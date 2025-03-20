20 марта 2025 19:47 Ночь предопределения — 2025: как провести Ляйлятуль Кадр с пользой для души Муфтий Аббясов объяснил важность ночи Кадр для мусульман 0 0 0 Фото: Danish Showkat/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Культура

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Ночь Ляйлятуль Кадр — одна из самых значимых и таинственных в исламе. Считается, что именно в эту ночь на землю ниспослали первые откровения Корана, а судьбы людей на год вперед предопределяет Всевышний. В 2025 году мусульмане всего мира снова будут ждать этого священного времени, чтобы совершить благие дела и обратиться к Аллаху с молитвами. Когда наступит ночь Кадр, какие традиции связаны с ней, что можно и нельзя делать — в материале 360.ru.

Что такое ночь Кадр Ночь Кадр, или Ляйлятуль Кадр, переводится как «Ночь могущества» или «Ночь предопределения». Это одна из самых почитаемых ночей в исламе, упоминающаяся в Коране.

Интересно Согласно священному Писанию мусульман, именно в эту ночь ангелы спускаются на землю, а судьбы людей на следующий год записываются в небесной книге. Согласно священному Писанию мусульман, именно в эту ночь ангелы спускаются на землю, а судьбы людей на следующий год записываются в небесной книге.

Эта ночь считается временем особой милости Аллаха, когда молитвы и добрые дела обретают огромную значимость. Верующие стремятся провести ее в молитвах, чтении Корана и размышлениях о своей жизни. Какого числа ночь Кадр Точная дата ночи Кадр неизвестна, но, согласно исламской традиции, она приходится на одну из последних 10 ночей месяца Рамадан, причем чаще всего — на нечетные дни.

Фото: IMAGO/Department of Islamic Awqa / www.globallookpress.com

В 2025-м Рамадан начался 28 февраля и завершится вечером 29 марта. Таким образом, ночь Кадр выпадет на одну из ночей с 19 по 29 марта. «Мусульмане уделяют особое внимание 27-й ночи Рамадана, так как многие исламские ученые считают, что именно это ночь Аль-Кадр. Однако, чтобы не упустить благодатный период, верующие стараются проводить все последние 10 ночей Рамадана в молитвах и поклонении», — рассказал 360.ru муфтий, первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. История и традиции Ночи Кадр История Ляйлятуль Кадр уходит корнями в первые годы ислама. Согласно преданиям, именно в эту ночь пророку Мухаммаду ниспослали первые аяты Корана. Это стало поворотным моментом в истории молодой религии и укрепило веру первых мусульман. Традиции, связанные с ночью Кадр, передаются из поколения в поколение. Верующие стремятся провести ее в молитвах, чтении Корана и размышлениях о своей жизни. Многие совершают дополнительные намазы, такие как таравих и тахаджуд, чтобы удостоиться милости Аллаха.

Фото: Department Of Islamic Awqaf In J/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В некоторых странах, например в Турции, ночь Кадр сопровождается праздничными мероприятиями. Люди украшают дома и мечети, раздают милостыню и собираются вместе для коллективных молитв. Признаки благословенной ночи По исламским преданиям, ночь Кадр имеет особые признаки, которые помогают верующим распознать ее. Среди них: спокойная и тихая погода, без ветра и осадков.

ясное небо, на котором видны яркие звезды.

особое чувство умиротворения и духовного подъема.

утреннее солнце встает без лучей, словно луна. Эти признаки не считаются обязательными, но многие мусульмане обращают на них внимание, чтобы понять, что они удостоились встретить ночь Кадр в поклонении.

Фото: IMAGO/saeedqaq / www.globallookpress.com

Что можно и нельзя делать в ночь Кадр «Ночь Аль-Кадр считается самой благословенной ночью в году. В Коране говорится, что поклонение в эту ночь лучше, чем на протяжении тысячи месяцев, а это примерно 83 года! В Ночь могущества ангелы спускаются на землю, а Всевышний дарует Свою милость и прощение тем, кто искренне молится и совершает добрые дела», — рассказал муфтий. Рекомендуется: читать Коран, особенно суру «Аль-Кадр», которую посвятили этой ночи;

совершать дополнительные молитвы, такие как тахаджуд и дуа;

просить прощения у Аллаха за свои грехи и молиться за близких;

раздавать милостыню и помогать нуждающимся.

Фото: Idrees Abbas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В то же время в ночь Кадр не следует: заниматься мирскими делами, которые отвлекают от поклонения;

предаваться греховным поступкам или ссорам;

тратить время на пустые разговоры или развлечения. Как встречают Ночь предопределения Встреча Ляйлятуль Кадр требует подготовки и искренности. Многие мусульмане начинают готовиться заранее, очищая мысли и сердца. Принято собираться всей семьей, чтобы молиться и читать Коран. В мечетях проводят специальные молитвы и лекции, посвященные значению ночи Кадр. Верующие стараются провести как можно больше времени в поклонении, чтобы удостоиться благословения Аллаха.