Сегодня 02:34 Икона Богоматери «Знамение»: как она спасла Новгород от осады и в чем помогает сегодня Религиовед Фоминых объяснила, как молиться иконе Божией Матери «Знамение» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Культура

Праздники

Православие

Религия

История

Великий Новгород

Православный мир 10 декабря вспомнит об одном из самых древних и чудотворных образов — иконе Божией Матери «Знамение». Ее история уходит вглубь веков. Почему именно этот лик Богородицы остановил вражеское войско под стенами Новгорода и зачем спустя много столетий люди обращаются к нему — в материале 360.ru.

История обретения иконы Икона Божией Матери «Знамение» считается самой древней — ее относят к XII веку. «Именно ее перенесли на городскую стену во время осады Великого Новгорода. Люди верили, что образ поможет им отстоять город», — рассказала 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых. Это произошло 25 февраля 1170 года, когда войска князя Андрея Боголюбского и его союзников подошли к городу и осадили его стены. Силы были неравными, и жители начали молить о чуде. Согласно преданию, на третью ночь осады архиепископ Новгородский Иоанн услышал голос, который повелел ему вынести икону Пресвятой Богородицы из церкви Спасо-Преображения и поместить ее на крепостную стену.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Икону переносили с крестным ходом. В это время осаждавшие пускали в людей стрелы, а одна из них попала в лик Богородицы. «В этот момент из ее глаз потекли слезы. Икона повернулась ликом к городу. После божественного знамения на врагов внезапно напал необъяснимый и нечеловеческий ужас — они начали бить друг друга. Новгородцы же ободрились, бесстрашно боролись и победили», — отметила Фоминых. День памяти иконы Божией Матери «Знамение» Чтобы люди помнили подвиг новгородцев и помощь Богородицы в снятии осады, архиепископ Новгородский Иоанн установил праздник в честь знамения Божией Матери. «Однако дата 25 февраля выпадала на Великий пост. Поэтому ее передвинули так, чтобы было удобно отмечать, — на 10 декабря», — сообщила Фоминых. В этот день в храмах проводят торжественные богослужения. Накануне происходит всенощное бдение, а в сам праздник идет божественная литургия. В воскресенье же читают водосвятный молебен — акафист иконе «Знамение».

Фото: РИА «Новости»

В чем помогает икона Божией Матери «Знамение» «Знамение» означает знак. «Икона стала символом знака милости Божией и его защиты от врагов как физических, так и духовных, от различных ссор, сплетен, конфликтов, помогает в укреплении здоровья», — рассказала эксперт. Перед образом можно помолиться о примирении, в том числе на межгосударственном уровне, прекращении конфликта, исцелении телесных и духовных недугов, защите от природных катаклизмов, сплетен, воровства, освобождении от внутренних сомнений. Молитва Божией Матери Для иконы нужно выделить особое место — священное. Его называют красным углом и организовывают на юго-востоке дома.

Интересно Если есть другие иконы, их размещают в определенном порядке: Иисус обязательно в центре, Богородица — слева, как будто у сердца. Если есть другие иконы, их размещают в определенном порядке: Иисус обязательно в центре, Богородица — слева, как будто у сердца.

Перед молитвой следует убраться дома, готовясь к духовному очищению. Также нужно выбрать время, когда никто не будет отвлекать от молитвы. Во время ее чтения следует сосредоточиться.

Фото: РИА «Новости»

Если человек не знает специального текста, можно обратиться к Богородице своими словами, которые должны идти от сердца. По возможности следует прочитать каноническую молитву. Вот пример такой:

Интересно О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю чудотво́рною ико́ною Твое́ю, воспомина́юще ди́вное зна́мение Твоего́ заступле́ния, вели́кому Нову́гра́ду от нея́ явле́нное во дни ра́тнаго на сей град наше́ствия. Смире́нно мо́лим Тя, Всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице: я́коже дре́вле отце́м на́шим на по́мощь уско́рила еси́, та́ко и ны́не нас, немощны́х и гре́шных, сподо́би Твоего́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Твоея́ Це́рковь Святу́ю, град Твой, всю страну́ на́шу правосла́вную и всех нас, припа́дающих к Тебе́ с ве́рою и любо́вию умиле́нно прося́щих со слеза́ми Твоего́ заступле́ния. Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая! Умилосе́рдися на ны, обурева́емыя грехи́ мно́гими, простри́ ко Христу́ Го́споду Богоприи́мныя ру́це Твоя́ и предста́тельствуй за нас пред бла́гостию Его́, прося́щи нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Его́, да, спаса́еми всеси́льными Твои́ми к Нему́ моли́твами, блаже́нство ра́йское унасле́дуем и со все́ми святы́ми воспое́м Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Достопоклоня́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие во ве́ки веко́в. Ами́нь. О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю чудотво́рною ико́ною Твое́ю, воспомина́юще ди́вное зна́мение Твоего́ заступле́ния, вели́кому Нову́гра́ду от нея́ явле́нное во дни ра́тнаго на сей град наше́ствия. Смире́нно мо́лим Тя, Всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице: я́коже дре́вле отце́м на́шим на по́мощь уско́рила еси́, та́ко и ны́не нас, немощны́х и гре́шных, сподо́би Твоего́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Твоея́ Це́рковь Святу́ю, град Твой, всю страну́ на́шу правосла́вную и всех нас, припа́дающих к Тебе́ с ве́рою и любо́вию умиле́нно прося́щих со слеза́ми Твоего́ заступле́ния. Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая! Умилосе́рдися на ны, обурева́емыя грехи́ мно́гими, простри́ ко Христу́ Го́споду Богоприи́мныя ру́це Твоя́ и предста́тельствуй за нас пред бла́гостию Его́, прося́щи нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Его́, да, спаса́еми всеси́льными Твои́ми к Нему́ моли́твами, блаже́нство ра́йское унасле́дуем и со все́ми святы́ми воспое́м Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Достопоклоня́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие во ве́ки веко́в. Ами́нь.

«Во время молитвы нужно обращаться к Богородице с искренними словами и просить о помощи и поддержке в трудных ситуациях, чтобы она защитила от зла. В конце необходимо выразить благодарность за все, что уже есть, попросить мудрости идти по жизни и совершать добрые дела», — отметила Фоминых.

Значение иконы Божией Матери «Знамение» Эта икона считается одной из самых почитаемых в православии. Тип изображения — Оранта, или Божия Матерь Молящаяся. Руки воздеты вверх, к небу, в молитве. Во чреве изображен Христос.

Фото: Медиасток.рф

«Это очень древний тип изображения, и его считают самым распространенным в христианстве», — пояснила Фоминых. Существует три наиболее известные иконы «Знамение». Первая — Новгородская, самая исторически далекая от нас, ее относят к XII веку. Именно этот образ перенесли на городскую стену Новгорода во время осады. Вторая — Курская Коренная икона «Знамение». Ее обрели очень давно — в 1295 году, а позднее вывезли из России, сейчас она находится в Нью-Йорке. Третья — Царскосельское «Знамение». Византийский патриарх подарил ее русскому царю Алексею Михайловичу.

Фото: Собор иконы Божией Матери «Знамение» на Варварке / РИА «Новости»

Икона Божией Матери «Знамение» или любой другой образ Богородицы символизирует в христианстве заступничество. Это защита от всех бедствий, врагов, в том числе духовных, болезней, помощь в преодолении препятствий, сохранении мира в семье. «Икона Богородицы — это символ молитвенного общения с Богом и с самой Божией Матерью», — отметила Фоминых. Где находится церковь иконы Божией Матери «Знамение» В Москве действуют более 10 храмов, посвященных иконе. Самые известные: Фестивальная улица, 77А;

2-й Крестовский переулок, 17, строение 1;

Большая Филевская улица, 65;

улица Варварка, 8А;

Романов переулок, 2/6, строение 8.