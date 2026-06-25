Сегодня 16:58 Ностальгия по нулевым: как зумеры «перезапустили» тектоник в соцсетях Танцор Чеба объяснил, как связан тектоник и французский бренд одежды 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Культура

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В Россию вернулась мода на тектоник — теперь зумеры массово танцуют его и снимают ролики, а в соцсетях видео собирают миллионы просмотров. Откуда танцевальное направление берет корни, когда его полюбили в России и по какой причине зумеры обратили на него внимание — в материале 360.ru.

Что такое тектоник Свое название танцевальный стиль тектоник взял у французского бренда одежды Tecktonik Killer, который популяризировал стиль электро-дэнс — именно так на самом деле называется этот танец. Однако в России он прижился именно под названием тектоник, рассказал 360.ru танцор и блогер Саша Чеба.

Интересно Слово tectonic в переводе с английского означает «тектонический». Оно, в свою очередь, происходит от греческого tektonikos, то есть «относящийся к строительству», «строительный».

«Этот стиль танца вобрал в себя элементы хип-хопа, локинга, вакинга, джаз-фанка и других уличных направлений. Однако собственная уникальная техника движения руками, корпусом и ногами сформировалась исключительно индивидуально, в стиле электро», — объяснил инфлюенсер. Также в нем можно встретить и геометрические формы из танцевального стиля таттинг.

История появления стиля В 2000 году в Париже танцевальная команда «Метрополиса» на вечеринках показала танцевальные стили Techno, Hardstyle, Trance и Jumpstyle, которые тогда не были известны французам. Одно из мероприятий организовал французский бренд одежды Tecktonik Killer. Их дискотеки стали массовыми, благодаря чему к стилю и прикрепилось название марки. Стиль стал массовым в 2007 году, когда его показали на Paris Techno Parade.

Интересно Самыми известными создателями музыки в стиле тектоник считают Dess, Miss Hiroko, Lady Tom.

Когда тектоник стал популярным в России Электро-дэнс стал популярным в мире в 2006–2008 годах благодаря вирусным видео на YouTube. «Россия подхватила этот тренд в 2008 году, и направление набирало популярность до 2010-го. Тогда молодежь активно снимала видео, участвовала в батлах и фестивалях. Сам стиль тесно связан с интернет-культурой, что стало для того времени новым явлением», — отметил Чеба.

Фото: РИА «Новости»

Тектоник полюбили зумеры Кажется, что в последние годы тектоник подзабылся — миллениалы, которые энергично «махали руками», выросли, а у современной молодежи появились свои кумиры. Однако на самом деле электро-дэнс никуда не уходил, заявил блогер. «Массовый интерес действительно снизился в 2010 году, когда появились новые танцевальные тренды. Однако сам электро-дэнс никуда не исчезал. Сохранились сообщества, соревнования, фестивали, танцоры, которые продолжили развивать стиль нулевых. Поэтому правильно говорить об исчезновении тектоника из массовой поп-культуры», — подчеркнул Чеба. Возвращение электро-дэнса в массы произошло благодаря зумерам, которые сегодня продвигают тектоник из нулевых в своих соцсетях. Популярность тренда, возможно, связана с тем, что это стало возможностью поностальгировать по той музыке и тому времени, когда миллениалы были молодыми, периода, когда именно они наводили шум в соцсетях, отметил инфлюенсер.

Фото: РИА «Новости»

Другие популярные сегодня танцевальные стили Помимо электро-дэнса, сейчас через соцсети популяризируется такой танцевальный стиль, как джампстайл, рассказал Чеба.

Интересно Джайпстайл — еще один танцевальный стиль, который был популярен наравне с тектоником в нулевых. Его особенность заключается в том, чтобы прыгать, двигая одной ногой, а потом другой, взад и вперед в такт басов.

«По-моему, сейчас очень популярное направление джаз-фанк. Очень много проходит балов в стиле вог. Это целое событие. Но если смотреть на тенденции, то клубы уже перестали интересовать молодежь. Они не пьют, не курят, хотя танцевать и тусоваться», — рассказал 360.ru режиссер-постановщик, топ-хореограф Илья Давыдов.