Снег утаптывали, повитух благодарили: обычаи и приметы на Кирилла Весноуказчика

Издавна 27 февраля отмечали день Кирилла Весноуказчика. Люди верили, что именно в этот праздник, когда Церковь вспоминает святого Кирилла, нужно следить за погодой, чтобы предугадать будущую весну. Зачем женщины несли гостинцы повитухам и пили сбитень — в материале 360.ru.

Кем был святой Кирилл

Равноапостольный Кирилл был византийским миссионером. Родился в богатой семье, но рано осиротел. В 12 лет стал воспитанником Феоктиста, опекуна малолетнего императора Михаила III.

«Он учился вместе с будущим императором. Преподавал философию в университете, принял монашество и прославился в диспутах с иноверцами», — рассказал 360.ru православный священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит).

Церковь почитает Кирилла за то, что он вместе с братом Мефодием перевел Евангелие с греческого на славянский язык, тем самым создав славянскую азбуку.

«Он перевел все богослужения на славянский язык. Его помнят еще и потому, что он бывал во многих странах и объединил христианский мир», — добавил Сеньчуков.