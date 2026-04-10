Россияне выбрали самого брутального актера страны

Актеры кино и театра Максим Матвеев и Юра Борисов вошли в пятерку самых брутальных представителей профессии, по мнению россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-кинотеатра «КИОН» и сервиса Brand Analytics.

На первом месте оказался Матвеев, на втором — Павел Прилучный, на третьем — Владимир Машков. В пятерку также вошли Юра Борисов и Юрий Колокольников.

Уровень брутальности не совпал с масштабом популярности. Лидером по количеству упоминаний в социальных сетях и СМИ стал Борисов.

Исследование прошло с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года. Аналитики учитывали упоминания артистов в контексте оценки мужественности. В итоговую выборку вошли актеры из двух групп — до и после 30 лет.

