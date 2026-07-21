Казанская летняя: где найти чудотворный образ в Москве и как правильно отпраздновать

Русская Православная Церковь 21 июля совершает празднование в честь явления Казанской иконы Божией Матери. В народной традиции этот день называют Казанской летней. Казанская икона Божией Матери пользуется в России беспримерным почитанием. Этим образом издавна благословляют молодых к венцу, помещают у детских кроваток и в годины тяжелых испытаний обращаются к нему с молитвами о заступничестве. Как отпраздновать православный праздник и в каких храмах помолиться перед иконой — в материале 360.ru.

Обретение иконы В июне 1579 года Казань пережила опустошительный пожар. Огонь уничтожил Государев двор и Спасо-Преображенский монастырь в кремле, а также истребил примыкавшие к кремлю с севера и северо-запада посады. Местное мусульманское население углядело в этом знак гнева Божия на христиан. Тогда Бог, чтобы укрепить православную веру, которая стала подвергаться поруганию, явил из земли чудотворную икону. Дочь стрельца, дом которого также пострадал от пожара, девятилетняя Матрона, увидела во сне Божию Матерь. Богородица велела девочке сообщить архиепископу и воеводам, что ее икона сокрыта в земле на пепелище, на месте сгоревшего родительского дома. Матрона рассказала о видении матери, но та не придала этому значения. Тогда в один из дней икона явилась девочке страшным огненным образом, испуская пресветлые лучи. От этого видения Матрона упала на землю и лежала несколько часов, словно мертвая. Очнувшись, девочка снова обратилась к матери, и та на этот раз поверила дочери. Мать повела Матрону к воеводам, однако те не вняли их речам. Тогда женщина отправилась с дочерью к архиепископу Иеремии, но и он не поверил рассказу.

Фото: РИА «Новости»

В конце концов, мать девочки сама начала копать в указанном месте, однако ничего не нашла. Когда же на пепелище дома, на месте, где стояла печь, начала копать сама Матрона, она на глубине чуть более метра нашла икону Божией Матери. Икона лежала завернутой в ветхий суконный рукав верхней одежды. Лик ее сиял чистотой, будто только что написанный, и не имел следов пожара. Весть о чудесной находке мгновенно облетела город. Архиепископ Иеремия повелел звонить в колокол и торжественным крестным ходом со всем освященным собором пришел на место явления. Увидев образ, он дивился его необычному иконографическому изводу и молился с плачем о прощении согрешений. Священник казанской Никольской церкви Ермолай, по благословению архиепископа, благоговейно взял икону. С крестным ходом икону понесли в ближайшую церковь во имя святителя Николая Чудотворца, где отслужили молебен. Затем огромный крестный ход направился в Благовещенский собор Казанского кремля. Уже во время этого шествия от иконы прозрел проситель милостыни Иосиф, не видевший три года. Когда образ внесли в собор, исцелился еще один слепец — Никита.

Фото: РИА «Новости»

Царь повелел поставить на месте явления образа церковь и устроить там девичий монастырь. Первой насельницей обители стала сама Матрона, принявшая в постриге имя Мавра. Подлинная Казанская икона хранилась в Богородицком монастыре до июня 1904 года, когда воры похитили образ, ради драгоценной ризы. На следствии похитители показали, что продали украшения, а саму икону порубили и сожгли в печи. Празднование явления В день явления Казанской иконы Русская Православная Церковь совершает торжественную Божественную литургию. Священнослужители облачаются в голубые ризы — этот цвет символизирует высшую чистоту и непорочность Пресвятой Богородицы. Во многих храмах после литургии проходят крестные ходы с чтимыми списками Казанской иконы. Верующие приходят в церкви, чтобы помолиться о здоровье, благополучии близких и о даровании детей.

Фото: РИА «Новости»

А в народном календаре 21 июля носит название Прокопьев день, или Прокопий Жнец. Это связано с тем, что на Руси с этого времени начиналась основная жатва ржи. Жнецы выходили в поле и делали первый «зажин» — срезали первый сноп. Чтобы жатва была обильной, при зажине произносили особые приговоры, а первый сноп вносили в дом и ставили под образа. Московские почитаемые списки иконы Один из самых известных списков Казанской иконы Божией Матери хранит Казанский собор на Красной площади. Этот образ служил полковым знаменем Второго народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского. После освобождения Москвы от поляков князь Пожарский поместил икону в своей приходской церкви на Лубянке. Затем он перенес ее в построенный Казанский собор. В 1918 году московский список похитили, и его местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Обретенный чудотворный образ в Успенском соборе Кремля в ноябре 2023 года явил Патриарх Кирилл, после чего его перенесли в Казанский собор на Красной площади.

Фото: РИА «Новости»

Богоявленский кафедральный собор в Елохове хранит еще один почитаемый в Москве список Казанской иконы. Этот образ, написанный на рубеже XVII–XVIII веков, предположительно, находился в Казанском соборе на Красной площади до его закрытия в 1930 году. Затем община перенесла икону в церковь Святителя Николая в Хлынове, а после ее разрушения — в Богоявленский собор. В годы Великой Отечественной войны перед этим образом молились о даровании победы. К открытию Поместного Собора 1945 года для иконы изготовили серебряный оклад с камнями и жемчугом. Помимо этих двух святынь, в Москве почитаются и другие списки Казанской иконы.

Фото: РИА «Новости»

Среди них — образы в Кремлевском Вознесенском монастыре (1701 год), в Симоновом монастыре (XIX век) и в Высоко-Петровском монастыре (1849 год). Чтимые списки также находятся в Христорождественской церкви на Поварской улице, в церкви Казанской Божией Матери у Калужских ворот и во Введенском храме. Казанская икона Божьей Матери в Подмосковье Подмосковье также хранит множество чтимых списков Казанской иконы Божией Матери в храмах. В городе Котельники находится знаменитая Казанская церковь, построенная в 1675–1680 годах в стиле русского узорочья. Ее главная святыня — список Казанской иконы, который, по преданию, пожертвовала храму мать Петра I Наталья Кирилловна Нарышкина. В городе Реутове действует Казанский храм, где также почитается список Казанской иконы. Его главный престол освящен в честь Казанской иконы Божией Матери. В Дмитровском городском округе, в селе Трехсвятском, находится каменный храм Казанской иконы Божией Матери, возведенный в 1889–1910 годах. Храм закрыли в советское время, а в 2008 году его передали верующим. Сейчас ведутся работы по восстановлению, а в летнее время в нем проводятся богослужения.

Фото: РИА «Новости»