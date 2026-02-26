Снег утаптывали, повитух благодарили: обычаи и приметы на Кирилла Весноуказчика
Священник Сенчуков объяснил, в чем заслуга святого Кирилла, помимо азбуки
Издавна 27 февраля отмечали день Кирилла Весноуказчика. Люди верили, что именно в этот праздник, когда Церковь вспоминает святого Кирилла, нужно следить за погодой, чтобы предугадать будущую весну. Зачем женщины несли гостинцы повитухам и пили сбитень — в материале 360.ru.
Кем был святой Кирилл
Равноапостольный Кирилл был византийским миссионером. Родился в богатой семье, но рано осиротел. В 12 лет стал воспитанником Феоктиста, опекуна малолетнего императора Михаила III.
«Он учился вместе с будущим императором. Преподавал философию в университете, принял монашество и прославился в диспутах с иноверцами», — рассказал 360.ru православный священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит).
Церковь почитает Кирилла за то, что он вместе с братом Мефодием перевел Евангелие с греческого на славянский язык, тем самым создав славянскую азбуку.
«Он перевел все богослужения на славянский язык. Его помнят еще и потому, что он бывал во многих странах и объединил христианский мир», — добавил Сеньчуков.
Приметы и обычаи на Кирилла Весноуказчика
В народном календаре 27 февраля называли Кириллом Весноуказчиком (или Весноуказателем) — день получил такое название неслучайно, ведь по погоде в эту дату наши предки определяли, какой будет весна.
Если 27 февраля стояла ясная и теплая погода, это предвещало крепкие морозы в ближайшее время. А вот мороз в этот день, напротив, сулил жаркое и засушливое лето. Громкое пение синиц указывало на скорое потепление, быстрое перелетание тетерева через поле — на снегопад.
Главной хозяйственной традицией дня было утаптывание снега на полях. Крестьяне верили: «Снег оседает — поля утучняет». И старались удержать снежный покров на пашне как можно дольше, чтобы весной талая вода напитала землю влагой и обеспечила богатый урожай.
После тяжелой работы мужчин ждал горячий сбитень — исконно русский напиток из меда, трав и пряностей, который обладал согревающими и противовоспалительными свойствами. В каждой семье хранили свой секретный рецепт, передавая его из поколения в поколение.
Еще одно название праздника — бабьи взбрыксы — связано с трогательным обычаем благодарить повитух. Получившие помощь роженицы приносили им гостинцы: пироги, мясо, яйца, а более состоятельные дарили платки и вышитые полотенца.
Мужчины тоже участвовали в этом обряде, варя для повитух особое пиво на воде, собранной из семи источников. Считалось, что, если не отблагодарить повивальную бабку, ребенок вырастет болезненным и капризным.
По народным поверьям, день благоприятствовал получению новых знаний — записаться на курсы или заняться наукой считалось удачной затеей. Хорошими признавались и покупки: вещи, приобретенные 27 февраля, обещали служить долго и радовать хозяина.
Что можно и нельзя 27 февраля
На Кирилла Весноуказчика можно:
- Совершать покупки. Приобретенные в этот день вещи обещают служить долго и радовать хозяина. Также можно купить новый кошелек — это привлечет деньги;
- Знакомиться с новыми людьми;
- Уделять внимание образованию. День благоприятствует получению новых знаний;
- Помогать нуждающимся. Отказ тем, кто просит о помощи, может негативно сказаться на собственном благополучии.
Не рекомендуется:
- Кормить птиц хлебными крошками — сулит уход кого-то из членов семьи;
- Стричься, стричь ногти, делать маникюр и косметические процедуры — можно «подрезать» свою судьбу, лишиться красоты или навлечь проблемы со здоровьем;
- Ходить к стоматологам и косметологам — процедуры пройдут неудачно и не принесут ожидаемого эффекта;
- Мыться перед дальней дорогой — путешествие пройдет без проблем;
- Предаваться унынию, грустить и скандалить — можно навлечь на дом нечистую силу и провести весь год в склоках;
- Давать деньги в долг на закате — вернуть их будет очень сложно;
- Затаптывать снег у крыльца своего дома — можно не вернуться домой;
- Просыпать соль — к ссорам и слезам;
- Выбрасывать крошки со стола в мусор — к проблемам с финансами;
- Лениться и проводить время без дела — может привести к упущенным возможностям в будущем;
- Хвалиться успехами — судьба может жестоко наказать хвастунов.