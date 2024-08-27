Сегодня 21:33 Андрей Губин объявил о возвращении на сцену. Чем поразит фанатов мальчик-бродяга? Андрей Губин пообещал вернуться на сцену спустя 19 лет с новым хитом «Покемон» 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Знаменитости

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Певец Андрей Губин объявил о своем возвращении на сцену после 19-летнего перерыва. Исполнитель представил свою новую песню под названием «Покемон». О непростой судьбе хитмейкера и какие еще сюрпризы он подготовил своим поклонникам, которые не теряли надежды снова услышать старые песни в исполнении своего кумира, узнал 360.ru.

Детство и юность Андрея Губина Андрей Губин родился в 1974 году в Уфе. Родители Андрея узаконили отношения в 1981 и переехали в Москву. В столице семья часто меняла место жительства, поэому у мальчика не было друзей. При этом Андрей хорошо учился и отправляя свои карикатуры в журнал «Крокодил». Параллельно он занимался футболом, где смог добиться хороших результатов. Его взяли в юношескую сборную Москвы, но из-за травмы колена со спортивной карьерой пришлось попрощаться. Самым серьезным увлечением Губина стала музыка. Первую гитару ему подарил отец, и уже в подростковом возрасте мальчик стал сочинять свои песни. Будущий хит «Мальчик-бродяга» Андрей написал в седьмом классе. После школы Губин поступил на вокальное отделение Гнесинского училища. Но учеба его не интересовала, поэтому он перестал посещать занятия. В итоге, Андрея отчислили за неуспеваемости. Поэтому профессионального образования он не получил. Начало карьеры Судьбоносным для Губина стало знакомство с Леонидом Агутиным в 1994 году, когда молодой исполнитель выступал на конкурсе «Славутич-94». Агутин предложил ему записать профессиональный альбом. После выпуска пластинки «Мальчик-бродяга», она сразу же завоевала сердца миллионов россиян. В 1998 году Губин выпустил второй альбом «Только ты», у которого также был оглушительный успех. Последующие пластинки также имели большую популярность среди поклонников артиста. В 2004 году Андрея Губина пригласили на шоу «Фабрика звезд». Продюсер проекта Игорь Николаев написал песню «Ниже ростом только Губин», которую исполнил Антон Зацепин. Эта композиция очень обидела артиста и он даже грозился подать на обидчика в суд.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В середине 2000-х годов Губин резко прекратил гастролировать. Артист стал редко появляться на публике из-за проблем со здоровьем.

Певец страдал от постоянных болей, апатии и других болезненных симптомов. Врачи диагностировали у него левостороннюю прозопалгию лица. При таком состоянии человеку приходится постоянно испытывать мышечные боли. В результате Губин переехал в Египет и арендовал дом у моря. Медики называли причиной заболевания певца недосыпание, переутомление и хронический стресс. По его мнению, причина скрыта в старых спортивных травмах. Несмотря на болезнь, творчество он не бросил и продолжил писать песни. Некоторые из них он отдавал коллегам по цеху, а часть так и осталась в столе. ТОП-5 песен Губина, которые помнят все Автор хитов, под которые продолжают танцевать миллионы, Андрей Губин редко появляется на публике. Однако поклонники продолжают надеются на возвращение кумира в шоу-бизнес. Поэтому его недавнее вернуться на сцену вызвало небывалое волнение. Многие хотят снова услышать живое исполнение главных песен артиста. «Мальчик-бродяга» Свой первый хит «Мальчик-бродяга» Андрей Губин написал в 12 лет. Впервые он прозвучала на молодежной программе «До 16 и старше», куда его пригласила главный редактор Тамара Павличенко. Спустя 10 лет эта песня возглавит первый альбом артиста, который и сделал его знаменитым и долго закрепится на первых местах хит-парадов. «Лиза» Еще одна популярная песня «Лиза» стала для многих поклонников гимном любви. Артист посвятил ее своей первой любви — Лизе Саутиной. Они познакомились в метро. Молодые люди начали встречаться, но из-за постоянных гастролей Андрея они расстались. «Милая моя далеко» Другая романтическая композиция «Милая моя далеко» вышла в 1998 году. На стихи и музыку к песню Андрея Губина вдохновило знакомство с девушкой, с которой он познакомился на гастролях. Певец влюбился в нее с первого взгляда. Так и появилась одна из самых романтичных песен в его репертуаре. «Зима-Холода» Визитной карточкой Губина, которую знает каждый меломан из 90-х — это «Зима-Холода». Благодаря зажигательной мелодии и ритму ее легко запомнить. Песня была очень популярным хитом в свое время. Впрочем, она остается актуальной до сих пор. По словам самого Андрея, мелодия для этой песни родилась у него в голове во время отдыха в селе Никольском с родителями.

«Ночь» Замыкает пятерку хитов — песня «Ночь». Некоторые меломаны обвиняют Губина в том, что он позаимствовал музыкальный материал для нее из композиции «Fantasy» американской группы «Earth, Wind & Fire». Действительно, эти песни схожи в некоторых мелодических и гармонических оборотах. Тем не менее, песня «Ночь» до сих пор популярна среди всех возрастов.

Болезнь прозопалгия Звезда 90-х Андрей Губин несколько лет назад признался, что неизлечимо болен. По его словам, первые симптомы появились в 16 лет. Диагноз «левосторонняя прозопалгия»певцу поставили в середине 2000-х годов. С тех пор он потратил на врачей все, что успел заработать в период своих гастролей. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией, также его сердце бьется с перебоями. Губин признавался, что болезнь мешает встречаться с потенциальными возлюбленными. Возвращение на сцену спустя 19 лет Андрей Губин принял участие в фестивале «Новая Волна». Знаменитый исполнитель не только присутствовал на концерте, посвященном его 50-летию, но и поднялся на сцену впервые за 19 лет. Во время творческого вечера хиты Губина исполнили коллеги: Филипп Киркоров, Александр Ревва, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие. В финале вечера все участники концерта спели хит «Мальчик-бродяга». Губин не смог усидеть на месте. Он вышел к коллегам с охапкой цветов и поблагодарил их. Что известно о личной жизни Андрея Губина Андрею Губину в своем время приписывали много романов. Певец и сам неоднократно признавал, что в его жизни было много непродолжительных увлечений, однако до серьезных отношений дело не дошло. Первой большой любовью исполнителя была Елизавета Саутина. 19-летний Губин познакомился с девушкой. когда ехал в метро. Буквально в первый день встречи Андрей сочинил песню «Лиза». Роман развивался стремительно, молодые люди съехались. Влюбленные расстались из-за постоянной занятости Губина.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Спустя время певец начал встречаться с солисткой группы «Карамельки» Люсей Кобевко. Их отношения длились около 1,5 лет. Причиной расставания стал конфликт характеров. Еще одной возлюбленной Губина стала модель Татьяна Терешина. Этот союз просуществовал всего несколько месяцев.

О чем будет песня «Покемон» На днях Андрей Губин представил свой новую композицию, которая называется «Покемон». В разговоре с Telegram-каналом Mash певец рассказал, эта песня была записана в Берлине два года назад, но изменившаяся в мире ситуация помешала релизу трека.

«Кто-то заводит спор, кто-то моторы заводит. Кто-то уходит в горы, кто-то под воду уходит. Кто-то идет по кругу, кто-то идет по краю. Кто-то бежит по трассе, опасностью пренебрегая», — привел Губин слова из новой песни.

По словам Губина, «Покемон» — эта композиция, состоящая из коротких строчек, что, в свою очередь, усложнило поиск подходящих рифм. Кроме того, в песне присутствует постоянное противопоставление, когда одно и то же слово используется в разных значениях. Артист также сообщил, что собирается вернуться на сцену, как только поправит здоровье.