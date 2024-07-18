«Все вранье». Жена Познера опровергла сообщения о его госпитализации

Супруга Познера назвала враньем сообщения о госпитализации мужа

Фото: РИА «Новости»

Супруга телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла сообщения о том, что ее муж попал в больницу. Все эти данные — вранье, отрезала она в комментарии 360.ru.

«Вранье, все вранье. Все у него отлично», — подчеркнула Соловьева.

О том, что знаменитый телеведущий попал в больницу, ранее сообщил Mash. По данным источника Telegram-канала, ему якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

Собеседник Mash утверждал, что жалобы на самочувствие появились у Познера в прошлом месяце и ему провели курс химиотерапии.

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