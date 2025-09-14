Конец света и православный Новый год. Все, что нужно знать об индикте 14 сентября

Начало индикта 14 сентября некоторые называют православным Новым годом. Дело в истории праздника, который берет начало со времен Римской империи. Как древнее событие дошло до наших дней, почему до сих пор почитается церковью, как индикт связан с предсказаниями апокалипсиса и что можно и нельзя делать в эту дату, выяснил 360.ru.

Что такое индикт и как он стал праздником Римская империя Понятие индикта ввел Октавиан Август. Слово в переводе с латинского языка означает «назначать цену, оценивать». Им обозначали время сбора налогов. Римский император установил, что индикт будет начинаться в его день рождения — 23 сентября. Этого правила придерживались и последующие правители. Индикт мог длиться от пяти до 15 лет, в зависимости от размера налога и урожайности года. В 314-м его длину закрепили законодательно — подать с населения стали собирать каждые 15 лет.

Интересно Со временем народ начал называть годы в индикте по счету: первый год индикта, второй год индикта и так далее. Позднее это упростилось до первого индикта, второго индикта и далее по счету. Со временем народ начал называть годы в индикте по счету: первый год индикта, второй год индикта и так далее. Позднее это упростилось до первого индикта, второго индикта и далее по счету.

В 462 году начало индикта перенесли с 23 на 1 сентября. Летоисчисление во всех городах Римской империи было различным. Это исправил император Юстиниан I в VI веке. Он ввел единое, где каждый год начинался 1 сентября. Позднее, уже у греков, индикт стал синонимом слов год и лето. Таким образом, новый индикт был в понимании предков новым годом.

Фото: The State Hermitage Museum/Twitter.com/ Меценат представляет императору Августу свободные искусства, художник Джованни Баттиста Тьеполо, / www.globallookpress.com

Византия В Византии, где официальной религией было православие, летоисчисление долгое время начиналось с 1 марта. Позже государство переняло римскую традицию. В какой именно момент Церковь включила начало индикта в православный календарь, неизвестно, однако священники ссылаются в этом вопросе на Библию. Там говорится, что Христос прочел в синагоге Назарета пророчество Исаии о наступлении «лета благоприятного». По преданию, это событие произошло именно 1 сентября. В чтении византийцы увидели указание Иисуса на празднование нового года именно в этот день.

Фото: Werner Forman/Werner Forman Archive/Православный греческий мужской монастырь на Святой Горе Афон в Греции — в прошлом Византии / www.globallookpress.com

Начало индикта на Руси Праздник индикта 1 сентября пришел на Русь после крещения в 988-м. Однако гражданское летоисчисление по-прежнему начиналось весной, то есть еще при Несторе (1056-1114 годы) новый год был 1 марта. Его начали отмечать 1 сентября только в 1492 году.

Интересно Традицию праздновать Новый год 1 января установил Петр I лишь в 1700 году. Традицию праздновать Новый год 1 января установил Петр I лишь в 1700 году.

В то же время праздник начала индикта в церковном календаре сохранился. Его число передвинули на 14 сентября после перехода России на григорианское летоисчисление.

Фото: Vladimir Boiko/Russian Look / www.globallookpress.com

Как праздник индикта связан с предсказанием апокалипсиса У православного христианства была и еще одна особенность. Летоисчисление начиналось не с Рождества Христова, как сейчас, а с сотворения мира. Вот что об этом писал в 1582 году легат и иезуит Антонио Поссевино: «Летоисчисление московиты ведут от самого сотворения мира. Нынешний год, от рождества Христова 1582, они считают 7091 от сотворения мира. Начало года у них 1 сентября. Этот день они отмечают всеобщим весельем и всяческими развлечениями». В 1492 году от Рождества Христова, когда сотворению мира исполнялось семь тысяч лет, верующие ждали апокалипсиса. «Число семь всегда было сакральным для предков. Его считали магическим, самым сильным, связывали с удачей, здоровьем и всем хорошим. Следующее тысячелетие завершило бы эту счастливую эпоху, и перешагнуть за черту людям было страшно. Этим и объясняются опасения касательно конца света», — объяснила 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых.

Фото: Mary Evans Picture Library/Семиглавый зверь Апокалипсиса / www.globallookpress.com

По церковному календарю он должен был случиться 1 марта. Во всех христианских странах верили, что восьмой тысяче не бывать. Когда конца света не наступило, церковные служители решили подождать еще полгода — до 1 сентября. Но и тогда апокалипсис обошел людей стороной. По этой или другой причине, но именно тогда на Руси Новый год начали праздновать в сентябре. Как церковь отмечает начало индикта Традиционно в храмах проходит богослужение Новолетия — именно такое название носит праздник в церковном календаре. Оно состоит из вечерни, утрени и литургии. Постепенно обогатилось песнопениями, такими как стихири, тропари, кондаки и каноны. «Также есть паремии — чтения Священного писания. Одно из них — пророчество Иисуса Христа, которое он читал в Назаретской синагоге», — рассказала Фоминых.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и нельзя делать на православное Новолетие Что рекомендуется: Посетить богослужения;

Помолиться;

Поблагодарить близких и Бога за прошедший год;

Попросить благословения на предстоящий. Что запрещено: Ссориться;

Ругаться;

Сплетничать;

Подметать пол;

Начинать новое;

Делать покупки;

Тратить время на пустые споры;

Бездумно расходовать продукты.