Сегодня 02:00 Иван Купала — 2025. Какие ритуалы помогут спастись от нечистой силы и привлечь удачу Эксперт Шмелев объяснил, как смыть негатив и сглаз на Ивана Купалу 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Иван Купала — древний славянский праздник с мистическим смыслом — отмечают 7 июля. Издревле ему посвящали народные гулянья, купались, прыгали через костер, совершали обряды очищения и гадали. Почему в этот день наши предки искали цветущий папоротник и старались не спать всю ночь — в материале 360.ru.

Когда Иван Купала в 2025 году Дата праздника не меняется — 7 июля. В 2025 году этот день придется на понедельник. Обычно торжественные мероприятия начинаются накануне, 6 июля. История и суть праздника Иван Купала — самый яркий пример восточнославянского слияния языческих и христианских традиций, рассказал 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков. «Изначально он был днем летнего солнцестояния. Праздник плодородия посвящали богу солнца и света Яриле, или Хорсу», — объяснил эксперт. Сами гулянья отождествляли с разгаром лета и бурным цветением.

Фото: Dmitry Chasovitin / www.globallookpress.com

«После принятия на Руси христианства праздник, имеющий языческие корни, превратили в православный — Рождество Иоанна Предтечи Крестителя», — рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. Как известно, предки не сразу приняли новую религию и несколько столетий продолжали отмечать привычные им языческие события. Не исключением стал и Купала, который прибавил к названию имя святого. До христианства его отмечали в день летнего солнцестояния — 21–22 июня. С переходом на юлианское летоисчисление даты перестали совпадать. «Это очень сильный праздник, его было невозможно искоренить или запретить. Поэтому произошло некое попущение со стороны Церкви и властей и его соединили с днем памяти Иоанна Крестителя», — добавил Пауков. Однако официально религия никогда не признавала языческие гулянья.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Традиции, ритуалы и обряды на Ивана Купалу Для предков праздник стал поводом для очищения от негатива и от сглаза. «Люди собирали травы, чтобы потом использовать их в быту и производить лекарства. Считалось, что сделать это нужно в купальскую ночь — тогда целебные свойства будут особенно сильны», — объяснил Шмелев. Самыми сильными ритуалами, конечно же, были любовные — на добровольную привязку. Молодые люди держались за руки и прыгали через огонь — это символизировало крепкий союз. Практически во всех мистических, религиозных или оккультных системах очищение и освящение связывали с огнем и водой, поэтому прыжок через пламя еще и избавлял от всего плохого: грехов, недугов, в том числе душевных, бедности, нелюбви, размолвок, обид. Одна из самых известных традиций Ивана Купалы — поиск цветущего папоротника. «В древние времена люди, желающие власти, искали это растение. Согласно поверьям, оно цветет раз в год в эту ночь и нашедший может получить магические способности, исполнение заветного желания или обрести богатство», — рассказал эзотерик. Для защиты от нечистой силы на Руси использовали свет и шум, зажигали яркие фонари и факелы, развешивали сухоцветы и выставляли осиновые колья.

Фото: Anvar Galeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Спать в ночь на Ивана Купалу не рекомендовалось по той же причине — на свет выходила нечистая сила в виде духов, ведьм и бесов. В это время было принято купаться, особенно до заката. Таким образом человек мог избавиться от хвори, негатива и болезней. Сегодня, если водоем поблизости отсутствует, можно принять душ, думая об очищении, желательно с солью. И проговорить три раза «Да будет так» и смыть с себя все. «В реках и озерах же купались нагими. В дохристианской культуре славянам дозволялось значительно больше вольностей, связанных с эротизмом и сексуальным взаимодействием. Дети, зачатые в эту ночь, считались очень везучими», — рассказал Пауков. Традиция купания пошла от Иоанна Предтечи. Вода символизировала купель после его крещения. На Руси девушки гадали на женихов. Это нужно было делать осторожно, не прибегая к темным силам. Гадание на зеркале считали опасным — через него в гости приходила бесовщина, от которой сложно избавиться. Накануне праздника девы плели венки. По ним тоже предсказывали: сначала собирали все украшения для головы, выбирали самую красивую девушку, раздевали ее и вели в лес. Там она раздавала каждой незамужней подруге по венку — какой попадется, таким и будет будущий муж или брак. Если свежий — то избранник попадется молодой, а брак продлится долго и будет счастливым, если увядшим — то дни с супругом будут нерадостными. После ритуала атрибуты относили на кладбище или сжигали.

Фото: Anvar Galeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Также их пускали по воде. Считалось, что если украшение из цветов утонуло, то девушка не выйдет замуж, брак наступит нескоро или в ее семью в ближайшее время придет смерть. «Пускание по воде венков связывали и с отпусканием грехов, старых бед, обид и прочего негатива», — объяснил Пауков. Любители бань заготавливали веники на зиму. В это время все растения приобретали магические и целебные свойства, в том числе и ветки деревьев. Приметы Изначально празднование Купалы не предполагало сильной связи с водной стихией, отмечали именно равноденствие, отметил Пауков. Позднее воду начали наделять магической и целебной силой. Славяне верили, что купание в праздник очистит человека от греха, болезней и всякого несчастья.

Женщины умывались утренней росой — к сохранению молодости и красоты.

Если остался в стороне от массовых купаний — горе придет в дом.

При этом нельзя заплывать далеко — русалка может завлечь игрой и утопить.

Фото: Anvar Galeev/Russian Look / www.globallookpress.com

«Центральное место всегда занимал огонь. Эта часть Купалы связана с кострами и прыжками через него, факелами, зажженными ветками», — объяснил Пауков. Люди верили, что осмелившийся прыгнуть через костер храбрец обретет счастье и удачу на весь последующий год.

Через пламя прыгнула молодая пара, держась за руки, — век им жить неразлучно.

Сжечь одежду больных в костре — к избавлению от недуга навсегда.

Провести скот между двух огней — животные весь год не будут болеть. Во все времена большую роль играли приметы на погоду. Пошел дождь — скоро ожидать жару, которая простоит до конца лета.

Небо чистое и звездное — к грибам осенью.

Обильная роса — богатый урожай огурцов.

Услышал пение сверчка — зима будет теплой.

Прогремела гроза — грядет неурожай орехов.