Шеф-редактор «Литрес» Писарева отметила, что сага «Ведьмак» Сапковского произвела переворот в жанре фэнтези

Творчество Анджея Сапковского произвело значительный переворот в жанре фэнтези. Об этом ИА НСН сообщила шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

«Сапковский, несомненно, расширил границы жанра и показал, как можно свободно обращаться со сказочными историями», — отметила Писарева.

Она подчеркнула, что автор не только обогатил польскую литературу, но и оказал влияние на все европейское фэнтези.

Серия книг о ведьмаке представляет собой цикл фэнтези-произведений, в центре которых — Геральт из Ривии, охотник на чудовищ. Действие разворачивается в мире, напоминающем Европу позднего Средневековья, где после «сопряжения сфер» в обычный мир проникают волшебные существа и чудовища.

Первые книги знакомят читателей с Геральтом и его путешествиями, где он встречает барда Лютика и чародейку Йеннифэр. В последующих романах появляется Цири — княжна разрушенного королевства Цинтры, приемная дочь Геральта, и вместе они противостоят Нильфгаардской империи на фоне конфликта между северными королевствами и южными землями.