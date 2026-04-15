Корпорация «АБС». Что Борис Стругацкий «украл» у будущего: тайны писателя, который ненавидел ложь

Забытые технологии будущего, подпольные смыслы и горькая правда из «Трудно быть богом» — добро пожаловать в интеллектуальную вселенную Бориса Стругацкого. Он был тем самым «прогрессором», который пытался вытащить человечество к свету разума, но в итоге оставил после себя лишь горькое завещание. Почему на закате жизни великий фантаст спрятался за странным псевдонимом, что ненавидел на самом деле и о чем молчал долгие годы?

Как ледяной ад блокады выковал Стругацкого Жизненный путь Бориса Стругацкого начался под аккомпанемент предгрозовых ветров истории в Ленинграде 1933 года. Война ворвалась в его жизнь, когда мальчику исполнилось всего восемь лет, превратив уютный мир ленинградских проспектов в ледяную ловушку блокады. Его брат Аркадий уехал вместе с отцом по «Дороге жизни», что спасло писателю жизнь. Будущему светочу отечественной фантастики пришлось выживать в промерзшем городе, где каждый грамм хлеба стоил дороже золота, а смерть была обыденным явлением. Лишь в 1943 году Борису Стругацкому удалось выехать в Оренбургскую область, помог брат. Это возвращение из небытия, из ледяного лимба блокады, стало фундаментом той метафизической связи между братьями, которая позже превратит их в единого литературного колосса, способного видеть мир сразу двумя парами глаз.

Я должен был умереть во время блокады от голода. Меня и маму спасло то, что отец и брат эвакуировались, оставив нам свои продуктовые карточки. Потом — инфекционное заболевание, опасное даже для взрослого. Позже — я тонул, лодка перевернулась, меня вытащили. Потом были два случая в горах, я должен был сверзиться с большой высоты. Нетрудно подсчитать, что вероятность выжить была невелика — что-то вроде одной миллионной. Борис Стругацкий

Звездный путь из Пулково Вернувшись в освобожденный Ленинград, Борис Стругацкий не сразу почувствовал в себе пульс литератора. Его манили не изящные метафоры, а холодная, безупречная логика мироздания, скрытая в математическом танце небесных тел. В 1950 году он поступил на математико-механический факультет ЛГУ по специальности «астрономия». Университетская закалка привила ему те дотошность, любовь к фактам и системный подход, которые позже сделают его фантастику твердой, как алмаз, и убедительной, как научный отчет. Его дипломная работа была посвящена небесной механике, а местом службы стала легендарная Пулковская обсерватория — святая святых советской астрономии. Здесь, в тишине обсерваторских кабинетов среди телескопов и вычислительных таблиц, в нем пробудился писатель. Научный склад ума Бориса Стругацкого стал идеальным противовесом филологическому напору и лингвистической гибкости его брата. Астрономия научила Бориса Стругацкого главному: мир познаваем, но он бесконечно сложнее любых наших представлений о нем, а любая социальная утопия обязана проходить проверку на прочность законами физики и элементарной логики.

Корпорация «АБС» Начало совместного литературного пути братьев Стругацких окутано флером легенд. Говорят, что первая их значимая книга «Страна багровых туч» родилась из пари с женой Аркадия, которая сомневалась в способности братьев написать что-то интересное. Братья жили в разных городах и писали друг другу. Так зародился их знаменитый метод: они не делили главы или сюжетные линии — но в муках и с радостью вырабатывали каждое слово, каждую запятую, споря до хрипоты во время редких личных встреч или в бесконечных письмах. Борис Стругацкий считал их творчество не просто суммой работы двух авторов. Книги рождались из-под пера третьего, уникального и самодостаточного писателя под именем «Братья Стругацкие». Знакомые авторов в шутку прозвали такое творчество корпорацией «АБС». Их ранние работы еще были пропитаны светлым оптимизмом хрущевской «оттепели», но уже тогда за фасадом космических странствий проглядывали острые шипы социальной сатиры.

Лучшие книги братьев Стругацких Рассвет творчества братьев пришелся на 1960-е годы, когда из-под их пера вышли шедевры, ставшие своего рода светским писанием для советских «шестидесятников». «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу», «Улитка на склоне» — каждая публикация становилась культурным феноменом. Борис и Аркадий Стругацкие сконструировали величественный «Мир Полудня», где человечество наконец-то достигло зрелости и гармонии, но тут же безжалостно столкнули его в неразрешимый моральный тупик. Образ «прогрессора», отчаянно пытающегося подтянуть отсталую цивилизацию к свету разума, не нарушив при этом этических законов, стал одной из главных линий их творчества. Популярность Стругацких в Советском Союзе была поистине тектонической, сопоставимой с культом рок-звезд. Писатели научились виртуозному владению эзоповым языком. Читатель видел в фантастических книгах не экзотические пейзажи далеких планет, а узнаваемую и часто неприглядную реальность, лишь слегка задекорированную под инопланетные декорации.

Как Стругацкие вышли на мировую орбиту Романы Стругацких издавались огромными тиражами в США, Германии, Франции, Японии и Великобритании. С восторгом о книгах отзывались такие признанные мэтры мировой литературы, как Станислав Лем и Урсула Ле Гуин. Борис Стругацкий с удивлением отмечал, что проблемы, препарируемые в их книгах — личная ответственность ученого, мучительный выбор между плохим и очень плохим, природа власти и подчинения — оказались универсальными кодами для всего человечества. Мировое признание подкреплялось не только отзывами критиков, но и многочисленными престижными премиями. Произведения Стругацких неизменно включают в канонические списки классики литературы XX века. Стругацкие стали живым мостом, соединившим советскую культуру с мировым интеллектуальным мейнстримом. Их ценили за то, что они вывели фантастику из тесного гетто подростковой беллетристики в широкое пространство большой философии и антропологии.

Лучшие фильмы по книгам Стругацких Отношения Бориса Стругацкого с кинематографическим цехом напоминали затяжной позиционный конфликт. Список экранизаций произведений братьев внушителен, но далеко не каждая киноверсия находила понимание у авторов. Самым значимым и противоречивым стал выход «Сталкера» Андрея Тарковского в 1979 году. Борис Стругацкий вспоминал мучительный процесс перекраивания сценария по повести «Пикник на обочине», когда режиссер требовал бесконечных правок. Несмотря на все творческие споры, писатель признавал Тарковского гением, хотя его видение часто диаметрально расходилось с авторским замыслом Стругацких. Так было и со следующими экранизациями: Фильм «Отель „У погибшего альпиниста“» под руководством Григория Кроманова превратился в стильный и герметичный детектив, сохранивший уникальную атмосферу первоисточника.

«Гадкие лебеди» Константина Лопушанского совершили глубокое погружение в философскую бездну авторов, отражая эсхатологические настроения писателей.

Масштабный проект «Обитаемый остров» Федора Бондарчука трансформировал философский боевик в визуально насыщенный блокбастер, вызвав новую волну интереса к творчеству братьев.

«Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего — монументальный долгострой, увидевший свет уже после смерти Бориса Стругацкого и потрясший мир своей бескомпромиссной, почти физиологической жестокостью и реализмом.

Личная жизнь за семью замками Личное пространство Бориса Стругацкого было на редкость защищено от назойливого внимания прессы и светской суеты. Его единственной и верной спутницей жизни была Аделаида Карпелюк, с которой он прожил долгие десятилетия. В отличие от многих публичных фигур того времени, Борис Стругацкий никогда не стремился к дешевому эпатажу, предпочитая шумным богемным сборищам сосредоточенную тишину своего петербургского кабинета.

Я домосед. Слыхали про такое? <…> Мне дома хорошо, а вне дома — плохо. Борис Стругацкий

Его карьера вне чистого писательства также была наполнена интеллектуальным поиском: он зарекомендовал себя как блестящий переводчик, работая под псевдонимами С. Бережков и С. Витин. Именно благодаря его труду советский читатель смог познакомиться с произведениями таких титанов, как Андре Нортон и Айзек Азимов. Малоизвестный факт биографии великого фантаста — страстное увлечение филателией. Коллекционирование марок для него было не пустой забавой, а глубоким способом познания и систематизации окружающего мира. «Я страстный филателист-тиффози и собираю марки аж с 1948 года», — пояснял писатель.

Семь гаджетов, которые Стругацкий «украл» у будущего Стругацкие обладали поистине мистическим даром футурологического предвидения. В их текстах, созданных за десятки лет до триумфа цифровых технологий, с пугающей точностью описаны предметы и явления, ставшие для современного человека обыденностью. Сам Борис Стругацкий часто объяснял, что они лишь логически развивали векторы научно-технического прогресса. На страницах «Жука в муравейнике» в 1979 году появился видеофон — прямой предок современного Zoom. Огромные информационные базы «Мира Полудня» пугающе напоминают сегодняшнюю Википедию, а системы автоматической доставки, о которых Борис Стругацкий рассуждал в интервью, сегодня работают как гигантские маркетплейсы. Братья Стругацкие предсказали появление беспилотных автомобилей, когда даже обычные машины были дефицитом, и описали принципы работы нейросетей, которые сегодня пишут тексты и создают картины. В их книгах мелькали компактные средства связи, закрепляемые на ухе — точь-в-точь современные Bluetooth-гарнитуры, и даже синтетическая пища, которую сегодня начинают выращивать в лабораториях.

Трагедия «сиамского близнеца»: жизнь после смерти 1991 год нанес Борису Стругацкому удар чудовищной силы — из жизни ушел его брат, соавтор и самый близкий человек, Аркадий. Борис Натанович с горечью сравнивал свое дальнейшее существование с попыткой продолжать работу над «толстым бревном литературы» при помощи двуручной пилы, но уже без напарника. Писатель нашел в себе мужество не опускать руки, хотя тональность его последующих работ приобрела новые, несвойственные ранее трагические обертоны. Чтобы четко разграничить сольное творчество и великое наследие дуэта, Борис Натанович принял решение использовать псевдоним С. Витицкий. Под этим именем на свет появились два глубоких, философски насыщенных и пронзительно грустных романа: «Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики» и «Бессильные мира сего». Выводы Бориса Стругацкого в этот период были скорее пессимистичным. Он писал о трагическом бессилии тех, кто по определению должен был быть сильным, о бремени знания, которое не приносит облегчения. «Ложь, особенно официальную, <…> ненавижу, пожалуй, по-прежнему», — говорил писатель в интервью. Борис Стругацкий скончался в Санкт-Петербурге 19 ноября 2012 года в возрасте 79 лет. Творчество Стругацких актуально и сегодня. Спрос на книги братьев в России постоянно растет.