Лазарева суббота — 2026: что можно и нельзя делать на Малую Пасху Иерей Береговой объяснил, почему Христос медлил перед воскрешением Лазаря

За день до праздника Входа Господня в Иерусалим православные вспоминают чудо, которое потрясло современников Христа и стало предвестием его собственного воскресения. Лазарева суббота — день, когда Христос явил чудо, показав, что смерть не властна над верой. Почему этот день называют Малой Пасхой, какие традиции связаны с праздником и что нельзя делать 4 апреля — в материале 360.ru.

Когда отмечать Лазареву субботу в 2026 году В этом году праздник будут отмечать 4 апреля, накануне Вербного воскресения — 5 апреля, или по-другому — праздника Входа Господня в Иерусалим. История чуда воскресения За несколько месяцев до крестных страданий, распятия, смерти и воскресения Спаситель шел в город Вифания, где жил его друг Лазарь, напомнил настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой. Он был праведником, и Иисус навещал его семью и прежде. Когда тот тяжело заболел, сестры Мария и Марфа послали за Христом, чтобы он помог брату. Чтобы успеть, Иисусу следовало отправиться в Вифанию немедленно, однако он сделал паузу и двинулся в пусть лишь спустя два дня. «Он специально медлил: ожидал несколько дней, пока Лазарь умрет. За это Христос получил вполне справедливый упрек от его сестер», — отметил священник в беседе с 360.ru. Позже Христос прямо объяснил своим ученикам, что сделал это намеренно. Смерть должна была свершиться, чтобы за ней последовало великое знамение, которое укрепило бы их веру перед страданиями в будущем.

Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. сестра Лазаря Марфа, из Евангелия

Согласно иудейским поверьям, на четвертый день душа окончательно покидает тело и надежды на возвращение нет. Христос горячо молился, после чего приказал отвалить камень гробницы друга и крикнул: «Лазарь! Выйди вон». Умерший воскрес и, обвитый погребальными пеленами, вышел к народу и семье.

«Чтобы укрепить своих учеников в вере в то, что он воскреснет, Христос оживил Лазаря, показывая свою власть над духовным и материальным миром», — подчеркнул Береговой.

Интересно На страницах Священного Писания Христос, как правило, не проявляет ярких эмоций. Единственный раз, когда Спаситель плакал, как раз был над гробом Лазаря. Он знал, что воскресит его, но ему была не чужда скорбь об утрате друга, пусть и временной.

Спаситель каждый раз усложнял себе задачу, показывая неразумным иудеям, что любые попытки умертвить того, кто воскрешает других, совершенно бессмысленны, подчеркнул иерей.

Так как праздники Лазарева суббота и Вербное воскресенье в церковном календаре идут друг за другом, некоторые думают, что так же было на самом деле. Но в Евангелии сказано, что между воскресением Лазаря и Входом Господним в Иерусалим прошло несколько месяцев. Дело в том, что первосвященники, узнав о чуде, захотели убить и Иисуса, и Лазаря. По этой причине Спаситель со своими учениками какое-то время держался подальше от Иерусалима.

«Он вернулся в город ко дню празднования иудейской Пасхи. Но до этого момента было много евангельских событий», — уточнил Береговой. Согласно Библии, Лазарь после своего воскресения прожил еще 30 лет. Из-за гонений он перебрался на Кипр и уже там в статусе епископа скончался.

Почему Лазареву субботу называют Малой Пасхой? Чудо воскрешения Лазаря — особенное. Оно показало власть Иисуса Христа над жизнью и смертью, над миром видимым и невидимым.

«С точки зрения иудеев, душа человеческая уходила в шиолу, то есть в ад, на третий день после смерти. Но Спаситель показал, что даже после этого срока он властен над душами людей и тех, кто забирает их души в преисподнюю. До воскрешения Христа считалось, что души всех умерших людей шли в ад и никуда иначе. То есть Господь показал свою абсолютную власть над дьяволом», — объяснил Береговой.

Интересно Восстание из мертвых Лазаря — третье воскресение на страницах Священного Писания. Впервые Христос оживил 12-летнюю дочь начальника синагоги Иаира, а во второй раз — сына вдовы во время его похорон в городе Наин. Однако эти два чуда отличаются: воскрешение девочки произошло сразу после ее смерти, а мужчины — спустя сутки после гибели.

Богослужения в Лазареву субботу Церковные службы этого дня соединяют в себе несколько смыслов: скорое завершение Великого поста, ожидание Страстной седмицы и предвкушение Светлой Пасхи. Накануне, то есть вечером пятницы, служат окончание Четыредесятницы. Далее следует Утреня Лазаревой субботы, где особое место занимает праздничное чтение воскресного Евангелия. В саму Лазареву субботу совершают Литургию святителя Иоанна Златоуста. Это подчеркивает праздничность и торжественность события. Тропарь О́бщее воскресе́ние/ пре́жде Твоея́ стра́сти уверя́я,/ из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря Христе́ Бо́же./ Те́мже и мы я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще,/ Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м:/ оса́нна в вы́шних,// благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. Перевод: В общем воскресении прежде Твоего страдания удостоверяя, из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, держа символы победы, Тебе — Победителю смерти воззовем: «Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!»

Кондак Всех ра́дость Христо́с, и́стина, свет,/ живо́т, и ми́ра воскресе́ние,/ су́щим на земли́ яви́ся Свое́ю бла́гостию,/ и бысть о́браз воскресе́ния,// всем подая́ боже́ственное оставле́ние. Перевод: Христос, всем радость, истина, свет, жизнь миру, воскресение, на земле живущим явился по Своей благости и стал образом воскресения, всем подавая Божественное прощение. Традиции Лазаревой субботы В этот день, как и в любой другой православный праздник, христиане приходят в храм, исповедуются, причащаются, молятся, ждут и готовятся к строгим богослужениям Страстной седмицы и Святому Христову Воскресению, рассказал Береговой. Так как на следующий день верующие отмечают Вербное воскресенье, многие прихожане посещают храм, чтобы освятить ветки вербы. Также хозяйки готовят праздничную трапезу для следующего дня. Так как Вербное воскресенье — это единственный день послабления Великого поста, когда можно рыбу, многие пекут накануне рыбные пироги.

Что можно и нельзя делать 4 апреля В эту субботу можно: молиться;

посещать храм;

освящать вербу;

читать Евангелие;

делать добрые дела, в том числе подавать милостыню и помогать нуждающимся;

готовить рыбные блюда на Вербное воскресенье. Нельзя: ссориться;

ругаться бранными словами;

заниматься рукоделием;

заниматься тяжелым физическим трудом;

грешить.