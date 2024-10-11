День искупления и покаяния. Как отмечают иудейский праздник Йом Кипур
Иудеи отметят праздник Йом Кипур 11 октября
Каждый год иудеи встречают самый священный для них праздник — Йом Кипур, который выпадает на 10-е число тишрея. В 2024 году его будут отмечать с вечера 11 октября до вечера 12 октября. Истории, традиции, что нужно и нельзя делать перед Йом Кипуром и после него — в материале 360.ru.
Что за праздник Йом Кипур 11 октября
Йом Кипур — главный иудейский праздник, который еще называют Судным днем, или Днем искупления и покаяния. Йом Кипур считается 10-м днем покаяния, последним в череде Дней трепета. Он, в свою очередь, начинается с Рош ха-Шана. Суть праздника заключается в очищении души и искуплении грехов.
История Йом Кипура берет начало в библейские времена. Согласно писаниям, евреи сделали золотого тельца, после чего Моисей поднялся на гору Синай и попросил Бога о прощении грехов. Господь простил Моисея, что стало символом искупления и прощения.
Каждый год иудеи именно в этот день каются в грехах и очищаются душой. Таким образом, в новый год они вступают с чистой душой, обновленными намерениями и верой в лучшее будущее.
Традиции Йом Кипура
Как и у любого религиозного праздника, у Йом Кипура есть свои традиции. Они заключаются в духовной работе и ограничениях.
Что нужно делать иудеям в Судный день
В Йом Кипур каждому иудею нужно:
- соблюдать пост. Верующие отказываются от еды и питья на 25 часов. Пост начинается с заката накануне праздника и продолжается до первой звезды следующего дня;
- молиться. Во время праздника синагоги работают круглосуточно. Праздничная литургия начинается вечером накануне Йом Кипура специальной молитвой — Кол Нидрей;
- провести обряд Капарот. Это символический акт искупления грехов. Порядок проведения обряда опишем ниже;
- надеть белую одежду. Они символизируют чистоту и невинность.
Обряд Капарот
Обряд совершают следующим образом:
- Женщине нужно взять правой рукой курицу, мужчине — петуха.
- Прочитать отрывок «Бней-адам» — «Сыны человеческие». Сефарды этого не делают.
- Поднять птицу над головой, вращать ею над головой. Одновременно нужно трижды говорить текст Капарот.
- Далее птицу следует отнести шойхету, который занимается ритуальным убоем. Мясо отдают нуждающимся.
Желательно, чтобы курица и петух были белыми. Мясо можно продать, а вырученные деньги отдать на благотворительность.
Это — замена мне, это — вместо меня, это — мой выкуп! Этот петух (курица) пойдет на жертвоприношение / Эти деньги пойдут на благотворительность, а моим уделом станут благополучная долгая жизнь и мир.
Текст Капарот
Отрывок «Бдей-адам»:
«Сыны человеческие, обитающие во мраке и тени смертной, скованные оковами нищеты и железа, извлечет их Бог из мрака, из тени смертной, и оковы их расторгнет. Безрассудные — ибо за путь свой преступный и за грехи они страдают, всякую пищу отторгает душа их, дойдут они до врат смерти.
И в горе возопят они к Господу, и Он от бедствий их избавит, пошлет слово Свое, исцелит, спасет их от гибели. Восславят они Бога за милосердие его и за чудеса, которые Он явил сынам человеческим. Если есть у человека один лишь ангел-заступник из тысячи, дабы замолвить слово оправдания, то Бог помилует этого человека, сказав: «Избавь его от падения в преисподнюю, нашел я ему искупление»».
Что не рекомендуется 11 октября
Во время поста в честь Йом Кипура запрещается:
- работать;
- веселиться;
- водить машину;
- пользоваться электрическими приборами;
- есть и пить;
- вступать в супружескую близость;
- мыться и стирать;
- умащаться, то есть намазывать тело душистыми маслами или духами;
- носить кожаную обувь.
Кому можно не поститься в Йом Кипур
Как и у любого другого поста, у ограничений в Йом Кипур есть послабления для некоторых верующих:
- беременных;
- рожениц. В течение трех дней после родов им следует есть. Если с третьего по седьмой день после родов женщина хочет поститься, то ей это разрешается. Если после родов не желает соблюдать пост, может этого не делать;
- детей до девяти лет;
- болеющих.
Что можно готовить в Йом Кипур
Пост в Йом Кипур длится более суток, поэтому организм следует к нему подготовить. Так, за неделю до дня голодания нужно пить много воды. Кофеманам следует сокращать дозу кофеина и постепенно отказаться от него перед постом.
В пище перед постом не должно быть мало соли и много клетчатки. Важно есть медленно — уровень сахара в крови будет повышаться постепенно, а чувство голода наступит нескоро.
Трапеза накануне Йом Кипура
Сеудат Мафсекет — это прием пищи в день перед постом. У него есть другое название — трапеза прекращения.
Обычно накануне семьи едят в обед мясное блюдо и готовят легкий ужин с молочными продуктами и высоким содержанием углеводов. Можно съесть не сильно соленый овощной суп, курицу, картофель или десерт.
Разделительная трапеза 11 октября
Традиционно в день начала поста евреи разделяют ужин с семьей и друзьями.
В этот прием пищи верующие отдают предпочтение легким закускам, пирожным, нежирным мясным блюдам. Главное правило — легкоусвояемость пищи.
Праздничная трапеза после Йом Кипура
После длительного голодания организму нужно дать восстановиться. На стол ставят что-то вкусное, но легкое.
Такими блюдами могут стать овощные супы с небольшим количеством нежирного мяса, слоеные пирожки с кокосовой стружкой, финиками и орехами или медовый торт Леках.
Рецепт традиционного медового торта Леках
Для торта понадобятся:
- 170 граммов ржаной муки;
- 70 граммов сахара;
- один апельсин;
- 200 граммов жидкого меда;
- половина чайной ложки молотого имбиря;
- одна чайная ложка молотой корицы;
- две столовые ложки растительного масла;
- одна чайная ложка соды;
- два куриных яйца.
Смешать муку, корицу, сахар, имбирь и соду. Цедру апельсина натереть, из апельсина выжать сок — должно получиться примерно пять столовых ложек. Отдельно взбить яйца с медом и маслом. В центре миски с сыпучими ингредиентами сделать углубление, влить в него яичную смесь. Добавить сок и цедру апельсина, все перемешать. В смазанную маслом форму вылить получившуюся массу. Выпекать при 180 градусах около 35-40 минут. Перед употреблением остудить.
Пирог хорошо хранится, поэтому его можно приготовить до Йом Кипура.
Как молиться в Йом Кипур
Главная цель молитв на Йом Кипур — осознание своих грехов и искреннее покаяние в них. Для этого существуют специальные молитвы, которые читают в том числе в синагогах.
Порядок молитв:
- Тфиллах Закках — необязательная молитва, которую некоторые евреи читают накануне поста. Она говорит о том, что верующий всех прощает;
- Кол Нидрей — первая молитва в Йом Кипур, вечерняя;
- Маарив — еще одна вечерняя молитва;
- Шахарит — утренняя молитва следующего дня;
- чтение священной книги — Торы. Обычно его делят на шесть частей;
- дополнительная молитва Мусаф, после нее делают перерыв перед завершающими молитвами;
- Минча — послеобеденная молитва, после которой снова читают Тору. Во время Минчи происходит ключевое действие при покаянии в грехах — исповедь. Ее читают один раз про себя и 10 раз коллективно.
Завершается пост молитвой — Нейилой — и самой последней — Шема Исраэль.