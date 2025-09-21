Победитель Интервидения заявил, что шокирован победой

Победа на Интервидении — это большой шаг в карьере. Об этом рассказал журналистам представитель Вьетнама Дык Фук после объявления результатов конкурса, его слова привело РИА «Новости» .

«Для меня это большая честь… Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере», — заявил Дык Фук.

Вьетнамец назвал шоком свою победу на международном конкурсе.

В следующем году Интервидение пройдет в Саудовской Аравии. Представители королевства официально подтвердили свои намерения. На восточной сцене выступят представители десятка стран, отметил ведущий мероприятия Алексей Воробьев. Дата и место проведения конкурса пока не сообщили.