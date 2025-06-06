06 июня 2025 00:09 Когда взошло «солнце русской поэзии». Как отметят Пушкинский день 6 июня 0 0 0 Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com Культура

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Александр Пушкин

В России 6 июня отметят Пушкинский день — официальный праздник русской словесности, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Дату учредили почти 30 лет назад — в 1997 году, объединив светский День русского языка и литературное наследие «солнца русской поэзии». О том, как ее отметят в 2025-м — в материале 360.ru.

История праздника Традиция чествовать Пушкина в день его рождения зародилась еще в XIX веке среди его современников, и особый статус дата приобретала постепенно. В 1880 году на Тверской улице в Москве торжественно открыли первый в России памятник поэту. Именно тогда Федор Достоевский произнес свою знаменитую речь о «всемирной отзывчивости» Пушкина на заседании Общества любителей российской словесности. Масштабные мероприятия организовали в 1937 году — к 100-летию со дня смерти поэта, когда его наследие стало частью государственной культурной политики. Спустя 60 лет — в 1997-м — указом президента России официально учредили Пушкинский день.

Интересно Особую значимость 6 июня приобрело в 2010 году, когда ООН признало его Международным днем русского языка. Государственным в стране праздник стал в 2011-м. Особую значимость 6 июня приобрело в 2010 году, когда ООН признало его Международным днем русского языка. Государственным в стране праздник стал в 2011-м.

В 2025 году торжество включит в себя сразу три даты — 226 лет со дня рождения поэта, 189-летие основанного Пушкиным журнала «Современник» и 200-ю годовщину со дня выхода первой главы романа «Евгений Онегин».

Фото: РИА «Новости»

Как отпразднуют Пушкинский день в Москве В Москве для жителей и гостей города к празднику подготовили обширную программу. Ежегодно у памятника Пушкину собравшимся предлагают послушать выступления профессиональных артистов, чтецов и самим принять участие в литературных конкурсах. В библиотеках, музеях и концертных залах проводят поэтические марафоны и литературные капустники. В Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке в 13:00 начнется музыкальная программа «Здравствуй, племя младое, незнакомое». На сцену выйдут учащиеся детской музыкальной школы Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского. В 18:00 народная артистка России Юлия Рутберг и студенты Театрального института имени Бориса Щукина прочтут произведения поэта. Также гости услышат произведения русских композиторов в исполнении музыкантов Государственной академической симфонической капеллы России.

Фото: РИА «Новости»

Книжный фестиваль «Красная площадь» позволит перевоплотиться в героев знаменитых пушкинских сказок, посмотреть спектакли, диафильмы и мультфильмы по произведениям великого поэта, принять участие в дискуссиях и лекциях, посетить различные мастер-классы. Для гостей подготовили мастер-класс по дизайну букв кириллицы, поэтический концерт, где прозвучат стихи Пушкина в переводе на языки народов России, квест «Там на неведомых дорожках». Начнутся активности с 13:00, а в 17:00 артисты театра и кино прочтут диафильмы по сказкам писателя из коллекции музея «Диафильм. Онлайн». Позже для детей и взрослых запустят игротеку, а в 20:00 покажут спектакль Театра юных москвичей по мотивам «Евгения Онегина».

Фото: РИА «Новости»

Мероприятия к Пушкинскому дню в Подмосковье Связанные с жизнь поэта подмосковные усадьбы тоже подготовили специальные программы для детей и взрослых. Пройдут они в парках региона. Музей-заповедник «Захарово» В 12:00 в парке, расположенном в Одинцовском городском округе, начнется интерактивная экскурсия «Ожившие сказки или прогулка в Лукоморье», развлекательно-познавательная программа «Игры пушкинской поры» и литературная игра-викторина «По сказкам А. С. Пушкина». Городской парк Солнечногорска В 16:00 стартует музыкально-литературная гостиная «Строки в парке». А вечером — концертная программа «Как упоительны в России вечера». Парк имени И. Г. Воробьева в Луховицах По сказкам писателя в 16:00 проведут викторину, мастер-класс «Портрет А. С. Пушкина» и конкурс по произведениям классика. Парк Сказок в Люберцах Здесь для ценителей творчества великого поэта подготовили выставку «Великий Пушкин» и открытый микрофон «Вечер романсов». Мероприятия начнутся в 16:00. Затем можно посетить мастер-класс по стихосложению и анимационную программу «В гостях у Пушкина». Парк «Принарский» В городском округе Серпухов в 17:30 запустят квест «Там на неведомых дорожках», будут работать и иммерсивный театр «У Лукоморья», а также литературная гостиная для всех желающих.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Торжества в Пушкинских Горах 6 июня В Псковской области традиционно центром праздника станет Государственный музей-заповедник, основным днем которого будет как раз 6 июня. В 11:00 на могиле Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре совершат литургию, с 12:00 до 16:00 там же проведут литию. С 10:00 в фойе малого зала Научно-культурного центра Пушкинского заповедника будет работать выставка «Вослед Пушкину», на которой представят иллюстрации художников XIX–XX веков из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина. Писатели России выступят на городских площадках начнутся с 15:00, а с 17:00 стартует ежегодное Пушкинское шествие и показательные выступления коллективов-участников.