церковь с устроением при оной богадельни для 30 человек дряхлых и неимущих, которые бы, прославляя имя Божие, имели надзор как за храмом, так и за самими развалинами», высказал Александру I главнокомандующий Черноморским флотом адмирал Алексей Грейг в 1825 году.

Фото: Слева направо: адмирал, командующий Черноморским флотом Алексей Грейг; академик архитектуры, тайный советник Давид Гримм / Викимедиа

Строительство началось только 1861-м по проекту одного из создателей русского стиля, архитектора Давида Гримма. Длилось оно 30 лет — все-таки возводили собор за счет пожертвований. В неовизантийском стиле, высотой 26 метров, он стал самым крупным храмом Севастополя и вторым по величине на всем Крымском полуострове.

Фото: Свято-Владимирский собор в 1880 году / Викимедиа

Из Малой домовой церкви Зимнего дворца собору передали частицу мощей святого равноапостольного князя Владимира. Кроме того, храм получил мощи 115 святых и список с чудотворной Корсунской иконы Божией Матери. После революции там открыли исправительно-трудовой лагерь, а в 1924 году Свято-Владимирский собор передали музею. Во время Великой Отечественной войны при осаде города в купол храма попал крупнокалиберный снаряд, а позже, перед отступлением, немцы взорвали здание, уничтожив как минимум его треть.

Интересно Во время оккупации фашисты складывали в соборе экспонаты музея, которые планировали вывезти в Германию. Но им это не удалось: 9 мая 1944 года Севастополь был освобожден. Во время оккупации фашисты складывали в соборе экспонаты музея, которые планировали вывезти в Германию. Но им это не удалось: 9 мая 1944 года Севастополь был освобожден.

Реставрировать Свято-Владимирский собор начали лишь в конце 90-х годов прошлого века. Работали киевские архитекторы и художники, мастера из Санкт-Петербурга и Крыма. По фотоматериалам Российского государственного исторического архива удалось восстановить утраченные монументальные композиции и иконы. В 2023 году неподалеку от собора поставили бронзовый памятник апостолу Андрею Первозванному. По преданию, он бывал в Херсонесе во время путешествия по городам и странам Причерноморья. Однако серьезные ученые сомневаются, что апостол посещал Крым.

Фото: Свято-Владимирский собор и памятник апостолу Андрею, Херсонес, 28 июля 2016 года. Komsomolskaya Pravda

Музеи «Нового Херсонеса» Музей Античности и Византии — самый большой на территории нового комплекса: общая площадь здания превышает 21 тысячу квадратных метров. Посетители смогут познакомиться с историей великих цивилизаций Древней Греции, Древнего Рима и Византии: их жизнью, бытом, войнами.

Интересно В части музея, посвященной Византии, находится диорама художника Павла Рыженко «Крещение войска князя Владимира на Херсонесе». К сожалению, большинство зрителей нашло в ней много огрехов, начиная от исторических деталей (парусный и гребной флот разных веков, брошенные щиты и шлемы воинов) и заканчивая фактическими ошибками (ветер надувает паруса и вдоль, и поперек). В части музея, посвященной Византии, находится диорама художника Павла Рыженко «Крещение войска князя Владимира на Херсонесе». К сожалению, большинство зрителей нашло в ней много огрехов, начиная от исторических деталей (парусный и гребной флот разных веков, брошенные щиты и шлемы воинов) и заканчивая фактическими ошибками (ветер надувает паруса и вдоль, и поперек).

Единственный в своем роде Музей христианства рассказывает об основных аспектах христианского вероучения. Экспозиция объясняет, как православная вера формировала жизнь народов России: легла в основу ее многонационального и многоконфессионального единства, помогала преодолевать тяжелейшие испытания.

Фото: Новый Херсонес / РИА «Новости»

Музей Крыма и Новороссии покажет, как жили люди на землях, которые в античные времена были местом ссылки, а на Руси еще в XVIII веке назывались Диким Полем. Но упорный труд человека помог постепенно преобразить эти места.

Интересно Строительства «Нового Херсонеса» совместили с археологическими раскопками. Исследователи нашли 3,5 миллиона артефактов, 350 тысяч из которых имеют музейную ценность. Помимо этого, обнаружили старинное русло реки Героон, которую удалось вывести на поверхность. Теперь ее вода через насосы и очистные приспособления подается в фонтаны и идет на полив растений комплекса. Строительства «Нового Херсонеса» совместили с археологическими раскопками. Исследователи нашли 3,5 миллиона артефактов, 350 тысяч из которых имеют музейную ценность. Помимо этого, обнаружили старинное русло реки Героон, которую удалось вывести на поверхность. Теперь ее вода через насосы и очистные приспособления подается в фонтаны и идет на полив растений комплекса.

Другие достопримечательности «Нового Херсонеса» Посетители комплекса смогут побывать в уникальном храме-парке под открытым небом во имя Святой Троицы. Верующие будут молиться среди виноградников, плетущихся роз и раскидистых деревьев. Богослужения собираются проводить утром, вечером и в ночное время. Амфитеатр на 1200 мест «Грифон-арена» получил свое название в честь одноименного спектакля, который рассказывал о прошлом Херсонеса. На этой площадке планируют воссоздать реконструкцию сражений и гладиаторских боев, ставить произведения античных и современных авторов, организовывать концерты и другие мероприятия.

Фото: Работы скульптора Виталия Шанова / РИА «Новости»

На всей территории «Нового Херсонеса» можно увидеть фигуры грифонов, орлов, львов, памятники писателям и святому равноапостольному князю Владимиру возле Свято-Владимирского собора. Все эти работы — авторства скульптора Виталия Шанова, который ранее создал барельеф для Главного храма Вооруженных сил РФ в Одинцовском городском округе Подмосковья. В Севастополе также воссоздали удивительный Византийский квартал. Эта реконструкция части Херсонеса времен князя Владимира. Можно посетить древний рынок, оценить пищу античных времен и блюда средневековой кухни, купить подарки и сувениры. Все желающие также смогут попробовать свои силы в творческих мастерских.

Стоимость билетов в «Новый Херсонес» Проход на территорию всего комплекса бесплатный. Но перед визитом нужно зарегистрироваться и оформить бесплатный билет. Делать это лучше заранее: только в первый день «Новый Херсонес» посетили более 20 тысяч человек. Вход в музеи оплачивается отдельно. Посещение Музея христианства для всех бесплатно. В Музей Античности и Византии свободно пускают только жителей Севастополя и Республики Крым, туристам придется заплатить 500 рублей. В Музей Крыма и Новороссии севастопольцы и крымчане смогут попасть за 350 рублей, приезжие — за 500 рублей. Для льготных категорий цены ниже.