Мимозы в Италии, митинги в Германии: как отмечают 8 Марта в разных уголках мира

Международный женский день, зародившийся в США, давно перерос границы одной страны. Где-то это праздник цветов и подарков, а где-то повод напомнить о равноправии. Как появилось 8 Марта и что общего у тюльпанов, запертых фабричных дверей и лозунга «Хлеб и розы» — в материале 360.ru.

Краткая история 8 Марта: от фабричных протестов до всемирного признания История женского дня уходит корнями в середину XIX века, когда работницы текстильных фабрик Нью-Йорка впервые открыто заявили о своих правах. Они вышли на улицы 8 марта 1857 года, протестуя против нищенских зарплат и непосильных условий труда. Тогда полиция разогнала демонстрацию, но женщины не сдались — спустя два года они создали первый профсоюз, чтобы сообща отстаивать свои интересы. Правда, некоторые исследователи считают, что вся эта история о текстильщицах не более чем красивый миф: якобы в американских газетах за 1857 год не встречается упоминания о забастовке 8 марта, а впервые о ней написали в 1964-м во французском журнале для работающих женщин Antoinette. Тем не менее 8 марта 1908 года 15 тысяч женщин вновь заполнили улицы Нью-Йорка. Они требовали сокращения рабочего дня, равной с мужчинами оплаты, избирательного права и запрета детского труда. Их лозунг «Хлеб и розы» стал символом борьбы за достойную жизнь: хлеб символизировал экономическую безопасность, а розы — лучшее качество жизни. Под впечатлением от этих событий Социалистическая партия Америки учредила Национальный женский день, который впервые отметили 28 февраля 1909 года. Идея сделать праздник международным принадлежит немецкой социалистке Кларе Цеткин. В 1910-м, на конференции в Копенгагене, она предложила учредить день солидарности женщин всего мира. Идею поддержали делегатки из 17 стран. Уже в марте 1911 года митинги за равноправие прошли в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии.

Фото: Scherl/ Клара Цеткин / www.globallookpress.com

Трагическим напоминанием о необходимости перемен стал пожар на нью-йоркской фабрике Triangle Shirtwaist 25 марта 1911 года. В огне погибли 140 работниц — в основном молодые иммигрантки. Причиной трагедии стали чудовищные условия труда, в том числе банально запертые двери. Похоронный марш молчания собрал более 100 тысяч человек, а само происшествие подстегнуло реформы трудового законодательства. В России женский день впервые отметили в 1913-м. Выйти на открытую демонстрацию в то время было невозможно, поэтому на Калашниковской хлебной бирже прошло «Научное утро по женскому вопросу», где организовали подпольную агитацию среди работниц. Позднее мероприятие получило название скрытого митинга. Женщины Петрограда 23 февраля 1917 года (8 марта по новому стилю) вышли на улицы с требованиями хлеба и мира. Их забастовка стала одной из искр Февральской революции, которая в итоге череды событий привела к отречению царя и предоставлению россиянкам избирательного права.

Фото: Russian Look/Февральская революция в России / www.globallookpress.com

Мировое сообщество признало значимость этой даты лишь спустя десятилетия. ООН объявила 1972 год Международным годом женщины, а в декабре 1977-го Генассамблея предложила государствам объявить любой день 1978 года Днем борьбы за права женщин и международный мир. Проходившая в Париже в 1978 году 20-я Генассамблея ЮНЕСКО официально закрепила за Международным женским днем 8 марта. Как 8 Марта отмечают в разных странах Италия В этой европейской стране Международный женский день 8 Марта называют Festa della Donna. В Италии женщинам преподносят букеты из желтой мимозы: цветок ассоциируется с женской силой и стойкостью. Кроме того, мимоза расцветает ранней весной. Традиция поздравлять всех без исключения женщин очень похожа на российскую: в этот день мужчины дарят цветы своим вторым половинам, матерям, дочерям, сестрам, коллегам, подругам. Вечером женщины собираются в кафе или ресторанах, чтобы отметить в тесном кругу.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Китай В Поднебесной 8 Марта отмечают на государственном уровне. Обычно женщинам дают либо выходной, либо разрешают работать по сокращенному графику. Во многих компаниях предоставляют скидки или предлагают участие в специальных акциях, которые позволяют сэкономить на покупках. В парках и на улицах проводят народные гуляния, концерты, где награждают представительниц прекрасного пола. Один из уникальных обычаев этого дня — приготовление «тыквы верности». В вычищенную от мякоти и семян тыкву помещают различные угощения: сладости, фрукты, деликатесы. Блюдо символизирует заботу, его обязательно должен готовить мужчина. В последнее время китайцы все чаще дарят на праздник цветы и подарки. Это правило относится как к родственницам, так и к коллегам.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Франция Во Франции 8 Марта не считается официальным праздником, однако его используют для обсуждения насущных женских вопросов, например гендерного равенства. В крупных городах организовывают большие митинги и лекции по вопросам равноправия. Некоторые мужчины поздравляют дам цветами и подарками, однако эта традиция не слишком распространена. Германия В Берлине этот день признали официальным выходным, в остальной Германии праздник считается днем феминистских движений и демонстраций. Восьмого Марта проводят обсуждения и лекции по вопросам гендерного равенства и защиты прав женщин.

Фото: Медиасток.рф

Армения В Армении 8 марта стартует месяц женщин. Он длится до 7 апреля, когда в стране отмечают День материнства и красоты. Япония Как такового Международного женского дня в Японии нет, но существует праздник девочек — Хинамацури. Его японцы уже отметили 3 марта. Праздник пришел из древности, когда в этот день отмечали цветение персика. Было принято делать разные обряды, чтобы девочки были счастливы во взрослой жизни. Например, сжигали бумажную куклу. Считалось, что если пустить ее по реке вниз, эти огонь и вода заберут из жизни дочери все несчастья и горе. Бразилия Международный женский день в Бразилии проводят с размахом: на улицах организовывают массовые концерты, карнавалы, флешмобы, раздают подарки и открытки. Женщины участвуют в парадах и митингах в защиту своих прав.

Фото: Jürgen Henkelmann/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Аргентина Ранее Аргентина праздновала Международный женский день 8 Марта почти как в России: мужчины дарили цветы и подарки. Сегодня традиция сохранилась, но к ней добавился акцент на привлечение внимания к социальным проблемам: жители участвуют в маршах за политические права и эмансипацию женщин. К слову, традицию переняли Уругвай и Чили. Болгария В Болгарии 8 марта — праздник повитух. Ранее в этот день мамы детей от года до трех ходили к повивальным бабкам в нарядных костюмах и с угощениями и подарками. Так женщины благодарили за помощь в родах. Взамен молодые мамы получали благословение. Сегодня повивальных баб не осталось, поэтому в праздник принято ходить к своим бабушкам.