Заступница и утешительница. История жизни и обретения мощей Матроны Московской

Православная церковь 8 марта отмечает особую дату — День обретения мощей Матроны Московской, одной из самых почитаемых в России святых. Слепая от рождения, наделенная даром пророчества и исцеления, она и после смерти продолжает помогать тысячам верующих. Где сегодня можно поклониться блаженной Матроне и о чем ее просят — в материале 360.ru.

Кем была Матрона Московская Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1855 году в Тульской губернии в крестьянской семье. Девочка с рождения была слепой, а в 16 лет у нее отнялись ноги. «Для нас она стала примером того, насколько жизнь человека в Боге может быть насыщенной при недостатке физических возможностей», — рассказал протоиерей, настоятель Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах Москвы Андрей Новиков. Матрона с детства тянулась к иконам, а на ее груди была выпуклость, напоминавшая православный нательный крест. Девочка не играла с другими детьми, вместо этого молилась и посещала храм. Благодаря ее молитвам совершилось много чудес.

Чудеса Матроны Московской Матрона попросила парализованного не пройти, а проползти к ней на встречу четыре километра. После визита он ушел от святой на своих ногах;

Блаженная молитвой и святой водой вылечила душевную болезнь сына одной из обратившихся к ней женщин.

Матрона жила так, будто она уже была в Царствии Божием. За свою жизнь старица много перенесла, особенно после революции. «Ее постоянно лишали жилья, тех, кто ее приютил, репрессировали. Несмотря на это, Бог дал Матроне достаточно долгую жизнь», — рассказал отец Андрей. Много людей обращались к ней при жизни. По воспоминаниям современников, Матрона принимала посетителей, сидя на кровати, с невероятно светлым лицом и ласковым голосом. Утешала больных, могла пошутить или строго наставить. Она не говорила лишнего, всегда давала совет и учила предавать себя Божией воле, жить с молитвой. В течение дня Матрона принимала просителей, а ночью молилась. Никогда не спала крепко — только дремала, лежа на боку и подложив под голову кулак. Старица была очень известной в советское время: есть версия, что к ней приходил сам Иосиф Сталин в октябре 1941 года. Матрона посоветовала генсеку не покидать Москву и облететь город с иконой Казанской Божией Матери.

Матрона предсказала свою смерть за два дня до этого: она умерла 2 мая 1952 года в Москве. Похоронена на Даниловском кладбище. Святая помогает верующим до сих пор. Патриарх Кирилл очень любит выражение «К пустому колодцу за водой не ходят». Так вот Матрона была и остается для людей тем самым спасительным колодцем. История обретения мощей Матроны Московской Люди приходили к могиле Матроны, молились о помощи и решении проблем. В ночь на 8 марта 1998 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II мощи святой обрели. После окончания работы комиссии по вскрытию захоронения ее останки перенесли в Покровский ставропигиальный женский монастырь. Теперь туда приезжают тысячи паломников. В 1999-м РПЦ канонизировала старицу Матрону в лике святых Московской епархии, а в октябре того же года состоялась общецерковная канонизация.

Где хранятся мощи Матроны Московской Сегодня мощи святой хранятся на аналое в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве (улица Таганская, 58). Часы работы: понедельник–суббота — с 07:00 по 20:00, воскресенье — с 06:00 по 20:00 Ежедневно к Матроне приезжают тысячи людей со всей России и даже из-за рубежа. Традиции Дня обретения мощей Матроны Московской В День обретения мощей святой Матроны паломники приходят в монастырь, где покоятся ее останки. Существует благочестивая традиция забирать цветы у мощей — обычно у гроба стоят розы. Их приносят домой и хранят у икон. В храмах проводят специальные богослужения: накануне — всенощные бдения, а в праздник — торжественные литургии. Также в этот день принято давать милостыню и делиться одеждой и едой. Рекомендуется избегать ссор, ругани, вражды и суеты.

О чем молятся Матроне Московской Святой Матроне молятся об излечении болезней, здоровье близких, семейном благополучии, даровании детей, помощи в работе, решении финансовых проблем, жилищных вопросов, защите от недоброжелателях и заступничестве перед Богом. «Чтобы иметь живую молитвенную связь с Блаженной Матроной, необходимо самому быть преданным, воцерковленным православным человеком», — подчеркнул отец Андрей. Молитвы Матроне Московской

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, услы́ши и приими́ ны́не нас, гре́шных, моля́щихся тебе́, навы́кшая во всем житии́ твое́м приима́ти и выслу́шивати всех стра́ждущих и скорбя́щих, с ве́рою и наде́ждою к твоему́ заступле́нию и по́мощи прибега́ющих, ско́рое поможе́ние и чуде́сное исцеле́ние всем подава́ющи; да не оскудее́т и ны́не милосе́рдие твое́ к нам, недосто́йным, мяту́щимся в многосу́етнем ми́ре сем и нигде́же обрета́ющим утеше́ния и сострада́ния в ско́рбех душе́вных и по́мощи в боле́знех теле́сных: исцели́ боле́зни на́ша, изба́ви от искуше́ний и мучи́тельства диа́вола, стра́стно вою́ющаго, помози́ донести́ жите́йский свой крест, снести́ вся тя́готы жития́ и не потеря́ти в нем о́браз Бо́жий, ве́ру правосла́вную до конца́ дней на́ших сохрани́ти, упова́ние и наде́жду на Бо́га кре́пкую име́ти и нелицеме́рную любо́вь к бли́жним; помози́ нам по отше́ствии из жития́ сего́ дости́гнути Ца́рствия Небе́снаго со все́ми угоди́вшими Бо́гу, прославля́юще милосе́рдие и бла́гость Отца́ Небе́снаго, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щи, те́лом же на земли́ почива́ющи и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́ющи, при́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниях дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ши лю́тыя, от Бо́га нам по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви нас от мно́гих бед и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти нам вся́ на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бога, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Матрона отличалась добротой, поэтому ее нельзя просить о том, что причинит вред другим. Также нельзя желать мести, лгать в просьбах и преуменьшать проблемы.