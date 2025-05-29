МНПЗ и Музей Москвы запустили экскурсионный проект об истории Капотни

Профессиональные гиды в честь 80-летия Победы подготовили бесплатные экскурсии о героических судьбах жителей Капотни в военное время. Новый экскурсионный сезон запустили Московский НПЗ, Музей Москвы и проект «Открой#Моспром». Инициативу реализовали по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Москвичам расскажут историю Капотни в новом формате — экскурсанты познакомятся с самобытной архитектурой жилой застройки, природой района, а также с экосистемой парка на набережной Москвы-реки. В роли гидов выступят научные сотрудники Музея Москвы. Экскурсии будут проходить не только пешком, но и на электросамокатах или велосипедах.

Программа реализуется пятый год подряд, с момента запуска проекта с историей Капотни познакомились уже более 650 горожан.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что столица активно развивает промышленный туризм и популяризирует индустриальный сектор города.

«Это помогает привлекать на производства молодые кадры, знакомить жителей с современностью и историей московской промышленности», — подчеркнул он.

По его словам, экскурсии демонстрируют важную роль работников промышленных предприятий в укреплении технологического суверенитета России.

«В юбилейный год 80-летия Победы, проект „Открой#Моспром“ проводит и поддерживает экскурсии по историческим предприятиям Москвы, которые внесли вклад в Великую Победу», — добавил Гарбузов.