Сегодня 03:58 Красное — к беде, коса — к несчастью. Чего православным бояться на Якова Теплого 13 мая как огня Народный праздник Яков Теплый отметят 13 мая 0 0 0 Фото: Репродукция картины Хусепе де Рибера «Апостол Иаков Старший» из собрания музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина / РИА «Новости» Культура

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Православные верующие 13 мая чтят память апостола Иакова Зеведеева, одного из первых учеников Иисуса Христа. В народе же день называют Яков Теплый, хотя апостол носил намного более жестокое имя в прошлом — звали его Сыном Грома. Почему праздник получил такое название, какие традиции его сопровождают и отчего в этот день запрещено носить красное и заплетать косы, разбирался 360.ru.

Суть славянского праздника Яков Теплый Яков Теплый — народный праздник, который отмечают 13 мая. Он символизирует укрепление весеннего тепла и пробуждение природы. В этот день крестьяне завершали подготовку к посевной, а верующие молились апостолу Иакову о защите и благословении. Название «Теплый» праздник получил благодаря погодным приметам: считалось, что в эту пору устанавливается стабильное тепло, благоприятное для земледельческих работ.

Кто такой апостол Иаков Зеведеев Апостол Иаков Зеведеев был одним из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Вместе со своим братом Иоанном Богословом и апостолом Петром он входил в круг особо приближенных к Спасителю. Иаков был свидетелем ключевых событий евангельской истории, включая Преображение Господне и молитву Христа в Гефсиманском саду. В народе его почитают как покровителя земледельцев и путешественников. Иаков получил прозвище Сын Грома за пылкий характер, который проявлялся в его ревностной вере. Его образ в славянской традиции связан с теплом и светом, что отразилось в названии праздника. Верующие обращаются к нему с просьбами о здоровье, защите от бурь и хорошем урожае.

Фото: Статуи собора святого Петра в Ватикане (слева направо): святых Фомы, Иакова старшего, Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, святого Андрея, евангелиста Иоанна, святых Иакова младшего, Варфоломея / РИА «Новости»

Житие апостола Иакова Зеведеева Иаков Старший (Зеведеев) родился в Галилее и был сыном рыбака Зеведея и Саломеи, которая, по преданию, была одной из жен-мироносиц. Вместе с братом Иоанном он трудился на берегу Галилейского моря, пока Иисус не призвал их следовать за ним. Иаков оставил все и стал учеником Христа, посвятив жизнь проповеди Евангелия. После распятия и воскресения Христа Иаков продолжил миссионерскую деятельность. По преданию, он проповедовал в Иудее и Испании, где его труды заложили основу для распространения христианства. В 44 году нашей эры Иаков стал первым апостолом, принявшим мученическую смерть: по приказу царя Ирода Агриппы I его казнили мечом в Иерусалиме. Позже его мощи, согласно легенде, были перенесены в испанский город Сантьяго-де-Компостела, который стал центром паломничества. В православной традиции Иаков почитается как пример верности и мужества. Его житие вдохновляет верующих на стойкость в испытаниях и преданность духовным идеалам.

Молитва Иакову Старшему О, вели́кий и возлю́бленный Апо́столе Христо́в Иа́кове! Приими́ на́с, гре́шных, под твое́ си́льное заступле́ние прибега́ющих. Испроси́ у Всеще́драго Человеколю́бца Христа́ Бо́га на́шего, И́же пред очесы́ твои́ми Кро́вь Свою́ за ны́, непотре́бныя рабы́ Своя́, излия́л еси́, да не помяне́т беззако́ний на́ших, но да поми́лует на́с и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й: да да́рует на́м здра́вие душе́вное и теле́сное, вся́кое благоде́нствие и изоби́лие, наставля́я на́с обраща́ти о́ная во сла́ву Его́, Творца́, Спаси́теля и Бо́га на́шего, по кончи́не же вре́менныя жи́зни на́шея от немилосе́рдых истяза́телей на возду́шных мыта́рствах да изба́вит на́с, и та́ко да дости́гнем, тобо́ю води́мии и покрыва́емии, Го́рняго о́наго Иерусали́ма. О вели́кий Иа́кове! Сохрани́ вся́ гра́ды и страны́ христиа́нския, хра́м се́й, служа́щих и моля́щихся в не́м, от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни; изба́ви на́с от вся́кия беды́ и напа́сти и моли́твами твои́ми отврати́ от на́с пра́ведный гне́в Бо́жий, и Его́ милосе́рдие на́м испроси́, да вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти в невече́рнем дни́ Пресвято́е И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Фото: Медиасток.рф

Традиции праздника Яков Теплый Яков Теплый сопровождался обрядами, направленными на укрепление связи с природой и обеспечение благополучия. Одной из главных традиций было наблюдение за звездами. В ночь на 13 мая крестьяне выходили на открытое место, чтобы посмотреть на небо. Считалось, что ясное звездное небо предвещает богатый урожай, а тучи — трудный год. Утром люди умывались росой, собранной с травы, веря, что она приносит здоровье и силу. Женщины пекли обрядовый хлеб или лепешки, которые раздавали соседям и домочадцам. Крошки от такого хлеба скармливали птицам, чтобы задобрить духов природы. В некоторых регионах устраивали обходы полей: крестьяне с молитвами и песнопениями шли вокруг посевов, прося апостола Иакова защитить их от засухи. Еще одной традицией было зажигание костров вечером. Молодежь собиралась вокруг огня, пела песни и гадала на будущее. Заключать брак считалось плохой приметой. Отсюда и поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться». В этот день также обновляли орудия труда, чистили хлевы и готовили семена к посеву. Все действия сопровождались молитвами апостолу Иакову, который считался покровителем этих трудов.

Фото: Медиасток.рф

Приметы 13 мая Ясное звездное небо в ночь на 13 мая — к обильному урожаю.

Теплый день без ветра — к мягкому лету.

Дождь утром — к грибному сезону.

Ласточки прилетели — к устойчивому теплу.

Туман на заре — к сухой погоде в июне.

Солнце садится в багровые облака — к сильным ветрам.

Много росы — к плодородному году.

Кукушка молчит — к холодному концу мая.

Сны в ночь на 13 мая считались вещими. Видеть во сне воду или поле означало достаток, а темный лес — возможные трудности. Предки внимательно следили за природными знаками, веря, что они указывают на волю небес.

Фото: Медиасток.рф

Что можно делать на Якова Теплого 13 мая — день, благоприятный для духовных и земледельческих дел, но связанный с рядом запретов, основанных на народных поверьях. Что можно делать в этот день: Помолиться апостолу Иакову о здоровье, защите и урожае.

Умыться утренней росой для укрепления сил.

Наблюдать за звездами в ночь на 13 мая, загадывая желания.

Испечь обрядовый хлеб и поделиться им с близкими.

Начать подготовку к посеву: очистить инструменты, проверить семена.

Прогуляться по полю или саду, благодаря землю за будущий урожай.

Фото: Медиасток.рф

Что нельзя делать 13 мая Носить красную одежду — считалось, что она привлекает злых духов и отпугивает удачу.

Заплетать косы — по поверьям, это может «запутать» судьбу и привести к неудачам.

Ссорить или спорить — это нарушает гармонию дня и может навлечь неприятности.

Выбрасывать хлебные крошки — это проявление неуважения к дарам земли.

Охотиться или рыбачить — такие действия могли рассердить духов природы.

Лениться или откладывать дела — Яков Теплый не благосклонен к бездельникам.