Ночь предопределения — 2025: как провести Ляйлятуль Кадр с пользой для души
Муфтий Аббясов объяснил важность ночи Кадр для мусульман
Ночь Ляйлятуль Кадр — одна из самых значимых и таинственных в исламе. Считается, что именно в эту ночь на землю ниспослали первые откровения Корана, а судьбы людей на год вперед предопределяет Всевышний. В 2025 году мусульмане всего мира снова будут ждать этого священного времени, чтобы совершить благие дела и обратиться к Аллаху с молитвами. Когда наступит ночь Кадр, какие традиции связаны с ней, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.
Что такое ночь Кадр
Ночь Кадр, или Ляйлятуль Кадр, переводится как «Ночь могущества» или «Ночь предопределения». Это одна из самых почитаемых ночей в исламе, упоминающаяся в Коране.
Интересно
Эта ночь считается временем особой милости Аллаха, когда молитвы и добрые дела обретают огромную значимость. Верующие стремятся провести ее в молитвах, чтении Корана и размышлениях о своей жизни.
Какого числа ночь Кадр
Точная дата ночи Кадр неизвестна, но, согласно исламской традиции, она приходится на одну из последних 10 ночей месяца Рамадан, причем чаще всего — на нечетные дни.
В 2025-м Рамадан начался 28 февраля и завершится вечером 29 марта. Таким образом, ночь Кадр выпадет на одну из ночей с 19 по 29 марта.
«Мусульмане уделяют особое внимание 27-й ночи Рамадана, так как многие исламские ученые считают, что именно это ночь Аль-Кадр. Однако, чтобы не упустить благодатный период, верующие стараются проводить все последние 10 ночей Рамадана в молитвах и поклонении», — рассказал 360.ru муфтий, первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
История и традиции Ночи Кадр
История Ляйлятуль Кадр уходит корнями в первые годы ислама. Согласно преданиям, именно в эту ночь пророку Мухаммаду ниспослали первые аяты Корана. Это стало поворотным моментом в истории молодой религии и укрепило веру первых мусульман.
Традиции, связанные с ночью Кадр, передаются из поколения в поколение. Верующие стремятся провести ее в молитвах, чтении Корана и размышлениях о своей жизни. Многие совершают дополнительные намазы, такие как таравих и тахаджуд, чтобы удостоиться милости Аллаха.
В некоторых странах, например в Турции, ночь Кадр сопровождается праздничными мероприятиями. Люди украшают дома и мечети, раздают милостыню и собираются вместе для коллективных молитв.
Признаки благословенной ночи
По исламским преданиям, ночь Кадр имеет особые признаки, которые помогают верующим распознать ее.
Среди них:
- спокойная и тихая погода, без ветра и осадков.
- ясное небо, на котором видны яркие звезды.
- особое чувство умиротворения и духовного подъема.
- утреннее солнце встает без лучей, словно луна.
Эти признаки не считаются обязательными, но многие мусульмане обращают на них внимание, чтобы понять, что они удостоились встретить ночь Кадр в поклонении.
Что можно и нельзя делать в ночь Кадр
«Ночь Аль-Кадр считается самой благословенной ночью в году. В Коране говорится, что поклонение в эту ночь лучше, чем на протяжении тысячи месяцев, а это примерно 83 года! В Ночь могущества ангелы спускаются на землю, а Всевышний дарует Свою милость и прощение тем, кто искренне молится и совершает добрые дела», — рассказал муфтий.
Рекомендуется:
- читать Коран, особенно суру «Аль-Кадр», которую посвятили этой ночи;
- совершать дополнительные молитвы, такие как тахаджуд и дуа;
- просить прощения у Аллаха за свои грехи и молиться за близких;
- раздавать милостыню и помогать нуждающимся.
В то же время в ночь Кадр не следует:
- заниматься мирскими делами, которые отвлекают от поклонения;
- предаваться греховным поступкам или ссорам;
- тратить время на пустые разговоры или развлечения.
Как встречают Ночь предопределения
Встреча Ляйлятуль Кадр требует подготовки и искренности. Многие мусульмане начинают готовиться заранее, очищая мысли и сердца. Принято собираться всей семьей, чтобы молиться и читать Коран.
В мечетях проводят специальные молитвы и лекции, посвященные значению ночи Кадр. Верующие стараются провести как можно больше времени в поклонении, чтобы удостоиться благословения Аллаха.