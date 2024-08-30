Ностальгирующие россияне вернулись к прослушиванию старых альбомов на кассетах

Выпущенные на аудиокассетах альбомы и сборники российских исполнителей стали одним из главных трендов среди покупателей маркетплейса Wildberries. Аналитики торговой площадки изучили покупки клиентов и назвали 10 самых популярных кассет.

На первом месте расположился сборник «Новая волна питерского рока», где собрали песни групп Military Jane, «Кирпичи», «Король и Шут» и других.

На втором месте — кассета с официальным саундтреком сериала, посвященного легендарной рок-группе «Король и Шут». Замкнул тройку гремевший в начале нулевых «красный» альбом группы «Краски» «Я люблю тебя, Сергей!».

В десятку самых продаваемых аудиокассет вошли сразу четыре альбома и один сборник группы «Браво», которая в этом году отмечает 40 лет со дня основания коллектива. Покупателей заинтересовали альбомы «Стиляги из Москвы», совмещенный выпуск двух первых альбомов группы «Браво» 1984−1985 «Московский бит» и «На перекрестках весны», а также сборник «Бравоспектива». Все они заняли четвертое, пятое, шестое, седьмое и десятое места соответственно.

На восьмой и девятой строчках кассетного хит-парада — альбомы Татьяны Булановой «День рождения» и Александра Буйнова «Любовь на двоих».

За первые восемь месяцев на Wildberries продали в 10 раз больше кассет, чем за аналогичный период 2023 года. Покупателей не отпугнула даже средняя цена в 700 рублей.

Аналитики пояснили, что резкий рост обеспечил эффект низкой базы. Но при этом отметили, что рост продаж кассет не останавливается, а только растет.

«С учетом того, что наибольшей популярностью пользуются в основном альбомы 20—30-летней давности, можно сделать вывод, что ностальгия по компакт-кассетам становится новым трендом в России вслед за растущим интересом к виниловым пластинкам», — пояснили представители маркетплейса,

Самыми частыми покупателями кассет за последний год оказались жители Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Иркутской и Ленинградской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев, Челябинской и Свердловской областей.

Ранее о своем желании вернуться на сцену объявил звезда 90-х Андрей Губин. Он признался, что за перерыв в 19 лет накопил достаточно новых песен для десятков альбомов.