На роликах и в фольге. Юра Борисов поразил зрителей образом Гамлета в МХТ имени Чехова

Юра Борисов выкатился на сцену МХТ имени Чехова на роликах и в костюме из фольги. Этот сценический образ актеру подобрали для роли Гамлета в одноименной постановке Андрея Гончарова, пресс-показ пьесы прошел в Москве 13 мая.

Борисов дебютирует на легендарной мхатовской сцене. Для Художественного театра это уже третье обращение  к великой трагедии Шекспира. В начале прошлого века англичанин Эдвард Гордон Крэг ставил здесь «Гамлета» как золотую мистерию и сон самого принца.

В 2005 году Юрий Бутусов выкрутил тему одиночества на максимум, отправив героя по течению рока со словами «Будь что будет» — в ответ на классический вопрос «Быть или не быть?».

Что нового в «Гамлете» Андрея Гончарова?

Новую версию шекспировской пьесы поставил Андрей Гончаров. Его интерпретация обещает быть совсем другой — под стать нашим стремительным дням.

Режиссер сделал действие трагедии максимально «спрессованным и наэлектризованным». Времени на долгие рефлексии, сомнения и знаменитые бесконечные монологи у здешних героев не осталось.

Сразу после прогона фрагментов спектакля для журналистов режиссер и исполнители главных ролей вышли на традиционный пресс-подход.

«Я думаю, что одна из основных тем [спектакля] — это тема потерянной самоидентификации. Потерянной самоидентификации отдельно взятого человека и группы людей, семьи, поколения. Вот в этом направлении мы и двигались», — раскрыл детали постановки режиссер Андрей Гончаров.

Вместе с Юрой Борисовым постановщики задействовали яркий актерский состав. Роль Гертруды исполнила Аня Чиповская, отца Гамлета сыграл Артем Быстров, Клавдия — Андрей Максимов, а Полония — Николай Романов. В образе Офелии предстала Софья Шидловская, Лаэрта сыргал Кузьма Котрелев.

Над инсценировкой вместе с режиссером работала Надежда Толубеева.

За визуальное оформление отвечают художник Константин Соловьев и художник по костюмам Маруся Парфенова-Чухрай. Музыку к спектаклю написал Алексей Кириллов, световое решение разработал Игорь Фомин.

Премьера спектакля состоится уже 14 мая в 19:00. Пьесу покажут на главной сцене МХТ имени Чехова.

В 2025 году Юра Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Выиграть ему не удалось, однако его участие стало историческим событием. Уже в апреле 2026 года Борисов вошел в пятерку самых брутальных актеров России.

