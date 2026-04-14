Спрос на творчество Стругацких за год вырос в 3,5 раза

Спрос на книги братьев Бориса и Аркадия Стругацких в России подскочил за последний год в 3,5 раза. Об этом РИА «Новости» сообщил книжный сервис «КИОН Строки».

Самыми популярными произведениями стали «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу» и «Трудно быть богом».

Исследование сервиса показало, что россияне стали чаще интересоваться фантастикой. Спрос растет на произведения, где фантастический сюжет переплетается с размышлениями о человеке, власти, свободе и будущем. Активнее всего книги Стругацких читают мужчины 35-44 и 45-54 лет.

По данным «КИОН Строки», лидерами жанра стали «Тоннель» Яны Вагнер, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Укрытие» Хью Хауи и «Форсайт» Сергея Лукьяненко.

Ранее сеть книжных магазинов «Читай-город» составила рейтинг самых популярных детских писателей. В список вошли Холли Вэбб, Джоан Роулинг, Марк Твен, Влад Райбер, Николай Носов, Корней Чуковский и Эдуард Успенский.