День памяти перед праздником: как правильно провести Вселенскую родительскую мясопустную субботу Иерей Береговой рассказал, в чем суть родительской субботы 14 февраля

Вселенская родительская суббота, также известная как Мясопустная, в 2026 году приходится на 14 февраля. Этот особый день поминовения усопших предшествует началу Масленицы и считается важным духовным этапом в преддверии Великого поста. Какие традиции сопровождают эту субботу и как правильно ее провести по церковному уставу, разбирался 360.ru.

Вселенская родительская суббота 2026: суть и история В Ветхом Завете суббота описывается как день покоя, в том числе для усопших. Ее название происходит от еврейского слова «шаббат», которое и означает покой. «Каждую субботу христианин по возможности ходит на специальное заупокойное богослужение или молится об усопших дома», — рассказал 360.ru настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области, иерей Владислав Береговой. В ежедневном молитвенном правиле всегда присутствуют молитвы о здравии родных, благодетелей, друзей, а также об упокоении всех тех, кто был дорог. Родительская суббота — повод призвать всех тех, кто забывает молиться об усопших, сделать это хотя бы раз в году. По воскресеньям поминать усопших нельзя, так как конец недели называют маленькой Пасхой: принято радоваться и вспоминать чудо воскрешения Спасителя.

Фото: Медиасток.рф

Субботы называют родительскими, поскольку принято поминать почивших родителей и родственников. Также есть традиция навещать в этот день родителей, если они живы. Мясопустной суббота стала потому, что предшествует Масленице. Затем начинается Сырная седмица, когда верующие постепенно отказываются от мяса перед Великим постом. Проще говоря, доедают продукты животного происхождения, а после становится «пусто на мясо».

Интересно Вселенских суббот в православном календаре всего две — Мясопустная и Троицкая. Они отличаются от других дней поминовения тем, что молиться просят не только за родственников и близких, но и за весь человеческий род.

Традиция поминать усопших берет начало в V веке, когда преподобный Савва Освященный написал соответствующий церковный устав. Он основывался на древнейшем предании, согласно которому христиане в определенные дни ходили на кладбище, чтобы помолиться за усопших. Ранее Мясопустную субботу проводили неделей позже — во время Сырной седмицы. Дату перенесли, чтобы ничто не отвлекало от подготовки к посту.

Фото: Медиасток.рф

«Мясопустная суббота — день, когда мы начинаем серьезно следить за своим поведением, чаще читать Священное писание, причащаться, больше молиться об усопших родных. Молитва — это очень важно. Никакое количество конфет на могиле не заменит простую и теплую молитву», — подчеркнул иерей. Кого и как поминать в Мясопустную родительскую субботу 14 февраля Так как суббота 14 февраля — Вселенская, поминать следует весь человеческий род, который когда-либо жил, в том числе родных и близких, ушедших в мир иной. Береговой призвал всех верующих начать помин накануне вечером — на службе Парастас (Великая панихида). «На ней будут читать 17-ю кафизму. Она не какая-то заупокойная, но в этот момент священник будет упоминать всех тех, кого прихожане напишут в записках», — объяснил иерей.

Интересно Если у человека нет возможности прийти в храм, записки можно оставить на его сайте онлайн. На службе об усопших помолятся.

После следует посетить утреннюю субботнюю службу и помолиться после литургии на панихиде. По возможности можно причаститься.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и нельзя делать в родительскую субботу «Как правило, все традиции, которые публикуют разные газеты и журналы, не имеют ничего общего с церковным уставом — это суеверия и бабьи басни. Единственное, что православный христианин должен сделать в этот день, — прийти в храм, помолиться об усопших, по возможности раздать милостыню», — указал отец Владислав. Также следует: не обижать других;

не делать людям того, чего сам себе не желаешь;

не осуждать;

быть доброжелательным. Еще принято готовить поминальную трапезу. Главным блюдом должна стать кутья — зерновая (пшеничная, рисовая или ячменная) каша с медом и изюмом.

Фото: Медиасток.рф

Как приготовить поминальную кутью Готовка кутьи символична: зерно олицетворяет воскресение души, а мед и сладости — блаженство вечной жизни. Для блюда понадобится: стакан пшеницы, риса или ячменя;

вода для варки каши;

две-три столовые ложки меда;

50-70 граммов мака.

грецкие орехи, изюм или сухофрукты по вкусу.

— Зерно тщательно промыть и замочить на несколько часов или на ночь. Отварить в слегка подсоленной воде. Кашу откинуть на дуршлаг и остудить. — Мак залить на 15-20 минут горячей водой, затем слить, а семена растереть в ступке или измельчить блендером до появления макового молочка. Орехи при необходимости подсушить на сухой сковороде и измельчить. Изюм или сухофрукты промыть и запарить в горячей воде для мягкости. — Все компоненты необходимо соединить, добавить мед. Его можно предварительно слегка подогреть на водяной бане для лучшего смешивания.