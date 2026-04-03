03 апреля 2026 20:13 Кесарю кесарево, а Божие Богу: чему учат христиан в первые дни Страстной седмицы Священник Моисеев объяснил, как готовят масло миро в начале Страстной седмицы 0 0 0 Фото: Julian Kumar / GODONG / www.globallookpress.com Культура

Совсем скоро наступит Страстная седмица — в первые ее дни православные верующие вспоминают события, предшествовавшие крестным страданиям Христа. В Великий понедельник — ветхозаветного Иосифа и проклятие бесплодной смоковницы, во вторник — притчи о десяти девах и талантах. Что означают эти евангельские истории, как правильно поститься и почему вторник называют Чистым — в материале 360.ru.

Когда Великий понедельник в 2026 году В этом году первый день Страстной седмицы выпадает на 6 апреля. Когда Великий вторник в 2026 году В 2026 году вторник Страстной недели выпадает на 7 апреля. Какие события вспоминают в Великий понедельник В первый день Страстной седмицы верующие вспоминают о ветхозаветном праведнике Иосифе, которого братья продали в Египет в рабство, а также проклятие Иисусом бесплодной смоковницы (инжира). История Иосифа У патриарха Иакова было 12 сыновей. Среди них он выделял Иосифа, видя его добрый нрав и благоразумие. Из-за этого братья завидовали Иосифу. Однажды отец подарил ему разноцветную одежду. Тогда старшие братья задумали убить праведника.

«Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров; ров же тот был пуст; воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот, идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан: идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша», — говорится в Евангелии. Так братья и продали своего брата за 30 сребреников. В итоге Иосифа отвели в Египет. Братья же зарезали козла и его кровью испачкали платье Иосифа. Одежду отдали слугам отца.

Это платье сына моего! Хищный зверь напал на него, растерзан, растерзан Иосиф!

Безутешный патриарх много дней проплакал о своем сыне. В то самое время Иосиф, благодаря дару толковать сны и предсказывать будущее, прошел длинный путь от раба до правителя страны. Он предсказал голод, а позднее спас Египет, простил братьев и воссоединился с любимым отцом. Верующие вспоминают праведника, как человека, смирившегося с божественным провидением, сумевшего простить своих родных и показавшего силу характера, благодаря которому он смог возглавить Египет.

Проклятие Христа За несколько дней до казни на Голгофе Иисус проводил время со своими учениками в Иерусалиме, а на ночь уходил в пригород — на Елеонскую гору. Однажды после сна он проголодался. «И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла», — говорится в Священном Писании. Проклятие в данном случае — символическое действие, обличающее бесплодие Израиля. Дерево, имеющее листья, но не дающее плодов, — это еврейский народ, который лицемерно называет себя богоизбранным по праву рождения и лишь формально соблюдает религиозные обряды, но не приносит добро и добродетели в этот мир.

Что такое масло миро и как его готовят В понедельник Страстной недели в Малом соборе Донского монастыря в Москве начинают варить святое масло миро. «Его делают только в одном храме Русской православной церкви. Процесс происходит в специально подготовленной мироварной палате и освящается святейшим патриархом Кириллом», — рассказал 360.ru протоиерей, настоятель храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Обнинске Калужской области Димитрий Моисеев. Ароматическое масло варят один раз в год — на Страстной седмице перед Пасхой. У изготовления миро сложная рецептура. Миро состоит из отвара оливкового масла, белого виноградного вина и более 40 видов благовонных веществ, в том числе пряностей, масел и смол. Процесс длится три дня, после чего миро оставляют настаиваться.

Какие события Евангелия вспоминают в Великий вторник? Во второй день Страстной седмицы христиане вспоминают притчи, которые Иисус рассказал людям в Иерусалимском храме в Вифании. Притча о десяти девах История описана в Евангелии от Матфея. Десять подружек невесты ожидали жениха, который должен был прийти на свадебный пир глубокой ночью. Пять из них были неразумными и не взяли с собой запас масла для ламп. Пять других были мудрыми и взяли масло, чтобы когда оно закончится в лампах, огонь не погас. Когда масло неразумных дев закончилось, они стали просить других поделиться. Мудрые ответили, что тогда масла не хватит никому, и отправили неразумных подруг к торговцам. Когда девы ушли, пять других встретили жениха и проводили его на пир, а двери за ними закрылись. Неразумные вернулись, но им уже никто не открыл.

Интересно У притчи двойной смысл. Во-первых, явление жениха — это второе пришествие Христа, а ожидание — это жизнь человека, во время которой он готовится к встрече с Богом. Неразумные девы — те, кто ведет грешную жизнь, а мудрые — праведники. Брачный пир — это блаженная жизнь в воссоединении с Господом.

Второй смысл заключается в том, что каждый человек должен жить так, как будто в любой момент он может встретиться с Богом и быть готовым к его суду. Если он жил праведно, то попадет в Царство Божие, как мудрые девы. Если же жить беспечно, не думая о будущем, как неразумные девы, то человек в него не попадет.

Фото: Фреска русского иконописца Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных» из собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом Белозерском монастыре / РИА «Новости»

Притча о талантах Перед отъездом в другую страну хозяин позвал рабов и раздал рабам деньги: одному досталось пять талантов, другому — два, третьему — один. Первые два невольника смогли не только сохранить деньги, но и приумножить их. Последний же зарыл талант, и был за это наказан. Таланты в данном случае — не просто деньги, а способности, которые Господь дарует каждому: кому-то он дает больше, а кому-то меньше. Задача праведного христианина — использовать свои таланты во благо миру, а не зарывать его глубоко в землю, тем самым не принося ни окружающим, ни себе добра и пользы. Кесарю кесарево После притч фарисеи подослали к Христу своих учеников, чтобы сбить с толку Спасителя провокационным вопросом — нужно ли отдавать кесарю налог? Задача была с подвохом: в то время Иудея была под властью Рима и жителям Иерусалима приходилось платить подать, однако люди верили, что Иисус освободит их от этого бремени, возглавив государство. Если бы Христос ответил утвердительно, он потерял бы доверие людей, если отрицательно, то его могли обвинить в разжигании бунта. Иисус же сказал:

Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

Фраза означает, что нужно исполнять свой гражданский долг, то есть платить налог, но отдавать духовное поклонение только Господу. То есть одно не противоречит другому. Кроме того, он указал, что фарисеев нужно слушать, но не делать, что делают они, так как их слова расходятся с их поступками.

Фото: Статуя Иисуса Христа на территории православного храма Новомученников и Исповедников Российских во время снегопада на плато над рекой Енисей в микрорайоне Академгородок в Красноярске / РИА «Новости»

Почему некоторые называют Великий вторник Чистым? Иногда второй день Страстной седмицы называют Чистым вторником. «Это народное название времени, которое следует уделить уборке, то есть приготовлению к празднику Пасхи. В конце Страстной седмицы, в Чистый четверг, который все же более известен, сложно выделить время для уборки в доме, подготовке к Христову воскресенью. Поэтому многие делают это во вторник, чтобы в четверг посетить храм, где утром совершают литургию, читают воспоминания Тайной вечери, а вечером обычно бывает утренняя с чтением 12 глав Евангелия», — объяснил отец Дмитрий. Пост в начале Страстной седмицы Многие верующие, чтобы до конца прочувствовать радость Светлой Пасхи, за 40 дней до ее празднования сознательно ограничивают себя в еде — соблюдают Великий пост. Некоторые постятся по медицинским показаниям нестрого, кто-то просто отказывается от скоромных продуктов. Также существует монастырский устав, согласно которому Великий понедельник требует полного воздержания от еды и даже воды — время посвящают молитве. Если этого не удается, в пищу употребляют сырые овощи, фрукты, воду и хлеб. Трапезу проводят ближе к вечеру.

Во вторник, согласно монастырскому уставу, предписано сухоядение. Это означает, что можно есть невареную пищу без растительного масла: хлеб, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед. Горячая пища не допускается. Степень строгости поста следует согласовать заранее с врачом и духовником. Народные приметы В былые времена христианские праздники связывали с народными приметами: Если в первый день Страстной седмицы на окно сядет птица, значит, хозяев дома ждет добрая новость;

В этот день было принято готовить недельный запас дров и корма для животных, чтобы всю седмицу посвятить духовным делам и подготовке к Пасхе;

Теплый день в Великий понедельник говорил о хорошем урожае в предстоящем сезоне;

Безоблачное небо в первый день Страстной седмицы означало, что все заключенные за год браки будут счастливыми и крепкими. А еще в это время наши предки гадали. Незамужние девушки выглядывали в окно, по ситуации на улице определяли свою судьбу: если первым на глаза попадался мужчина, ждали скорой свадьбы, если молодая женщина — крепкого здоровья, старуха предвещала болезнь, кошка — богатство, собака — беду, птица — хорошую новость.

Что можно и нельзя делать 6 и 7 апреля В первые дни Страстной седмицы можно: убираться дома;

мыть окна;

разбирать хлам, выкидывать ненужное;

стирать вещи;

читать Евангелие;

молиться;

проводить время с семьей;

посещать храмы;

делать добрые дела: давать милостыню, помогать нуждающимся;

завершать ранее начатые дела. Строго запрещено: веселье;

танцы;

любые развлечения: чтение книг, просмотр фильмов и телевизора, прослушивание музыки;

употребление алкоголя.