Сегодня 13:48 «Горыныч»: как фильм окупил поговорку «Все новое — хорошо забытое старое»? 0 0 0 Эксклюзив

Культура

Дети

Кино

Фильмы

Школьники

История

Александр Петров

«Горыныч» — киносказка для детей, а на самом деле для всей семьи — вышла на экраны и вступила в кассовый бой с лентой «Алиса в стране чудес». Прокатчики подгадали специально: у школьников каникулы, и они идут, с родителями и без них, в кинотеатры. «Горыныч» сделан как заявка на большой успех: актеры в нем собраны прекрасные, сюжет прост, но эффективен — да и в целом смотрится все вполне мило. Или здесь все же что-то не так?

Лейтенант Военно-морского флота Леха из Купчино попадает в сказочный мир. Да, все начинается, как классическая история о попаданцах — и начитанный зритель сразу понимает дальнейшее развитие сюжета. Если оказался в параллельном мире, значит должен будешь его спасти от нашествия злых сил. Леха тут не стал исключением. Его играет свежий и выспавшийся Александр Петров, который, как по мне, лучше всего смотрится именно в таких ролях в фильмах для детей и подростков. Его Весельчак У в «Сто лет тому вперед» был хорош. Важно, что в отличие от той же «Алисы в стране чудес» попадание Лехи в сказочный мир прописано и обосновано. Ученые отыскали на дне морском (привет «Кракену», другому фильму с Петровым) доисторическую форму жизни, так что на это самое дно необходимо погрузиться в батискафе.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Правда, Леха, человек все же из Купчино, очень любит тусить, поэтому чуть было не опоздал на важнейшее событие. К счастью, ему удалось экспроприировать собственность работника доставки. И вуаля — есть сказочный мир! Чтобы Леха не скучал, создатели ленты дарят ему в спутники юного дракончика, оторвавшегося от матери и вылупившегося из яйца. Он еще только познает мир и очень любит поедать уголь, с гор которого скатывается, точно к сокровищу с сияющей радуги. Однако угля пока рядом нет, так что Лехе нужно отыскать корм для детеныша, а заодно и себя домой отправить.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Моряк называет дракончика Горынычем (в честь своего командира) — вместе они попадают в небольшое княжество, которым управляет Князь, сыгранный Сергеем Маковецким. Тут сразу вспоминается другой князь — мультипликационный из саги о трех богатырях. Его озвучивал как раз-таки Маковецкий, и появление такого отличного актера, как Сергей Борисович, может спасти любой, даже самый плохенький фильм.

Однако в «Горыныче» спасать особо нечего. Бедненько смотрятся разве что декорации: из-за их скудности и однотипности порою может казаться, что действие ленты разворачивается не в княжестве, а в крохотной деревушке, пусть и населенной милыми жителями. Выглядит все это кукольно-декоративно.

Тогда для чего захватывать поселение иностранным рыцарям? Для чего им мелочиться? Ведь они-то хотят! Иностранные рыцари, видимо, тевтонские, твердо вознамерились подчинить княжество. Возглавляет их барон Рудольф Однорукий: вместо левой кисти у него — железный протез. Играет тевтонского лидера вечно хмурый и вечно мятый Дмитрий Куличков. Рыцари подготовились и заслали к князю лазутчиков. Те приворовывают из местного бюджета, а заодно залечивают бедолагу, «спасая» его от выдуманных болезней.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Князь — тот еще ипохондрик: такому телеграм-каналы с советами от докторов читать ни в коем разе нельзя. Леха понимает это сразу и излечивает государя, заодно влюбляя и влюбляясь княжескую дочь Марусю (Виктория Агалакова), у которой, к счастью, нормальное русское лицо. Все сдобрено понятными и уместными шуточками, которые связывают разные времена в одно (отведай-ка сказочных суши от Лехи!).

Делать это необходимо, потому что создатели «Горыныча» тоже заигрывают с политической повесткой, показывая подросткам и детям, составляющим основную аудиторию картины, откуда придет угроза их отечеству, которое защищать все равно придется.

Заодно ребяткам напоминают, что отечество в принципе существует, и проклятой немчуре (читай — европейцам из блока НАТО) его не захватить. Ну, а домашний питомец, которым предстает дракончик Горыныч, весьма мил и обаятелен — такой себе классический персонаж из качественных голливудских фильмов. Однако вот что важно: он скорее исключение в плане заимствования образов у западных первоисточников. Создатели «Горыныча» наследовали скорее советскую традицию, вдохновляясь фильмами, созданными в нашей стране, что приятно располагает.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Безусловно, многое в «Горыныче» осовременено — и это нормально: не уверен, что сегодняшние дети воспринимают в полной мере «Морозко» или «Новогодние приключения Маши и Вити» (прекрасная лента, прекрасная!), но тут нет откровенной глупости, что для российского кино уже ценно. Даже герой Бомбула в костюме римлянина смотрится плюс-минус органично. Этакий скоморошный персонаж, существующий рядом с предателем Парамоном, выглядящим как типичный шпион, умеет веселить на грани абсурда.

«Горыныч» — лента, сделанная главным образом не по чужим, а по нашим стандартам, насколько это в принципе возможно. В нынешних условиях, когда заимствования и франчайзинг порою превращаются не просто в метод, а в чуть ли не национальную идею, такой подход достоин уважения.

Чувствуется рука мастера — продюсера Сергея Сельянова. Уверен, «Горыныч» получит продолжение — и это хорошо. Ведь во время просмотра я в кои-то веки ловил себя на мысли, что такое кино, в общем-то, можно и нужно смотреть с детьми, не испытывая стыд за происходящее хотя бы потому, что у персонажей светлые, живые, а не пластмассовые лица. Направление задано верно — умели же мы когда-то снимать киносказки!