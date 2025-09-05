Крид, Милонов, Киркоров и полчища сатаны: где нормальные люди, а?

В ваших этих интернетах, хотя уже и в наших тоже, разразилась страшная дискуссия — о полуголой танцовщице на концерте Егора Крида. Выглядела девица весьма распутно, вела себя не менее распутно, прижимаясь к шесту. Этому возмутился один из главных блюстителей морали в России — депутат Виталий Милонов. Рыжая бестия, не иначе. Он и Глюкозе лещей знатно раздал, которая, чего уж скрывать, давно впала в развратный неадекват. Со временем в схватку за мораль и свободу — каждый со своей стороны — вступили и другие селебрити. Замес вышел лихой.

Егор Крид, поцеловав распутную девицу на сцене, объяснил реакцию общественности просто: «Как же они все завидуют». Ну а чего не завидовать? В конце концов, Крид снялся в потрясающем триллере «Вниз» — там, говорят, Ромеро и Карпентер от такого шлакозрелища в гробах заворочались. Но Крид рано начал строить из себя крутого мужика, потому что ладно Милонов, есть ведь и более тяжелая артиллерия. К разборкам подключилась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Вот эта дама шутить не любит, а действует всегда капитально. Она заявила, что обратится в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с развратом на концерте Егора Крида. Мол, ей пришли тысячи писем негодования и возмущения. Правда, многие пользователи социальных сетей справедливо заметили: а не устранение ли это конкурентов Шамана, с которым, как известно, встречается общественный деятель?

Фото: РИА «Новости»

На защиту Крида встали вошедший не в ту дверь Филипп Киркоров и гроза ретритов Виктория Боня. Последняя подтянула дочку, на которой в последнее время делает гигантские деньги в социальных сетях.

Выглядит это все спорящее сообщество, как знаменитая сцена из культового произведения «Вий», где героиня (ее блистательно сыграла Наталья Варлей) кричит: «Ко мне, упыри! Ко мне, вурдалаки!» И вот они повыползали из всех щелей.

А в чем главная проблема? Она, собственно, заключается в двух вещах. Во-первых, у нас, похоже, утрачена такая важная часть мира, как золотая середина, поэтому в боях сходятся радикалы всех мастей. Можно ли всерьез относиться к Милонову? Можно ли уважать Киркорова и Боню? Ну, если мы говорим о нормальных людях. И как воспринять Глюкозу, трогающую себя? У человека, чей мозг еще не съеден зомбоящиком и соцсетями, отношение ко всему этому такое же, как у героя Виктора Сухорукова во втором «Брате»: «Да? А какая разница?..»

Фото: РИА «Новости»

И правда — какая? Вот была Инстасамка, которая вызывала — можно честно? — глубочайшее отвращение. Чисто эстетически, потому что Мэрилин Мэнсон хотя бы связывает слова в предложения, а тут — трагедия. Но потом Инстасамка начала выступать на экономических форумах (кто б еще напомнил, что мы пампим нефть?), а затем и в различных государственных структурах и учреждениях. И вот тут появляется, как дядька Черномор из пучины морской, во-вторых.

У нас давно и плотно установился культ на фриков. Причем, неважно, за что они агитируют — за разврат или за целомудрие. Все выглядит одинаково пошло.

Как можно выбирать между Кридом и Шаманом? Между Мизулиной и Глюкозой? Для обычного человека «имя им легион». Вот только обычных людей (нормальных!) в медиапространстве практически нет. Даже таких, на которых взглянешь без содрогания. Стоит ли удивляться, что в школах творятся фрик-шоу? Мы сами дали детям этих кумиров. Но теперь пора вызывать наркоконтроль.

Фото: РИА «Новости»

В своей великой книге «Дисциплинарный санаторий» мой старший товарищ Эдуард Лимонов писал, что в современном мире роль героев выполняют селебрити — и это так, что печально.

Потому что селебрити не справляются. Они превратили шоу в парад фриков, уродов. Где здравый смысл? Где тесты на наркотики? Нет, это не должно продолжаться. Надоело! Заканчиваем! Покажите нам нормальных людей. Или нормальные люди возьмут все сами.

Ну а Крид и его танцовщица? Что Крид и его танцовщица? На дискотеке в баре «Морской барон» лет двадцать назад танцевали и вели себя еще развратнее. Просто на сцену в «Лужниках» они не лезли. Уместность и здравый смысл — я говорю только об этом. Бездарность и пошлость должны либо сдаваться в утиль, либо заметаться в угол, но уж точно не выставляться на всеобщее обозрение.