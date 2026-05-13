На роликах и в фольге. Юра Борисов поразил зрителей образом Гамлета в МХТ имени Чехова

Юра Борисов выкатился на сцену МХТ имени Чехова на роликах и в костюме из фольги. Этот сценический образ актеру подобрали для роли Гамлета в одноименной постановке Андрея Гончарова, пресс-показ пьесы прошел в Москве 13 мая.

Борисов дебютирует на легендарной мхатовской сцене. Для Художественного театра это уже третье обращение к великой трагедии Шекспира. В начале прошлого века англичанин Эдвард Гордон Крэг ставил здесь «Гамлета» как золотую мистерию и сон самого принца.

В 2005 году Юрий Бутусов выкрутил тему одиночества на максимум, отправив героя по течению рока со словами «Будь что будет» — в ответ на классический вопрос «Быть или не быть?».

Что нового в «Гамлете» Андрея Гончарова?

Новую версию шекспировской пьесы поставил Андрей Гончаров. Его интерпретация обещает быть совсем другой — под стать нашим стремительным дням.

Режиссер сделал действие трагедии максимально «спрессованным и наэлектризованным». Времени на долгие рефлексии, сомнения и знаменитые бесконечные монологи у здешних героев не осталось.