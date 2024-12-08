Сегодня 19:01 Юрьев день. Как Георгий Победоносец стал покровителем воинов и земледельцев Священник Савченко рассказал, почему Георгия Победоносца героизировали 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Культура

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Юрьев день имел особое значение на Руси, поскольку в это время окончательно завершались полевые работы и наступал период расчета помещиков с крестьянами. Изначально же это один из дней памяти святого Георгия Победоносца. О традициях и истории праздника — в материале 360.ru.

Когда отмечается Юрьев день в 2024 году Святого великомученика Георгия Победоносца принято вспоминать трижды за год, рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай). Сначала идет 6 мая — день мученической смерти святого Георгия, затем — 16 ноября, когда вспоминают освящение храма святого Георгия в Лидде в IV веке. Третья дата — 9 декабря: в этот день в 1051 году в Киеве освятили церковь во имя великомученика. «Праздник 9 декабря назывался праздником осенним, поскольку по старому стилю это 26 ноября», — уточнил отец Николай. В народе этот день прозвали Юрьевым.

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com / Global Look Press

Суть праздника Юрьев день Юрьев день на Руси в XI–XVI веках был единственным в году, когда крестьяне могли перейти от одного помещика к другому. Это называли крестьянским выходом. Такое большое и важное событие традиционно связали с одноименным православным праздником — днем почитания святого великомученика Георгия, который покровительствовал земледельцам. «К 26 ноября по старому стилю завершался сбор всего урожая, крестьянам выдавали заработную плату. Помещики, как правило, платили меньше, чем полагалось. Так как Юрьев день называли еще Егорьевым днем, появилось слово „объегорить“ — обмануть при расчетах», — рассказала Наталия Фоминых, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Интересно Имена Юрий и Егор произошли от Георгия. На Руси их считали синонимичными. Имена Юрий и Егор произошли от Георгия. На Руси их считали синонимичными.

Юрьев день был официальным праздником, регламентированным в 1497 году Судебником — сводом законов Русского государства, который принял великий князь московский Иван III. В документе четко прописали сроки перехода крестьян: за неделю до и неделю после дня памяти святого Георгия.

Фото: РИА «Новости»

Кто такой Георгий Победоносец Георгий Победоносец — безусловный герой сказаний. Именно он считается покровителем Москвы: образ Георгия, убивающего змия, украшает герб столицы. По преданию, Георгий родился не в России, а в Палестине — у подножия Ливанских гор. Далее мнения расходятся: одни считают, что он появился на свет в Бейруте, а другие — в Лидде. «Что известно точно, так это то, что семья Георгия была знатной, благочестивой, исповедовала христианство. Сам Георгий был умным, отважным и порядочным человеком. В молодости служил при дворе Диоклетиана. Подвиги Георгия впечатлили римского императора, и он возвел молодого человека в начальники тысячи воинов», — напомнила Фоминых. Этот император прославился не как мудрый правитель, а как большой гонитель христиан. От его руки и погиб Георгий.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Когда начались гонения, святой не смог смотреть на это равнодушно. Он раздал все свои накопления, отдал земли и имение бедным, отпустил рабов. Позже сам пошел к императору и объявил, что больше не может наблюдать за тем, как Диоклетиан жестоко и несправедливо относится к христианам. В ответ император долго его пытал. Несмотря на мучения, Георгий проявил стойкость и не отрекся от веры. «Святого Георгия более всего почитают как великомученика. Он служил при дворе последнего императора — гонителя христиан Диоклетиана и был замучен им за отказ принести жертву языческим богам», — пояснил отец Николай. Почитание Георгия распространилось по всей Римской империи. Стойкость, которую он проявил во время пыток, привлекла к вере еще больше людей. Есть свидетельства, что христианство начали исповедовать более 40 тысяч человек, рассказала Фоминых.

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com / Global Look Press

«Георгий смог обратить в христианство даже саму жену Диоклетиана — императрицу», — добавил Савченко. Перед казнью Георгий в последний раз помолился и без страха, с улыбкой возложил свою голову на плаху. Он погиб в 303 году нашей эры. «Идеализация и героизация святого Георгия произошла потому, что он оказался верен Христу и претерпел за Него мученическую смерть, не побоявшись страданий и не польстившись ни на какие посулы императора-гонителя», — подчеркнул священнослужитель.

Почему Георгия назвали Победоносцем За духовную победу над истязателями Георгия и назвали Победоносцем, рассказала Фоминых. На иконах его представляют сидящим на белом коне и поражающим змия копьем. Но это не тот подвиг, за который его назвали Победоносцем и причислили к лику святых.

Фото: Konstantin Kokoshkin/ / Global Look Press

«Изображение основывается на предании. Чудовище пожирало людей, опустошало земли вблизи Бейрута. Георгий вступил с ним в бой, убил змия и спас девушку, которую приготовили в качестве жертвоприношения. Он прискакал на белом коне, перекрестился и сразил чудище наповал», — уточнила Фоминых.

Интересно В XV веке святого Георгия решили изображать на монетах, поэтому, по одной из версий, в обиход вошло их новое название «копейки» — от копья Победоносца. До 1917 года святой Георгий присутствовал на всех денежных знаках Российской империи, в 1997-м его вернули на оборотную сторону разменной монеты. В XV веке святого Георгия решили изображать на монетах, поэтому, по одной из версий, в обиход вошло их новое название «копейки» — от копья Победоносца. До 1917 года святой Георгий присутствовал на всех денежных знаках Российской империи, в 1997-м его вернули на оборотную сторону разменной монеты.

Георгия Победоносца почитали на Руси как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов, так как он в течение своей жизни занимался этим и чудесным образом оживил вола — единственное животное, которое было в одной из семей земледельцев, напомнила Фоминых.

Интересно В XI веке князь Ярослав основал в Великом Новгороде два монастыря святого Георгия. Его изображают на монетах, иконах, печатях, княжеской атрибутике. Скульптурный рельеф с изображением Георгия до сих пор украшает Спасскую башню Кремля. В XI веке князь Ярослав основал в Великом Новгороде два монастыря святого Георгия. Его изображают на монетах, иконах, печатях, княжеской атрибутике. Скульптурный рельеф с изображением Георгия до сих пор украшает Спасскую башню Кремля.

«Образ святого всегда вдохновлял защитников Отечества и считался большой военной наградой в Российской империи. С 2022 года этот орден вновь начали вручать защитникам», — отметила религиовед.

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com / Global Look Press

«Святой Георгий почитается не только как покровитель победителей. Он защищает честных в финансовых делах людей. Люди верят, что Георгий оберегает их от разного рода денежных обманов», — добавил отец Николай. Победоносца долгое время считали покровительствующим новому месту жизни и работы. Это связано с переходом крестьян к новому помещику в Юрьев день. Когда и почему отменили Юрьев день В конце XVI века переход крестьян в Юрьев день запретили. Указ издал царь Федор Иоаннович по инициативе Бориса Годунова. «Это означало, что они навсегда оставались у своего помещика. Таким образом, у крестьян отобрали последнюю возможность сменить хозяина и улучшить свою жизнь», — подчеркнула Фоминых.

Интересно Тогда появилось выражение: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Оно обозначало сожаление о надеждах, которые не сбылись. Тогда появилось выражение: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Оно обозначало сожаление о надеждах, которые не сбылись.

Но по этому указу у крестьян еще была возможность сбежать и не быть наказанными. Отмену Юрьева дня подтвердило Соборное уложение в 1649 году: тогда помещики получили право искать беглецов, что окончательно закрепили в крепостном праве.

Фото: РИА «Новости»

Приметы и обычаи на день памяти Георгия Победоносца Сегодня Юрьев день считается пережитком прошлого, однако православные верующие не перестают вспоминать святого великомученика Георгия Победоносца. Что можно делать в Юрьев день День памяти святого Георгия начинается с молебна в церкви. Наши предки обязательно зажигали перед иконой великомученика свечи — так его благодарили за помощь. «Георгий Победоносец считается покровителем воинов, земледельцев и скотоводов, скота целиком. Все традиции связаны с этими категориями», — отметила Фоминых. В этот день люди ходили в храм освящать хлеб и воду, после чего кормили освященной пищей скот, кропили животных святой водой. Верили, что это защитит скотину от болезней и нападения диких зверей.

Фото: РИА «Новости»

Святой Георгий призывал людей разных вероисповеданий мириться друг с другом. Когда-то он сказал Диоклетиану, что нельзя убивать друг друга, напротив, нужно жить со всеми в мире. «Утром следует освятить хлеб в храме и угостить им человека, с которым вы находитесь в ссоре. И даже если в этот день примирение не случится, оно обязательно скоро произойдет», — рассказала Фоминых. Еще в Юрьев день обращали внимание на погоду. Были приметы: Если пойдет дождь или снег — быть большой траве следующим летом. Ею кормили животных.

Если в ночь на праздник повесить мокрые полотенца и к утру они не замерзнут от мороза — в следующем году будет богатый урожай.

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать в Юрьев день В Юрьев день категорически запрещено: грубо обращаться со скотиной; «Люди верили, что, если животному в Юрьев день сказать грубое слово или съесть мясо, можно навлечь беды на весь род», — предупредила Фоминых. вязать из шерстяной пряжи или просто касаться шерсти; «Это может привести к тому, что всех овец перегрызут волки», — добавила религиовед. лениться;

охотиться;

начинать новые дела;

планировать дальние поездки.