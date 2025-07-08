Сегодня 05:00 День всех влюбленных на русский лад. Как в России отмечают праздник Петра и Февронии Священник Конюхов объяснил, в чем особенность истории святых Петра и Февронии 0 0 0 Фото: Летний Принарский парк в Серпухове / Медиасток.рф Культура

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В начале июля в России отмечают День семьи, любви и верности. С 2022 года праздник сделали официальным по указу президента Владимира Путина. Как появилось торжество, почему чтут святых Петра и Февронию, какова история их любви, какие традиции существуют в эту дату — в материале 360.ru.

Когда отмечают День семьи, любви и верности В 2025 году, как и всегда, День памяти святых Петра и Февронии, или День семьи, любви и верности, отметят во вторник, 8 июля.

Интересно Несмотря на то, что день сделали официальным праздником, он не дает право на дополнительный выходной. Несмотря на то, что день сделали официальным праздником, он не дает право на дополнительный выходной.

По этой причине 8 июля россияне будут работать. Предание о Петре и Февронии Некоторые воспринимают историю святых как красивую сказку. Однако это реальные персонажи: князь Петр Муромский и его супруга Феврония, которые прошли очень непростой путь построения отношений, рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. «Есть версия, что эта была некая политическая интрига, потому что влюбленные были из разных стран и существовали препятствия для их совместной жизни», — рассказал священнослужитель непопулярную версию предания. Сейчас наиболее известна легенда, согласно которой простая девушка вылечила князя. Не обошлось без хитрости.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

У Петра был старший брат Павел. К его жене начал прилетать на блуд «огненный змий», который оборачивался самим князем. Когда это выяснилось, супруг попросил любимую узнать, как победить змея, и тот поведал, что от «Агрикова меча и Петрова плеча». Родственник выразил готовность помочь, но не знал, где хранится оружие. Позднее отрок сказал, что его спрятали у стен женского Воздвиженского монастыря. С Агриковым мечом Петр одолел змия. Кровь чудовища оказалась ядом, и в местах, где она попала на тело избавителя, образовались язвы. Целители не могли его вылечить, и мужчина смирился со своей судьбой. Но во сне узнал, что его может излечить простая девушка Феврония. Петр послал за ней знахарей, а она взамен пожелала, чтобы исцелившийся взял ее замуж. Князь этого не захотел, ведь она была из простолюдинок. Однако все же пообещал это, заранее зная, что не сможет выполнить сказанного. Посланники передали слова князя Февронии. Она дала хлебную закваску и объяснила: надо истопить баню и помазать язвы и струпья целебной мазью, но один оставить. Петр вылечился, но необработанная язва возобновила болезнь. Пристыженный князь лично поехал к Февронии за помощью. Девушка вылечила князя, и он взял ее в жены.

Фото: Памятник Петру и Февронии / Медиасток.рф

После смерти Павла Петр наследовал правление в Муроме. Но бояре не захотели видеть рядом с ним простолюдинку. Ему поставили ультиматум: оставь либо жену, либо княжество. Петр не нарушил клятву верности и покинул город. Супруги стали жить на берегу Оки. Это местом назвали Перемиловыми горами — однажды Феврония назвала их «премилыми». После ухода князя в Муроме началась смута, и напуганные убийствами бояре попросили Петра вернуться на престол. Чета приехала обратно в город, а Феврония со временем завоевала любовь людей. В преклонном возрасте супруги ушли в монастырь. Оба горячо молились, чтобы умереть в один день.

Интересно Так и произошло. Согласно преданию, влюбленные родили много детей и умерли в один день и час. Так и произошло. Согласно преданию, влюбленные родили много детей и умерли в один день и час.

«Сложности, которые прошли эти люди на пути к счастливой семейной жизни, похожи на непростые брачные отношения в сегодняшней России. Несмотря на препятствия, святые сохранили любовь и верность друг к другу до конца, и поэтому именно эта пара служит примером сохранения семьи как основы государства», — объяснил отец Николай. История Дня семьи, любви и верности В 1547 году Русская православная церковь причислила Петра и Февронию к лику святых.

В 2008-м в России впервые организовали мероприятия, посвященные их памяти. Тогда его неофициально назвали Днем семьи, любви и верности.

В 2012 году у Свято-Троицкого монастыря открыли памятник святым.

В 2022 году президент России указом утвердил праздник официальным и включил в список государственных.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Традиции В России принято отмечать День семьи, любви и верности масштабно. Власти организовывают народные гуляния с концертами, занятиями для детей и взрослых, ярмарками, сувенирами и подарками. Основной площадкой считается Муром — родина святых.

Интересно Если праздник выпадает на будний день, как правило, гуляния переносят на ближайший выходной. В этом году это случится 12 и 13 июля. Если праздник выпадает на будний день, как правило, гуляния переносят на ближайший выходной. В этом году это случится 12 и 13 июля.

День памяти Петра и Февронии — повод отметить пары, которые прожили вместе много лет. Специальную медаль «За любовь и верность» дают супругам, которые находятся в браке более четверти века. Символом праздника считают ромашки. Их принято дарить своим возлюбленным. В России придумали февроньки — бумажные открытки с изображением этого цветка. Они стали аналогами валентинок, которые преподносят второй половине в День святого Валентина 14 февраля.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

В последние годы стало популярным заключать браки 8 июля. Регистрации происходят в ускоренном порядке, работают выездные площадки для свадеб, чтобы все желающие смогли стать официально мужем и женой именно в эту дату.

Интересно В 2024 году в День семьи, любви и верности в Москве расписались свыше 400 пар. Рекорд фиксировали в 2022-м — тогда заключили сразу 900 браков. В 2024 году в День семьи, любви и верности в Москве расписались свыше 400 пар. Рекорд фиксировали в 2022-м — тогда заключили сразу 900 браков.

Обычно в это время открывают купальный сезон. Предки верили, что русалки покидают берега, поэтому плавать можно без опаски. Что нельзя делать в День семьи, любви и верности: Как и в любой православный праздник, в День памяти Петра и Февронии запрещено: Ругаться и ссориться с родными;

Злоупотребить алкоголем;

Грустить;

Думать о плохом. Венчаться также запрещено, так как праздник попадает на время Петрова поста.

Фото: День семьи, любви и верности в Жуковском / Медиасток.рф

Как провести День семьи, любви и верности Несмотря на рабочий день, россиянам рекомендуется организовать семейный досуг. Время вместе можно провести вечером: Сходить в кино;

Приготовить ужин;

Вместе помолиться о Петре и Февронии;

Сходить на концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Если есть возможность не работать, то: Устроить пикник на природе;

Сходить на мастер-класс с семьей: вместе научиться рисованию, лепке из глины, приготовлению блюда и так далее;

Организовать семейную фотосессию;

Погулять в парке, покататься на велосипедах. Досуг может быть разнообразным, главное — уделить время семье и единению.

Фото: Финал конкурса «Это у нас семейное» в Солнечногорске в День семьи, любви и верности / Медиасток.рф

Как молиться Петру и Февронии День семьи, любви и верности стал светским праздником. Но не нужно забывать о молитве святым, в чью честь его отмечают. Ее следует читать, взявшись с супругом за руки:

Как Господь всемилостивый одарил благодатью своей вас, пресущих князей Муромских, так и вы, блаженные, одарите рабов божьих (имена ваши) милостью своей и вниманием. Молим вас о святости вашей снисходительной, охраните брак наш и любовь нашу от змея лютого, от гнева людского. Укажите путь истинный, сохраните от проступков на пути тернистом, защитите крылом любви своей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь.

Петру и Февронии молятся о семейном благополучии. Молитву читают перед иконами и с покрытой головой:

Святые и блаженные Петр и Феврония, великие святые, покровители брака, любви и крепкого союза. Кто, как не вы, помочь сумеете рабе божьей (имя) в просьбе к Господу Нашему. Жизнь ваша, преисполненная истинной любви и верности, самим Всевышним благословленная, зажигает в сердцах людских восхищение и по сей день. Заступники душ заблудших, хранители сердец, ищущих успокоения, покоя и благодати, уважьте просьбу рабы божьей о вере, надежде, любви и благочестии. Пусть с помощью Вашей Всевышний услышит мольбу мою и осветит благой вестью жизнь мою, укрепит любовь мою, одарит браком крепким и верным. Истинной, искренней, бесконечной любви, чувств яркий прошу у вас, Святые, не отворотитесь же от рабов своих в час тяжелый. Славьтесь, блаженные, во веки веков ныне и присно. Аминь.

Также святым молятся, когда хотят найти любовь, вступить в брак, зачать ребенка, вразумить супруга и вернуть в семью, наладить отношения с любовным партнером, оградить мужа или жену от измен.