Без драконов не обойдется. Какие фэнтези-книги чаще всего читают россияне

За последний год россияне еще больше пристрастились к фэнтези-книгам. Рейтинг романов в этом жанре возглавили как классические произведения, так и последние новинки.

Молодежная фэнтези-романтика

Согласно исследованию книжного сервиса «КИОН Строки», интерес россиян к фэнтези по итогам 2025 года подскочил на 76%. Самой популярной книгой оказалась одна из частей серии «Эмпирей» — роман «Железное пламя» американской писательницы Ребекки Яррос, сообщило РИА «Новости».

Произведение относят к жанру романтическое фэнтези, также в нем находят сходства с текстами в стиле «темная академия». Всего в цикле сейчас три книги: «Четвертое крыло», «Железное пламя» и «Ониксовый шторм».

Широкую известность романы приобрели благодаря TikTok, в котором хэштеги «#FourthWing» и «#RebeccaYarros» набрали миллиард просмотров. Благодаря завирусившимся роликам «Четвертое крыло» поднялся в топ бестселлеров Amazon и The New York Times. Компании Outlier Society и Amazon MGM Studios уже приобрели права на экранизацию серии.

Роман повествует о 20-летней генеральской дочери Вайолет Сорренгейл, которой приходится пройти обучение в стенах академии и стать одной из кандидаток в элитные всадники драконов.

На творчество Яррос оказал большое влияние ее супруг — военный летчик. Благодаря этому в молодежных книгах появился реализм в описании армии и сцен боев. Романы о приключениях Сорренгейл понравились не только американцам, но и россиянам — все три части заняли первые строчки отечественного рейтинга фэнтези.