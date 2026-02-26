Снег утаптывали, повитух благодарили: обычаи и приметы на Кирилла Весноуказчика

Священник Сенчуков объяснил, в чем заслуга святого Кирилла, помимо азбуки

Весна в Королеве
Фото: Весна в Королеве/Медиасток.рф

Издавна 27 февраля отмечали день Кирилла Весноуказчика. Люди верили, что именно в этот праздник, когда Церковь вспоминает святого Кирилла, нужно следить за погодой, чтобы предугадать будущую весну. Зачем женщины несли гостинцы повитухам и пили сбитень — в материале 360.ru.

Кем был святой Кирилл

Равноапостольный Кирилл был византийским миссионером. Родился в богатой семье, но рано осиротел. В 12 лет стал воспитанником Феоктиста, опекуна малолетнего императора Михаила III.

«Он учился вместе с будущим императором. Преподавал философию в университете, принял монашество и прославился в диспутах с иноверцами», — рассказал 360.ru православный священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит).

Церковь почитает Кирилла за то, что он вместе с братом Мефодием перевел Евангелие с греческого на славянский язык, тем самым создав славянскую азбуку.

«Он перевел все богослужения на славянский язык. Его помнят еще и потому, что он бывал во многих странах и объединил христианский мир», — добавил Сеньчуков.

Konstantin Kokoshkin/Russian Look/ Памятник Кириллу и Мефодию в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/ Памятник Кириллу и Мефодию в Москве/www.globallookpress.com

Приметы и обычаи на Кирилла Весноуказчика

В народном календаре 27 февраля называли Кириллом Весноуказчиком (или Весноуказателем) — день получил такое название неслучайно, ведь по погоде в эту дату наши предки определяли, какой будет весна.

Если 27 февраля стояла ясная и теплая погода, это предвещало крепкие морозы в ближайшее время. А вот мороз в этот день, напротив, сулил жаркое и засушливое лето. Громкое пение синиц указывало на скорое потепление, быстрое перелетание тетерева через поле — на снегопад.

Главной хозяйственной традицией дня было утаптывание снега на полях. Крестьяне верили: «Снег оседает — поля утучняет». И старались удержать снежный покров на пашне как можно дольше, чтобы весной талая вода напитала землю влагой и обеспечила богатый урожай.

После тяжелой работы мужчин ждал горячий сбитень — исконно русский напиток из меда, трав и пряностей, который обладал согревающими и противовоспалительными свойствами. В каждой семье хранили свой секретный рецепт, передавая его из поколения в поколение.

Zamir Usmanov/Global Look Press
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Еще одно название праздника — бабьи взбрыксы — связано с трогательным обычаем благодарить повитух. Получившие помощь роженицы приносили им гостинцы: пироги, мясо, яйца, а более состоятельные дарили платки и вышитые полотенца.

Мужчины тоже участвовали в этом обряде, варя для повитух особое пиво на воде, собранной из семи источников. Считалось, что, если не отблагодарить повивальную бабку, ребенок вырастет болезненным и капризным.

По народным поверьям, день благоприятствовал получению новых знаний — записаться на курсы или заняться наукой считалось удачной затеей. Хорошими признавались и покупки: вещи, приобретенные 27 февраля, обещали служить долго и радовать хозяина.

Что можно и нельзя 27 февраля

На Кирилла Весноуказчика можно:

Книги на полке в Центральной библиотеке «Книгополис» — первой модульной библиотеке Наро-Фоминска
Фото: Книги на полке в Центральной библиотеке «Книгополис» — первой модульной библиотеке Наро-Фоминска/Медиасток.рф

Не рекомендуется:

