Конец света и православный Новый год. Все, что нужно знать об индикте 14 сентября
Религиовед Фоминых объяснила связь начала индикта и апокалипсиса
Начало индикта 14 сентября некоторые называют православным Новым годом. Дело в истории праздника, который берет начало со времен Римской империи. Как древнее событие дошло до наших дней, почему до сих пор почитается церковью, как индикт связан с предсказаниями апокалипсиса и что можно и нельзя делать в эту дату, выяснил 360.ru.
Что такое индикт и как он стал праздником
Римская империя
Понятие индикта ввел Октавиан Август. Слово в переводе с латинского языка означает «назначать цену, оценивать». Им обозначали время сбора налогов.
Римский император установил, что индикт будет начинаться в его день рождения — 23 сентября. Этого правила придерживались и последующие правители.
Индикт мог длиться от пяти до 15 лет, в зависимости от размера налога и урожайности года. В 314-м его длину закрепили законодательно — подать с населения стали собирать каждые 15 лет.
Интересно
В 462 году начало индикта перенесли с 23 на 1 сентября. Летоисчисление во всех городах Римской империи было различным. Это исправил император Юстиниан I в VI веке. Он ввел единое, где каждый год начинался 1 сентября.
Позднее, уже у греков, индикт стал синонимом слов год и лето. Таким образом, новый индикт был в понимании предков новым годом.
Византия
В Византии, где официальной религией было православие, летоисчисление долгое время начиналось с 1 марта. Позже государство переняло римскую традицию.
В какой именно момент Церковь включила начало индикта в православный календарь, неизвестно, однако священники ссылаются в этом вопросе на Библию.
Там говорится, что Христос прочел в синагоге Назарета пророчество Исаии о наступлении «лета благоприятного». По преданию, это событие произошло именно 1 сентября.
В чтении византийцы увидели указание Иисуса на празднование нового года именно в этот день.
Начало индикта на Руси
Праздник индикта 1 сентября пришел на Русь после крещения в 988-м. Однако гражданское летоисчисление по-прежнему начиналось весной, то есть еще при Несторе (1056-1114 годы) новый год был 1 марта.
Его начали отмечать 1 сентября только в 1492 году.
Интересно
В то же время праздник начала индикта в церковном календаре сохранился.
Его число передвинули на 14 сентября после перехода России на григорианское летоисчисление.
Как праздник индикта связан с предсказанием апокалипсиса
У православного христианства была и еще одна особенность. Летоисчисление начиналось не с Рождества Христова, как сейчас, а с сотворения мира. Вот что об этом писал в 1582 году легат и иезуит Антонио Поссевино:
«Летоисчисление московиты ведут от самого сотворения мира. Нынешний год, от рождества Христова 1582, они считают 7091 от сотворения мира. Начало года у них 1 сентября. Этот день они отмечают всеобщим весельем и всяческими развлечениями».
В 1492 году от Рождества Христова, когда сотворению мира исполнялось семь тысяч лет, верующие ждали апокалипсиса.
«Число семь всегда было сакральным для предков. Его считали магическим, самым сильным, связывали с удачей, здоровьем и всем хорошим. Следующее тысячелетие завершило бы эту счастливую эпоху, и перешагнуть за черту людям было страшно. Этим и объясняются опасения касательно конца света», — объяснила 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых.
По церковному календарю он должен был случиться 1 марта. Во всех христианских странах верили, что восьмой тысяче не бывать.
Когда конца света не наступило, церковные служители решили подождать еще полгода — до 1 сентября. Но и тогда апокалипсис обошел людей стороной. По этой или другой причине, но именно тогда на Руси Новый год начали праздновать в сентябре.
Как церковь отмечает начало индикта
Традиционно в храмах проходит богослужение Новолетия — именно такое название носит праздник в церковном календаре.
Оно состоит из вечерни, утрени и литургии. Постепенно обогатилось песнопениями, такими как стихири, тропари, кондаки и каноны.
«Также есть паремии — чтения Священного писания. Одно из них — пророчество Иисуса Христа, которое он читал в Назаретской синагоге», — рассказала Фоминых.
Что можно и нельзя делать на православное Новолетие
Что рекомендуется:
- Посетить богослужения;
- Помолиться;
- Поблагодарить близких и Бога за прошедший год;
- Попросить благословения на предстоящий.
Что запрещено:
- Ссориться;
- Ругаться;
- Сплетничать;
- Подметать пол;
- Начинать новое;
- Делать покупки;
- Тратить время на пустые споры;
- Бездумно расходовать продукты.