21 февраля 2026 23:18 День очищения души: история и суть Прощеного воскресенья Религиовед Невеев объяснил, как правильно примиряться в Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье, завершающее масленичную неделю, считается одним из самых важных элементов духовной подготовки перед Великим постом. Этот день посвящен глубокой внутренней работе — примирению с ближними и очищению души от обид. Откуда берет начало традиция взаимного прощения и как правильно его просить, чтобы это не стало формальностью, выяснил 360.ru.

Откуда традиция просить прощения в Прощеное воскресенье С раннехристианских времен после каждой литургии верующие просили друг у друга прощения, после чего троекратно целовались в щеки и плечи. Монахи делают так до сих пор. Скорее всего, это и привело к традиции просить прощения в Прощеное воскресенье — последний день перед многодневным духовным подвигом, в который следует входить с чистой душой и открытым сердцем, рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев. «Для христианина просить прощения у Бога и у ближнего нормально. Для этого необязательно ждать Прощеного воскресенья. Раскаяться и искренне извиниться можно в любой день. В Библии написано: „Потому узнают, что вы мои ученики, что меж вами будет любовь“», — объяснил он. Кроме того, способность просить друг у друга прощения — одно из проявлений любви, которое завещал Спаситель: «Сие есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com

Происхождение Прощеного Воскресенья нужно искать в стремлении христиан подготовиться к Великому посту. Великий пост — очень тяжелое испытание, и обиды на ближних делают его еще более тягостным. В чем суть Прощеного воскресенья Перед тяжелым испытанием плоти нужно примириться с ближними — именно эта цель преследует Прощеное воскресенье, добавил Невеев. Сегодня просить друг у друга прощения в этот день стало народной традицией, люди примиряются, даже если не собираются поститься и ничего не знают о церковных правилах.

Прощеное воскресенье для некоторых обрело смысл исповеди — осознание своих грехов и искреннее раскаяние. Александр Невеев

Однако есть и обратная сторона. Люди все чаще просят друг у друга прощения неискренне, скорее формально, не имея желания исправиться или не понимая своей вины. «Воцерковленные христиане исповедуются, но исповедь — процесс односторонний, когда верующие раскрывают грехи Богу. В ритуале прощения люди просят мира друг у друга, что позволяет наладить отношения в семье, среди друзей, коллег, но при условии искренности», — подчеркнул эксперт.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Исповедь / www.globallookpress.com

Как Прощеное воскресенье связано с Масленицей и Великим постом Прощеное воскресенье выпадает на последний день Масленицы. Сегодня ей присущи многие народные традиции, сложившиеся после принятия христианства, хотя многие ошибочно считают, что это чисто языческий праздник. В рамках церковного канона речи Масленицу не отмечают. Ее неделя в церковном календаре значится как Сырная седмица, когда верующие отказываются от мяса и едят только молочные продукты. Так как на Масленицу принято печь блины, их готовят на молоке и яйцах, которые разрешены, а начинку часто делают с творогом. «В народном сознании все смешалось, и люди предаются празднованию проводов зимы. Если у Церкви существует своя логика Прощеного воскресенья — постепенно вводить определенные ограничения перед Великим постом, то у людей оно другое — нагуляться и насытиться так, чтобы потом 40 дней этого не хотелось», — отметил религиовед. Это не совсем правильно с духовной точки зрения. Не зря Церковь на протяжении двух тысяч лет выработала традицию постепенного погружения в пост.

Фото: Празднование Масленицы в Муранове / Медиасток.рф

Как правильно просить прощения Просить прощения нужно искренне — в этом заключается вся трудность традиции. «Когда человек просит прощения, он настраивается на определенную частоту. Она помогает верующему прийти к серьезным духовным достижениям в течение Великого поста», — рассказал религиовед. Кроме того, просить прощения у всех подряд, даже незнакомых и случайных людей, считается богохульством и серьезным искажением смысла этого дня. Примиряться следует с семьей, ближним кругом общения, коллегами на работе. Традиционная формула прощения такая: «Прости меня Христа ради». Она подчеркивает, что люди просят прощения друг у друга не ради себя, а ради Спасителя и божественной благодати. Вообще, формулировка не важна — лучше покаяться искренне и с намерением исправиться, пусть и своими словами.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Что отвечать, когда просят прощения Если прощения просят у человека, ему следует отвечать «Бог простит». «В этом есть некая защита собственного „я“, так как христианин не ответил за себя. Однако и прощать нужно искренне, о чем многие забывают. В противном случае это тоже будет формальностью», — предупредил Невеев. Религиовед объяснил: дьявол — отец лжи. В той самой степени люди лживы, в какой неискренни. По этой причине они будут служить не Богу, а дьяволу. Так что главное в Прощеное воскресенье — искренность.