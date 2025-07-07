Иван Купала — 2025. Какие ритуалы помогут спастись от нечистой силы и привлечь удачу
Эксперт Шмелев объяснил, как смыть негатив и сглаз на Ивана Купалу
Иван Купала — древний славянский праздник с мистическим смыслом — отмечают 7 июля. Издревле ему посвящали народные гулянья, купались, прыгали через костер, совершали обряды очищения и гадали. Почему в этот день наши предки искали цветущий папоротник и старались не спать всю ночь — в материале 360.ru.
Когда Иван Купала в 2025 году
Дата праздника не меняется — 7 июля. В 2025 году этот день придется на понедельник.
Обычно торжественные мероприятия начинаются накануне, 6 июля.
История и суть праздника
Иван Купала — самый яркий пример восточнославянского слияния языческих и христианских традиций, рассказал 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков.
«Изначально он был днем летнего солнцестояния. Праздник плодородия посвящали богу солнца и света Яриле, или Хорсу», — объяснил эксперт.
Сами гулянья отождествляли с разгаром лета и бурным цветением.
«После принятия на Руси христианства праздник, имеющий языческие корни, превратили в православный — Рождество Иоанна Предтечи Крестителя», — рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.
Как известно, предки не сразу приняли новую религию и несколько столетий продолжали отмечать привычные им языческие события. Не исключением стал и Купала, который прибавил к названию имя святого.
До христианства его отмечали в день летнего солнцестояния — 21–22 июня. С переходом на юлианское летоисчисление даты перестали совпадать.
«Это очень сильный праздник, его было невозможно искоренить или запретить. Поэтому произошло некое попущение со стороны Церкви и властей и его соединили с днем памяти Иоанна Крестителя», — добавил Пауков.
Однако официально религия никогда не признавала языческие гулянья.
Традиции, ритуалы и обряды на Ивана Купалу
Для предков праздник стал поводом для очищения от негатива и от сглаза.
«Люди собирали травы, чтобы потом использовать их в быту и производить лекарства. Считалось, что сделать это нужно в купальскую ночь — тогда целебные свойства будут особенно сильны», — объяснил Шмелев.
Самыми сильными ритуалами, конечно же, были любовные — на добровольную привязку. Молодые люди держались за руки и прыгали через огонь — это символизировало крепкий союз. Практически во всех мистических, религиозных или оккультных системах очищение и освящение связывали с огнем и водой, поэтому прыжок через пламя еще и избавлял от всего плохого: грехов, недугов, в том числе душевных, бедности, нелюбви, размолвок, обид.
Одна из самых известных традиций Ивана Купалы — поиск цветущего папоротника.
«В древние времена люди, желающие власти, искали это растение. Согласно поверьям, оно цветет раз в год в эту ночь и нашедший может получить магические способности, исполнение заветного желания или обрести богатство», — рассказал эзотерик.
Для защиты от нечистой силы на Руси использовали свет и шум, зажигали яркие фонари и факелы, развешивали сухоцветы и выставляли осиновые колья.
Спать в ночь на Ивана Купалу не рекомендовалось по той же причине — на свет выходила нечистая сила в виде духов, ведьм и бесов.
В это время было принято купаться, особенно до заката. Таким образом человек мог избавиться от хвори, негатива и болезней. Сегодня, если водоем поблизости отсутствует, можно принять душ, думая об очищении, желательно с солью. И проговорить три раза «Да будет так» и смыть с себя все.
«В реках и озерах же купались нагими. В дохристианской культуре славянам дозволялось значительно больше вольностей, связанных с эротизмом и сексуальным взаимодействием. Дети, зачатые в эту ночь, считались очень везучими», — рассказал Пауков.
Традиция купания пошла от Иоанна Предтечи. Вода символизировала купель после его крещения.
На Руси девушки гадали на женихов. Это нужно было делать осторожно, не прибегая к темным силам. Гадание на зеркале считали опасным — через него в гости приходила бесовщина, от которой сложно избавиться.
Накануне праздника девы плели венки. По ним тоже предсказывали: сначала собирали все украшения для головы, выбирали самую красивую девушку, раздевали ее и вели в лес. Там она раздавала каждой незамужней подруге по венку — какой попадется, таким и будет будущий муж или брак. Если свежий — то избранник попадется молодой, а брак продлится долго и будет счастливым, если увядшим — то дни с супругом будут нерадостными. После ритуала атрибуты относили на кладбище или сжигали.
Также их пускали по воде. Считалось, что если украшение из цветов утонуло, то девушка не выйдет замуж, брак наступит нескоро или в ее семью в ближайшее время придет смерть.
«Пускание по воде венков связывали и с отпусканием грехов, старых бед, обид и прочего негатива», — объяснил Пауков.
Любители бань заготавливали веники на зиму. В это время все растения приобретали магические и целебные свойства, в том числе и ветки деревьев.
Приметы
Изначально празднование Купалы не предполагало сильной связи с водной стихией, отмечали именно равноденствие, отметил Пауков. Позднее воду начали наделять магической и целебной силой.
- Славяне верили, что купание в праздник очистит человека от греха, болезней и всякого несчастья.
- Женщины умывались утренней росой — к сохранению молодости и красоты.
- Если остался в стороне от массовых купаний — горе придет в дом.
- При этом нельзя заплывать далеко — русалка может завлечь игрой и утопить.
«Центральное место всегда занимал огонь. Эта часть Купалы связана с кострами и прыжками через него, факелами, зажженными ветками», — объяснил Пауков.
- Люди верили, что осмелившийся прыгнуть через костер храбрец обретет счастье и удачу на весь последующий год.
- Через пламя прыгнула молодая пара, держась за руки, — век им жить неразлучно.
- Сжечь одежду больных в костре — к избавлению от недуга навсегда.
- Провести скот между двух огней — животные весь год не будут болеть.
Во все времена большую роль играли приметы на погоду.
- Пошел дождь — скоро ожидать жару, которая простоит до конца лета.
- Небо чистое и звездное — к грибам осенью.
- Обильная роса — богатый урожай огурцов.
- Услышал пение сверчка — зима будет теплой.
- Прогремела гроза — грядет неурожай орехов.