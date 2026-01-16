Сегодня 21:02 Масленица-2026: как провести праздничную неделю по всем правилам Религиовед Сапелкин рассказал, почему на Масленицу пекут блины 0 0 0 Фото: Фольклорный праздник «Бакшевская Масляница» в Пушкинском округе / Медиасток.рф Эксклюзив

Культура

Праздники

Семья

Солнце

Ярмарки

Масленица

Великий пост

Масленичная неделя — это яркий рубеж между зимой и весной, наполненный ароматом горячих блинов и всеобщим весельем. Каждый ее день имеет особое название и ритуал, от шумных гуляний до тихих семейных вечеров. Как соблюсти древние обычаи в современном ритме жизни, почему в этот период пекут именно блины, чем отличаются узкая и широкая Масленица, выяснил 360.ru.

Когда пройдет масленичная неделя в 2026 году В этом году масленичная неделя начнется 16 февраля и завершится проводами Масленицы 22 февраля. История Масленицы Главное назначение любого праздника на Руси — встреча с родными. Поскольку человек всегда был занят на работах, у него не часто находилось время узнать, как живет дочь в доме мужа, как поживают сваты. Потому Масленица завязана на гостеприимстве и угощениях, рассказал 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин. «Чаще всего Масленица начиналась в пятницу и в полнолуние, ближайшее ко дню весеннего равноденствия. Она могла продолжаться 10 дней или даже две недели», — отметил эксперт.

Интересно В старину пятницу посвящали богине Макоши, и в этот день недели женщины могли не заниматься домашними делами. В старину пятницу посвящали богине Макоши, и в этот день недели женщины могли не заниматься домашними делами.

Субботу всегда посвящали усопшим. Церковь переняла это, и сегодня существует Вселенская родительская суббота. «На следующий день люди шли в храм и поминали умерших родственников. В понедельник начиналось основное народное действие», — объяснил религиовед.

Фото: Празднование Масленицы в Муранове / Медиасток.рф

Почему на Масленицу пекут блины Слово «блин» происходит от «млин» — это перетертая мятая мука, то есть молотая. Блин долгое время считали поминальным блюдом, так как его можно было приготовить на скорую руку: не нужно ждать закваску, заваривать тесто, долго растапливать печь. Хозяйки просто замешивали воду с мукой и пекли такой хлеб, который и называли блином. «Блин стал символом солнца из-за его яркости в современности. Его пекли зачастую подгоревшим, темного цвета из-за ржаной муки», — пояснил Сапелкин. Многое зависело и от достатка семьи: если в доме были яйца, масло, молоко, то блины получались светлыми и солнечными. Чем беднее, тем темнее.

Фото: Выпекание блинов к Масленице / Медиасток.рф

Масленичная неделя по дням: название и обычаи Масленица — это не только проводы зимы в воскресенье перед Великим постом, но и вся предшествующая ему неделя, когда в народе принято печь блины и участвовать в гуляньях с песнями, плясками и играми. Понедельник — «Встреча» В первый день масленичной недели было принято ходить в гости к самой близкой родне и сватам. Иногда они жили в соседнем селе, из-за чего людям приходилось преодолевать километры пути. «Хорошо, если сват жил на соседней улице, — это сильно упрощало задачу», — уточнил эксперт. В понедельник начинали печь блины, строить качели, горки и готовились к народным гуляньям. Вторник — «Заигрыш» Вторник посвящали молодежным гуляньям и катанию на санях. В это время проводили смотрины невест. «Если у кого-то были дети на выданье, то встречались с потенциальными родственниками, знакомили будущих мужей с женами, договаривались о свадьбах, ходили друг к другу в гости по близким родственникам», — рассказал Сапелкин.

Фото: Празднование Масленицы в Муранове / Медиасток.рф

Среда — «Лакомка» В середине недели угощали блинами не только родных, но и друзей и соседей. С этого дня блюдо обязательно ставили на стол. Тещи угощали зятьев — именно отсюда пошло выражение «к теще на блины». Четверг — «Разгуляй» Разгуляй — старт широкой Масленицы. Все хозяйственные дела за предыдущие дни должны быть сделаны. Начинались многодневные ярмарки, куда люди отправлялись за покупками. Также продолжали кататься на санях, устраивать игры. Пятница — «Тещины вечерки» В пятницу зять приглашал тещу в гости на угощение. Если на узкую Масленицу в гости шли все родственники мужа, то теперь родные жены делали ответный визит. «Смотрели, как пара живет, как растут внуки. Устраивали ужин с близкой родней», — объяснил религиовед. Суббота — «Золовкины посиделки» В субботу приглашали всех, кто до этого был обделен вниманием, в том числе сестер мужа — золовок, отсюда и название дня. «В современности кульминация Масленицы приходится на воскресенье, когда сжигают чучело. В старину основное празднование было именно в субботу», — отметил Сапелкин. На городских площадях устраивали игрища и народные гулянья.

Фото: Празднование Масленицы в Железнодорожном / Медиасток.рф

«Прощеное воскресенье» В последний день масленичной недели люди просят друг у друга прощения, отпускают обиды. Традиция связана с Великим постом, который начинается на следующий день. В него старались вступить духовно очищенными. «В вечер прощеного воскресенья люди приходят в храм и после вечерней службы проводят церемонию прощания, когда люди просят друг у друга прощения за все явные и неявные дела и помыслы», — пояснил эксперт. Кроме того, происходит сжигание чучела как символа расставания с зимой и холодом. «Тужилки по Масленице» До середины XX века сохранялись дни, которые называли «тужилками по Масленице». Это следующие понедельник, вторник и среда. «Мужики дрались на кулаках, когда продолжалось молодецкое гулянье», — отметил Сапелкин. Сегодня кулачные бои и «тужилки» изжили себя. Иногда в рамках городских гуляний организаторы могут предложить сыграть в «стенка на стенку», когда цель отдыхающих — толчок в грудь, но этим все и ограничивается. После «тужилок» и кулачных боев мужчины шли смывать кровь и парить помятые бока в баню. «Частично это перекочевало в современную жизнь, так как многие ходят в баню в воскресенье, чтобы смыть с себя грехи и всю грязь», — подчеркнул религиовед.

Фото: Фольклорный праздник «Бакшевская Масляница» в Пушкинском округе / Медиасток.рф

Почему Масленицу называют узкой и широкой Сейчас масленичную неделю делят на узкую и широкую Масленицу, или малую и большую. Узкая продолжается с понедельника по среду, и ее главное назначение — подготовка к торжеству. Предки не только пекли блины, но и строили качели, балаганы, делали чучело. «Малая отличалась скромностью и всегда начиналась с поминовения усопших, с дней отдыха, а затем подготовки. То есть все уже живут праздником, но пока широко не отмечают», — объяснил историк. Кроме того, застолья проходили в узком кругу. Дом убирали и готовили к торжеству, пекли пироги и блины. Широкая, или большая, Масленица длится с четверга по воскресенье и отличается размахом: люди ходили друг к другу в гости, и уже не просто родственники, но и друзья, и соседи, дарили блины и подарки, угощали пирогами, ходили на многодневную ярмарку и участвовали в общих гуляньях.

Фото: Масленица в Истре / Медиасток.рф

Что нельзя делать на масленичной неделе На Масленицу запрещается; есть мясо, так как Церковь называет эту неделю мясопустной. Допускается молочная продукция;

грустить, особенно в субботу и воскресенье; «В Масленицу люди встречаются с родственниками, друзьями, соседями. Какие бы житейские обстоятельства у человека ни были, как бы тяжело ему ни было, он не должен передавать свой негатив другим. Нужно радоваться жизни и скорой весне», — отметил Сапелкин. убираться и готовить. Всю подготовку к празднику сделали на узкой Масленице, то есть в первые три дня, а далее только принимали гостей. Допускается легкая уборка и мытье посуды, чтобы подготовиться к другим посетителям.