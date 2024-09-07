Сегодня 20:46 Лунтик и безотцовщина Писатель Беседин: новому «Лунтику» не хватило оригинальности 0 0 0 Фото: Кадр из фильма Эксклюзив

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Итак, в прокате вовсю идет полнометражный мультфильм про Лунтика — героя, который вошел в сознание детей и их родителей столь же уверенно, как Чебурашка или Винни-Пух. Лунтик, без сомнения, завоевал всенародную любовь и завоевал ее по праву. Мы посмотрели с дочками полнометражного «Лунтика» сразу же после того, как он вышел в прокат, но он еще будет идти в кинотеатрах долго. Сейчас время такое. То, что раньше показывали две недели, ну три, теперь месяцами крутят.

Полное название мультфильма — «Лунтик. Возвращение домой». Он ожидаемо стал лидером кинопроката в России за прошедшие выходные. Ну, и на этих выходных тоже наверняка сделает кассу. Вообще «Лунтик. Возвращение» домой показал лучший старт среди анимационных фильмов в 2024 году. Более чем ожидаемо. Тут ведь нет и не может быть ничего удивительного. Все сделано до нас — так можно перефразировать известную кинофразу. Я неслучайно сказал о том, что Лунтик — герой всенародно любимый. Например, заказывают торты с ним на дни рождения или аниматоров в его костюме. Дети не только знают Лунтика, но и хотят видеть его. И сам мультфильм — короткие серии по пять-шесть минут — очень неплох. Я, без тени сомнения, ставил его своим дочкам — и они с удовольствием смотрели. Не было страха, что там покажут мерзости.

«Лунтик» учит доброте, он говорит о понятных ценностях, о правильных ценностях. Одно смущало: где его родители?

Фото: РИА «Новости»

В новом полнометражном «Лунтике» как раз-таки есть ответ на этот вопрос. Но частично. Мы помним, что по сюжету Лунтик упал, соответственно, с Луны и начал жить с бабушкой Капой и дедушкой Шером. Оба более чем адекватны. Шер — отставной военный, научающий Лунтика мудрости. Бабушка Капа, наоборот, всячески балует космического пришельца и готовит ему лучшие пироги на свете. В новом же мультфильме Лунтик должен вернуться к себе домой — на Луну. Тут перед ним разворачивается серьезная дилемма: кого выбрать — друзей или маму? А перед друзьями — в частности, перед Кузей — ставится иной вопрос: должен ли он радоваться за друга, его возвращению домой? Ведь при этом сам Кузя останется без Лунтика. Ну, а гусеницы Вупсень и Пупсень, конечно же, тусуются рядом и просто мечтают летать, как бабочки. Я сказал, что отправился на мультфильм вместе с дочками: одной восемь лет, второй — почти одиннадцать. Они, вероятно, уже взрослые для «Лунтика», хотя я им его ставлю дома. Но понятно, что их окружение диктует другие интересы — ролики из социальных сетей или модные сериалы. Старшая вообще очень любит дораму.

Но как заметил Морфеус в последней «Матрице»: «Ностальгия — лучшее средство от тоски». И мы во время просмотра нового «Лунтика» максимально нырнули в детство. Взбодрились!

Что нам не понравилось? Старшая заявила, что не хватило в кадре классических персонажей. Той же бабушки Капы. А вот младшая хохотала весь мультфильм, но сказала, что не доработали с графикой создатели. Действительно, для полнометражного мультфильма все слишком блекло и грубовато. Как по мне, Лунтик смотрелся лучше в коротком формате. Это была квинтэссенция ключевой идеи — тут вам и мораль, и просвещение. В полнометражном формате все оказалось несколько размазанным. Причем, порою происходящее на экране уж слишком напоминало увиденное в других произведениях. Больше всего Толкиена, конечно. Лунтик вместе с друзьями — Кузей, Пупсень и Вупсенем — пробирался к Черной горе, с которой должен был отправиться на Луну; для того у него имелась специальная скорлупа. И «Властелином колец» тут пахнуло так, что держитесь. Ну, а до этого опять же — «Хоббит»; сцена в грибах, образ Многоножки и прочее.

Я, к сожалению, не увидел в новом «Лунтике» — пусть и добротном, качественно сделанном — оригинальности, а ведь именно этим и брал этот мульт. Но тут, впрочем, это не главное.

Фото: Актриса София Петрова на премьере мультфильма «Лунтик» / РИА «Новости»

Важнее другое: где в этой ленте отец? Да, куда вы папу Лунтика дели? Согласно сценарию, космический пришелец воссоединяется с семьей. Замечательно, мы зафиксировали. И он всей своей пушистой душою устремляется к маме. Но отца у Лунтика в мультфильме нет. По одной из версий (в одной из серий), он мертв. О нем даже не говорится! Что за безотцовщина? Что хотели сказать этим создатели полнометражного «Лунтика»? Что у пришельца не было отца? Или что отец вообще не важен? Или что во многих российских семьях нет отца? Но вот я — человек в разводе, пожертвовавший, уж поверьте, очень многим, чтобы быть рядом с дочками — сижу с ними в кинотеатре, и мне неприятно, что из пространства мультфильма, а вместе с тем и из детского сознания вырезается образ отца.

Это, к сожалению, происходит повсеместно — не один тут Лунтик такой. Для чего инкорпорировать безотцовщину в массовое сознание?

У нас какой фильм не возьми, какой сериал или мультфильм, так там отца либо нет, либо он слабый, больной, запойный, ненормальный. Безусловно, имеются и другие примеры, но они скорее исключение, нежели правило, норма. Да, вероятно, с отцами есть проблемы в нашей стране, но ведь огромное количество порядочных, честных, ответственных пап занимаются своими детьми; они борются, они выполняют свой родительски долг. Как с ними быть? Почему б их не показать? Почему б о них не сказать? Хватит демотивировать и очернять российских отцов! Так что, надеюсь, в новом полнометражном продолжении «Лунтика» (вне сомнения, оно появится, раз такие сборы) мы увидим отца милого космического пришельца. И он покажет всем, каким должен быть настоящий папа. Это нужно Лунтику, это нужно зрителям, это нужно России!