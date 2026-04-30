Без драконов не обойдется. Какие фэнтези-книги чаще всего читают россияне
«КИОН Строки»: самыми популярными в России фэнтези-книгами стали романы Яррос
За последний год россияне еще больше пристрастились к фэнтези-книгам. Рейтинг романов в этом жанре возглавили как классические произведения, так и последние новинки.
Молодежная фэнтези-романтика
Согласно исследованию книжного сервиса «КИОН Строки», интерес россиян к фэнтези по итогам 2025 года подскочил на 76%. Самой популярной книгой оказалась одна из частей серии «Эмпирей» — роман «Железное пламя» американской писательницы Ребекки Яррос, сообщило РИА «Новости».
Произведение относят к жанру романтическое фэнтези, также в нем находят сходства с текстами в стиле «темная академия». Всего в цикле сейчас три книги: «Четвертое крыло», «Железное пламя» и «Ониксовый шторм».
Широкую известность романы приобрели благодаря TikTok, в котором хэштеги «#FourthWing» и «#RebeccaYarros» набрали миллиард просмотров. Благодаря завирусившимся роликам «Четвертое крыло» поднялся в топ бестселлеров Amazon и The New York Times. Компании Outlier Society и Amazon MGM Studios уже приобрели права на экранизацию серии.
Роман повествует о 20-летней генеральской дочери Вайолет Сорренгейл, которой приходится пройти обучение в стенах академии и стать одной из кандидаток в элитные всадники драконов.
На творчество Яррос оказал большое влияние ее супруг — военный летчик. Благодаря этому в молодежных книгах появился реализм в описании армии и сцен боев. Романы о приключениях Сорренгейл понравились не только американцам, но и россиянам — все три части заняли первые строчки отечественного рейтинга фэнтези.
Фэнтези на основе фольклора
Четвертое место в топе завоевала книга «И жили они долго и счастливо» Алены Селютиной. Писательница из Томской области взяла за основу русские народные сказки и создала трогательное фэнтези про Кощея и Василису. Автор признавалась, что роман вырос из забавных зарисовок о супружеской жизни, со временем превратившись в увлекательную историю об уважении, поддержке и праве оставаться собой.
В пятерку книг-лидеров также вошла культовая сага «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского. Даже спустя 40 лет произведения о Геральте из Ривии, Йеннифер, барде Лютике и Цири продолжают радовать читателей и вовлекать их во вселенную с политическими интригами, чародеями и чудовищами. В свое время «Ведьмак» расширил границы жанра и продемонстрировал, как можно свободно обращаться со сказочными историями в средневековом сеттинге.
Не забывают россияне и про главного фэнтези-классика — Джона Рональда Руэла Толкина и его эпопею о Братстве Кольца. Книги оксфордского профессора по-прежнему можно увидеть на полках магазинов и в списках популярнейших произведений.
Аналитики обратили внимание, что самой активной аудиторией стали женщины 35–44 и 45–54 лет. Эта группа читателей чаще всего отдавала предпочтение фэнтези, причем самым популярным промежутком для чтения стало время с 12:00 до 16:00.
По данным «Коммерсанта», на пике популярности также находится масштабный цикл «Игра престолов» Джорджа Мартина. Среди книг других жанров в «КИОН Строки» выделили фантастический детектив «Копия неверна» Татьяны Дыбовской — триллеру в декорациях альтернативного мира с Москвой будущего.
«Такой результат показывает устойчивый интерес аудитории к захватывающим сюжетам, масштабным вымышленным мирам и историям с сильным эффектом погружения — именно такие книги особенно востребованы в конце дня», — отметили в книжном сервисе «КИОН Строки».
Помимо фэнтези, россияне активно интересуются детективами, любовными романами, современной литературой и фантастикой. Книги этих жанров чаще всего выбирают для чтения перед сном.