Икона Богоматери «Знамение»: как она спасла Новгород от осады и в чем помогает сегодня
Религиовед Фоминых объяснила, как молиться иконе Божией Матери «Знамение»
Православный мир 10 декабря вспомнит об одном из самых древних и чудотворных образов — иконе Божией Матери «Знамение». Ее история уходит вглубь веков. Почему именно этот лик Богородицы остановил вражеское войско под стенами Новгорода и зачем спустя много столетий люди обращаются к нему — в материале 360.ru.
История обретения иконы
Икона Божией Матери «Знамение» считается самой древней — ее относят к XII веку.
«Именно ее перенесли на городскую стену во время осады Великого Новгорода. Люди верили, что образ поможет им отстоять город», — рассказала 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.
Это произошло 25 февраля 1170 года, когда войска князя Андрея Боголюбского и его союзников подошли к городу и осадили его стены. Силы были неравными, и жители начали молить о чуде.
Согласно преданию, на третью ночь осады архиепископ Новгородский Иоанн услышал голос, который повелел ему вынести икону Пресвятой Богородицы из церкви Спасо-Преображения и поместить ее на крепостную стену.
Икону переносили с крестным ходом. В это время осаждавшие пускали в людей стрелы, а одна из них попала в лик Богородицы.
«В этот момент из ее глаз потекли слезы. Икона повернулась ликом к городу. После божественного знамения на врагов внезапно напал необъяснимый и нечеловеческий ужас — они начали бить друг друга. Новгородцы же ободрились, бесстрашно боролись и победили», — отметила Фоминых.
День памяти иконы Божией Матери «Знамение»
Чтобы люди помнили подвиг новгородцев и помощь Богородицы в снятии осады, архиепископ Новгородский Иоанн установил праздник в честь знамения Божией Матери.
«Однако дата 25 февраля выпадала на Великий пост. Поэтому ее передвинули так, чтобы было удобно отмечать, — на 10 декабря», — сообщила Фоминых.
В этот день в храмах проводят торжественные богослужения. Накануне происходит всенощное бдение, а в сам праздник идет божественная литургия. В воскресенье же читают водосвятный молебен — акафист иконе «Знамение».
В чем помогает икона Божией Матери «Знамение»
«Знамение» означает знак.
«Икона стала символом знака милости Божией и его защиты от врагов как физических, так и духовных, от различных ссор, сплетен, конфликтов, помогает в укреплении здоровья», — рассказала эксперт.
Перед образом можно помолиться о примирении, в том числе на межгосударственном уровне, прекращении конфликта, исцелении телесных и духовных недугов, защите от природных катаклизмов, сплетен, воровства, освобождении от внутренних сомнений.
Молитва Божией Матери
Для иконы нужно выделить особое место — священное. Его называют красным углом и организовывают на юго-востоке дома.
Перед молитвой следует убраться дома, готовясь к духовному очищению.
Также нужно выбрать время, когда никто не будет отвлекать от молитвы. Во время ее чтения следует сосредоточиться.
Если человек не знает специального текста, можно обратиться к Богородице своими словами, которые должны идти от сердца.
По возможности следует прочитать каноническую молитву. Вот пример такой:
«Во время молитвы нужно обращаться к Богородице с искренними словами и просить о помощи и поддержке в трудных ситуациях, чтобы она защитила от зла. В конце необходимо выразить благодарность за все, что уже есть, попросить мудрости идти по жизни и совершать добрые дела», — отметила Фоминых.
Значение иконы Божией Матери «Знамение»
Эта икона считается одной из самых почитаемых в православии. Тип изображения — Оранта, или Божия Матерь Молящаяся. Руки воздеты вверх, к небу, в молитве. Во чреве изображен Христос.
«Это очень древний тип изображения, и его считают самым распространенным в христианстве», — пояснила Фоминых.
Существует три наиболее известные иконы «Знамение». Первая — Новгородская, самая исторически далекая от нас, ее относят к XII веку. Именно этот образ перенесли на городскую стену Новгорода во время осады.
Вторая — Курская Коренная икона «Знамение». Ее обрели очень давно — в 1295 году, а позднее вывезли из России, сейчас она находится в Нью-Йорке.
Третья — Царскосельское «Знамение». Византийский патриарх подарил ее русскому царю Алексею Михайловичу.
Икона Божией Матери «Знамение» или любой другой образ Богородицы символизирует в христианстве заступничество. Это защита от всех бедствий, врагов, в том числе духовных, болезней, помощь в преодолении препятствий, сохранении мира в семье.
«Икона Богородицы — это символ молитвенного общения с Богом и с самой Божией Матерью», — отметила Фоминых.
Где находится церковь иконы Божией Матери «Знамение»
В Москве действуют более 10 храмов, посвященных иконе. Самые известные:
- Фестивальная улица, 77А;
- 2-й Крестовский переулок, 17, строение 1;
- Большая Филевская улица, 65;
- улица Варварка, 8А;
- Романов переулок, 2/6, строение 8.