11 октября 2024 02:00 День искупления и покаяния. Как отмечают иудейский праздник Йом Кипур Иудеи отметят праздник Йом Кипур 11 октября 0 0 0 Фото: Hendrik Schmidt/dpa / Global Look Press Культура

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Каждый год иудеи встречают самый священный для них праздник — Йом Кипур, который выпадает на 10-е число тишрея. В 2024 году его будут отмечать с вечера 11 октября до вечера 12 октября. Истории, традиции, что нужно и нельзя делать перед Йом Кипуром и после него — в материале 360.ru.

Что за праздник Йом Кипур 11 октября Йом Кипур — главный иудейский праздник, который еще называют Судным днем, или Днем искупления и покаяния. Йом Кипур считается 10-м днем покаяния, последним в череде Дней трепета. Он, в свою очередь, начинается с Рош ха-Шана. Суть праздника заключается в очищении души и искуплении грехов. История Йом Кипура берет начало в библейские времена. Согласно писаниям, евреи сделали золотого тельца, после чего Моисей поднялся на гору Синай и попросил Бога о прощении грехов. Господь простил Моисея, что стало символом искупления и прощения. Каждый год иудеи именно в этот день каются в грехах и очищаются душой. Таким образом, в новый год они вступают с чистой душой, обновленными намерениями и верой в лучшее будущее.

Фото: IMAGO/SAEED QAQ / Global Look Press

Традиции Йом Кипура Как и у любого религиозного праздника, у Йом Кипура есть свои традиции. Они заключаются в духовной работе и ограничениях. Что нужно делать иудеям в Судный день В Йом Кипур каждому иудею нужно: соблюдать пост. Верующие отказываются от еды и питья на 25 часов. Пост начинается с заката накануне праздника и продолжается до первой звезды следующего дня;

молиться. Во время праздника синагоги работают круглосуточно. Праздничная литургия начинается вечером накануне Йом Кипура специальной молитвой — Кол Нидрей;

провести обряд Капарот. Это символический акт искупления грехов. Порядок проведения обряда опишем ниже;

надеть белую одежду. Они символизируют чистоту и невинность.

Фото: Alejandro Ernesto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Обряд Капарот Обряд совершают следующим образом: Женщине нужно взять правой рукой курицу, мужчине — петуха. Прочитать отрывок «Бней-адам» — «Сыны человеческие». Сефарды этого не делают. Поднять птицу над головой, вращать ею над головой. Одновременно нужно трижды говорить текст Капарот. Далее птицу следует отнести шойхету, который занимается ритуальным убоем. Мясо отдают нуждающимся. Желательно, чтобы курица и петух были белыми. Мясо можно продать, а вырученные деньги отдать на благотворительность.

Это — замена мне, это — вместо меня, это — мой выкуп! Этот петух (курица) пойдет на жертвоприношение / Эти деньги пойдут на благотворительность, а моим уделом станут благополучная долгая жизнь и мир. Текст Капарот

Отрывок «Бдей-адам»: «Сыны человеческие, обитающие во мраке и тени смертной, скованные оковами нищеты и железа, извлечет их Бог из мрака, из тени смертной, и оковы их расторгнет. Безрассудные — ибо за путь свой преступный и за грехи они страдают, всякую пищу отторгает душа их, дойдут они до врат смерти. И в горе возопят они к Господу, и Он от бедствий их избавит, пошлет слово Свое, исцелит, спасет их от гибели. Восславят они Бога за милосердие его и за чудеса, которые Он явил сынам человеческим. Если есть у человека один лишь ангел-заступник из тысячи, дабы замолвить слово оправдания, то Бог помилует этого человека, сказав: «Избавь его от падения в преисподнюю, нашел я ему искупление»».

Фото: Ilia Yefimovich/dpa / Global Look Press

Что не рекомендуется 11 октября Во время поста в честь Йом Кипура запрещается: работать;

веселиться;

водить машину;

пользоваться электрическими приборами;

есть и пить;

вступать в супружескую близость;

мыться и стирать;

умащаться, то есть намазывать тело душистыми маслами или духами;

носить кожаную обувь. Кому можно не поститься в Йом Кипур Как и у любого другого поста, у ограничений в Йом Кипур есть послабления для некоторых верующих: беременных;

рожениц. В течение трех дней после родов им следует есть. Если с третьего по седьмой день после родов женщина хочет поститься, то ей это разрешается. Если после родов не желает соблюдать пост, может этого не делать;

детей до девяти лет;

болеющих.

Фото: Global Look Press

Что можно готовить в Йом Кипур Пост в Йом Кипур длится более суток, поэтому организм следует к нему подготовить. Так, за неделю до дня голодания нужно пить много воды. Кофеманам следует сокращать дозу кофеина и постепенно отказаться от него перед постом. В пище перед постом не должно быть мало соли и много клетчатки. Важно есть медленно — уровень сахара в крови будет повышаться постепенно, а чувство голода наступит нескоро. Трапеза накануне Йом Кипура Сеудат Мафсекет — это прием пищи в день перед постом. У него есть другое название — трапеза прекращения. Обычно накануне семьи едят в обед мясное блюдо и готовят легкий ужин с молочными продуктами и высоким содержанием углеводов. Можно съесть не сильно соленый овощной суп, курицу, картофель или десерт. Разделительная трапеза 11 октября Традиционно в день начала поста евреи разделяют ужин с семьей и друзьями. В этот прием пищи верующие отдают предпочтение легким закускам, пирожным, нежирным мясным блюдам. Главное правило — легкоусвояемость пищи.

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Праздничная трапеза после Йом Кипура После длительного голодания организму нужно дать восстановиться. На стол ставят что-то вкусное, но легкое. Такими блюдами могут стать овощные супы с небольшим количеством нежирного мяса, слоеные пирожки с кокосовой стружкой, финиками и орехами или медовый торт Леках. Рецепт традиционного медового торта Леках Для торта понадобятся: 170 граммов ржаной муки;

70 граммов сахара;

один апельсин;

200 граммов жидкого меда;

половина чайной ложки молотого имбиря;

одна чайная ложка молотой корицы;

две столовые ложки растительного масла;

одна чайная ложка соды;

два куриных яйца. Смешать муку, корицу, сахар, имбирь и соду. Цедру апельсина натереть, из апельсина выжать сок — должно получиться примерно пять столовых ложек. Отдельно взбить яйца с медом и маслом. В центре миски с сыпучими ингредиентами сделать углубление, влить в него яичную смесь. Добавить сок и цедру апельсина, все перемешать. В смазанную маслом форму вылить получившуюся массу. Выпекать при 180 градусах около 35-40 минут. Перед употреблением остудить. Пирог хорошо хранится, поэтому его можно приготовить до Йом Кипура.

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Как молиться в Йом Кипур Главная цель молитв на Йом Кипур — осознание своих грехов и искреннее покаяние в них. Для этого существуют специальные молитвы, которые читают в том числе в синагогах. Порядок молитв: Тфиллах Закках — необязательная молитва, которую некоторые евреи читают накануне поста. Она говорит о том, что верующий всех прощает;

Кол Нидрей — первая молитва в Йом Кипур, вечерняя;

Маарив — еще одна вечерняя молитва;

Шахарит — утренняя молитва следующего дня;

чтение священной книги — Торы. Обычно его делят на шесть частей;

дополнительная молитва Мусаф, после нее делают перерыв перед завершающими молитвами;

Минча — послеобеденная молитва, после которой снова читают Тору. Во время Минчи происходит ключевое действие при покаянии в грехах — исповедь. Ее читают один раз про себя и 10 раз коллективно. Завершается пост молитвой — Нейилой — и самой последней — Шема Исраэль.