МНПЗ и Музей Москвы запустили экскурсионный проект об истории Капотни
Профессиональные гиды в честь 80-летия Победы подготовили бесплатные экскурсии о героических судьбах жителей Капотни в военное время. Новый экскурсионный сезон запустили Московский НПЗ, Музей Москвы и проект «Открой#Моспром». Инициативу реализовали по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Москвичам расскажут историю Капотни в новом формате — экскурсанты познакомятся с самобытной архитектурой жилой застройки, природой района, а также с экосистемой парка на набережной Москвы-реки. В роли гидов выступят научные сотрудники Музея Москвы. Экскурсии будут проходить не только пешком, но и на электросамокатах или велосипедах.
Программа реализуется пятый год подряд, с момента запуска проекта с историей Капотни познакомились уже более 650 горожан.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что столица активно развивает промышленный туризм и популяризирует индустриальный сектор города.
«Это помогает привлекать на производства молодые кадры, знакомить жителей с современностью и историей московской промышленности», — подчеркнул он.
По его словам, экскурсии демонстрируют важную роль работников промышленных предприятий в укреплении технологического суверенитета России.
«В юбилейный год 80-летия Победы, проект „Открой#Моспром“ проводит и поддерживает экскурсии по историческим предприятиям Москвы, которые внесли вклад в Великую Победу», — добавил Гарбузов.
Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер отметил, что экскурсионные прогулки развеивают миф о том, что Капотня является лишь серой окраиной города. На самом деле это самобытный район, который хранит историческую память, сочетая в себе как современное производство МНПЗ, так и уютную жилую застройку, объяснил Зубер.
Работники предприятия и местные жители имеют возможность гулять в парке на набережной и отдыхать. В районе для них установили детские и спортивные площадки, шезлонги, а также разбили экотропы для наблюдения за природой.
Стать участником экскурсии о Капотне можно и в удаленном формате — через видео. Узнать историю воинских мемориалов и подвига работников Московского НПЗ при обороне Москвы в 1941 году может любой желающий — интерактивную прогулку легко пройти онлайн на ресурсах Музея Москвы.
Генеральный директор музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова напомнила, что в Капотне находится множество воинских мемориалов, первый из которых возвели 200 лет назад. Его установили в память о крестьянах-ополченцах, сражавшихся с Наполеоном.
«В годы Великой Отечественной войны местные жители с честью сражались на фронте и самоотверженно работали на МНПЗ. В ходе наших экскурсий мы открываем для москвичей современный район с новой стороны, показываем насколько может быть богатой история привычных на первый взгляд улиц», — рассказала Трапкова.
График ближайших экскурсий можно посмотреть на официальном сайте музея.