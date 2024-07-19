Сегодня 17:54 Господин иностранец или король советской пропаганды? История жизни Владимира Познера 0 0 0 Фото: Global Look Press Культура

США

Париж

СССР

Болезни

Журналистика

Россия

Работа

Франция

Деньги

МГУ

Владимир Познер

Телевидение

Москва

Владимир Познер — лицо российской журналистики. Человек необычной судьбы, родился в Париже, жил в США и Германии, но славу телеведущего завоевал в СССР. Историю его жизни и карьеры восстановил 360.ru

Последние новости о здоровье Познера СМИ сообщили, что телеведущий Владимир Познер попал в больницу с диагнозом «злокачественная эпителиома кожи». Как утверждали авторы Telegram-канала Mash, медики провели 90-летнему журналисту курс химиотерапии, а после отпустили домой. Однако жена Познера, кино- и телепродюсер Надежда Соловьева опровергла слухи. По ее словам, все заявления о пошатнувшемся здоровье мужа не более чем вранье. Об этом же заявил сам журналист в Telegram-канале «Познер Online». Он заверил, что находится не в больнице, а на международном семинаре.

Фото: Телеведущий Владимир Познер перед началом банкета в честь свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Впервые Познеру диагностировали рак простаты в США в 1993 году. Тогда помогли экстренная операция и качественная реабилитация после болезни. В 2014 году у журналиста выявили рак прямой кишки, ему провели операцию в Германии.

Биография Владимира Познера Семья Мать Владимира Познера — француженка Жеральдин Нибуайе Дюбуа Люттен. Хотя она была дворянских кровей (ее предка сам Наполеон наградил за верную службу баронским титулом), куда больше гордилась родством с первой великой суфражисткой Франции Эжени Нибуайе. Деньги к титулу не прилагались. Овдовев, мать юной баронессы вынуждена была браться за любую работу, чтобы прокормить себя и пятерых детей. Их она в конце концов отдала в интернаты. Окончив школу при католическом женском монастыре в Шотландии, Жеральдин Люттен вернулась в Париж и устроилась на киностудию Paramount Pictures.

Фото: Танцы на Биржевой площади Парижа, 1930 год. Scherl / Global Look Press

Отец Владимира Познера происходил от тех испанских евреев, что в XV веке бежали от инквизиции и осели в польском городе Познани — отсюда фамилия Познер. Когда Польша стала частью Российской империи, некоторые члены семьи переехали Минск, а оттуда — в Санкт-Петербург. Так поступил и дед журналиста. В городе на Неве он сменил веру и стал выкрестом (прозвище евреев, принявших христианство). Получил образование инженера-технолога, был основателем и совладельцем товарищества «Григорий Вейнберг и Александр Познер, инженеры». Его жена владела студией фотографии у Аничкова моста. Семья выехала в Литву в 1920 году и скоро открыла свой бизнес: магазин готового платья и стекольную фабрику в Каунасе. Будущий отец журналиста отправился в Германию, затем во Францию, где получил степень бакалавра Парижского университета. Он устроился звукооператором на киностудию и познакомился с будущей женой.

Фото: Отец Владимира Познера — Владимир Александрович Познер / Викимедиа

Как Познер оказался в СССР Владимир Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже, там его крестили как католика в соборе Парижской Богоматери. До пяти лет будущий журналист жил в США вместе с матерью, бабушкой и теткой, а отец работал в Париже. Потом родители наконец-то официально оформили свой брак, и Познеры отбыли во Францию. После прихода в страну нацистов семья бежала назад в Нью-Йорк, там родился еще один сын — будущий востоковед Павел Познер. Между тем старший Познер, как гражданин Литвы, получил советское гражданство. Это сильно заинтересовало ФБР, и в 1948 году пришлось уезжать из страны.

Интересно Министерство обороны США в 90-е годы прошлого века рассекретило некоторые свои документы. По данным программы американской контрразведки Venona (это с ее помощью были раскрыты Юлиус и Этель Розенберги), отца журналиста завербовала советская разведка в 1943 году, он работал под псевдонимом Платон. Министерство обороны США в 90-е годы прошлого века рассекретило некоторые свои документы. По данным программы американской контрразведки Venona (это с ее помощью были раскрыты Юлиус и Этель Розенберги), отца журналиста завербовала советская разведка в 1943 году, он работал под псевдонимом Платон.

Изначально Познеры собирались осесть во Франции, но им отказали во въезде. Тогда поехали в Германию — там, в советской зоне, как раз нашлась должность в компании «Совэкспортфильм». В 1952 году семья перебралась в Москву.

Фото: Московская гостиница «Метрополь», где чуть больше года жила семья Познеров после переезда в СССР. Konstantin Kokoshkin/Russian Look / Global Look Press

Где учился Познер Владимир Познер успел окончить начальную City and Country School, учился в престижной Stuyvesant High School, а во время жизни в Германии посещал школы для советских детей в Восточном Берлине, детей немецких политэмигрантов и учебное заведение для военных при полевой почте — последнее выдавало аттестат зрелости образца СССР.

Интересно City and Country School основала и руководила знаменитая американская педагог, социальный мыслитель и реформатор образования Кэролайн Пратт. Она разработала игрушки, которыми до сих пор играет каждый ребенок, — деревянные блоки и кубики City and Country School основала и руководила знаменитая американская педагог, социальный мыслитель и реформатор образования Кэролайн Пратт. Она разработала игрушки, которыми до сих пор играет каждый ребенок, — деревянные блоки и кубики

В Москве Познер решил изучать физиологию человека на биолого-почвенном факультете МГУ. Поступить удалось только благодаря связям отца в КГБ: несмотря на высокие баллы, вуз не хотел брать еврея с сомнительной биографией. Комитетчики предложили поступить в школу разведчиков, но молодой человек отказался. Получив диплом, Познер занимался научными переводами с английского на русский язык, потом устроился литературным секретарем к писателю и поэту Самуилу Маршаку. Как раз в эти два года в печати стали выходить проза и поэтические переводы недавнего выпускника МГУ. Однажды он передал в журнал «Новый мир» свои переводы и добавил к ним стихи самого Маршака. В редакции все скопом забраковали и посоветовали Познеру найти другое занятие. Когда тот сообщил об обмане, разразился скандал, а автор сказки «Кошкин дом» устроил своему секретарю выволочку.

Фото: Самуил Маршак. Russian Archives / Global Look Press

Владимир Познер в журналистике Осенью 1961 года Познер устроился комментатором агентства печати «Новости» — вещал для Великобритании и США. Также работал редактором в зарубежном советском журнале USSR, позднее переименованном в Soviet Life («Советская жизнь»), а с 1967 года — в «Спутнике». Тогда же новоявленный журналист вступил в КПСС. К 1970-му перешел на работу в Комитет по телевидению и радиовещанию и до конца 1985 года ежедневно вел свою радиопередачу на английском языке. Часто появлялся на западном телевидении — Познер зарекомендовал себя прекрасным пропагандистом и адвокатом самых неоднозначных решений СССР.

Фото: Слева направо: Фил Донахью и Владимир Познер в еженедельной программе Pozner/Donahue на телеканале CNBC / Викимедиа

Когда научный прогресс и политические веяния позволили устраивать телемосты между странами, с Познером познакомились, наконец, и советские телезрители. Именно во время одной из таких передач в 1986 году прозвучала легендарная фраза гостьи эфира: «В СССР секса нет». Ее продолжение: «У нас есть любовь» — почти никто не услышал. Успех телемостов принес Познеру премию Союза журналистов СССР, а чуть позже — должность политического обозревателя на Центральном телевидении. Журналист называл себя убежденным коммунистом, потому в свое время отказался прийти в программу «Взгляд». Но совсем скоро, в 1991 году, он вышел из КПСС.

Фото: Владимир Познер в 1997 году. Natalya Loginova/Russian Look / Global Look Press

Постсоветский Познер Распрощавшись с партией, Познер переехал в США. Благо языковой барьер не мешал, а связи и знакомства были в достатке. Работал на телеканале CNBC, издал несколько книг. Но и в Москву наведывался регулярно для записи телепрограмм, в том числе на деньги олигарха Бориса Березовского. Когда американский эфир прикрыли, Познер в 1997 году вернулся на российскую землю. Снова вел передачи, телешоу, публиковал книги, многосерийные travel-проекты, открыл свой ресторан. Как-то он признался украинским журналистам, что такого положения, как в России, у него «не будет ни во Франции, ни в Америке, и это совершенно очевидно».

Фото: Владимир Познер. Serguei Fomine / Global Look Press

Журналист открыл на Малой Дмитровке собственную «Школу телевизионного мастерства». Правда, из-за нее пострадал памятник архитектуры, но Познер, который публично рассказывал о любви к «Москве, которой почти больше нет», и бровью не повел. Протесты москвичей и суды не помогли. А гастролер уже говорил кое-что другое.

Я не считаю эти улицы для себя своими. Своими для себя я считаю парижские улицы. Вот недавно я был в Париже и чувствовал там себя абсолютно счастливым. Владимир Познер интервью газете «Московский комсомолец» 31 марта 2009 года

Что известно о личной жизни Владимира Познера Первой женой Познера стала дочь композиторов Николая Чемберджи и Зары Левиной Валентина Чемберджи. В этом браке родилась дочь Екатерина, композитор и пианист. Она с 1990 года живет в Берлине.

Вторая жена, Екатерина Орлова, до своей смерти была директором Школы Познера. Ее сын от первого брака отлично ладил с отчимом и тоже работает в журналистике.

Фото: Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой. Anatoly Lomohov/Russian Look / Global Look Press

Третья жена — театральный, кино- и телепродюсер Надежда Соловьева. Свадьба состоялась, когда телеведущему было 74 года. Так все и идет. Господин Познер дает концерты за рубежом, но живет, работает, издает книги и ведет бизнес в России. Наблюдается, кстати, по свидетельству очевидцев, тоже у российских врачей.