Мультфильм «Лунтик» стал лидером кинопроката в России

«Лунтик: Возвращение домой» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фото: РИА «Новости»

Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» занял первое место в прокате в России и странах СНГ. За период с 29 августа по 1 сентября он заработал 115,7 миллиона рублей, сообщил ресурс Kinobusiness.

Режиссером картины стал Константин Бронзит. В сюжете Лунтик со своими друзьями отправляются на поиски своей мамы, чтобы вернуться домой на Луну.

Второе место занял боевик «Ворон» режиссера Руперта Сандерса с кассой в 43,2 миллиона рублей. В фильме рассказывают о Эрике Дрэйвене, застрявшем между мирами в попытках спасти свою возлюбленную.

Третьим в прокате стал французско-бельгийский фильм «Ларго Винч: Гнев прошлого». Он заработал на выходных 21,4 миллиона рублей. В ленте рассказывают о миллиардере Ларго Винче, который должен спасти сына и свою бизнес-империю от таинственного врага.

Ранее сказка «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя собрала в прокате свыше миллиарда рублей. За основу киноленты взяли знаменитый советский мультфильм.

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Fabian Strauch / dpa

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