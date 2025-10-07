Исцеляла молитвой и несла Слово Божие. Почему верующие до сих пор молятся святой Фекле 7 октября?

Священник Береговой объяснил, как правильно провести день памяти святой Феклы

День памяти святой Феклы Иконийской отмечают 7 октября. Она отказалась от семьи и посвятила себя служению Богу. Почему Феклу называют Заревницей, что известно о ее жизни, на какие приметы в этот день обращали внимание и чем занимались — в материале 360.ru.

Житие Феклы Иконийской

Согласно преданию, Фекла жила в I веке в городе Икония (современная Конья, Турция) в богатой и знатной семье. Юная дева выделялась необычайной красотой.

Достигнув 18-летия, она получила предложение о замужестве от знатного юноши, но примерно тогда же услышала слова апостола Павла о Спасителе. Сердце Феклы воспламенилось любовью к Господу, и она решила отказаться от брака, желая всецело посвятить себя распространению Евангелия. Ее семья была в ужасе.

Оскорбленный жених обратился к городскому правителю с жалобой на Павла, обвинив апостола в разлуке с невестой. Старца арестовали и бросили в темницу, рассказал 360.ru священник Владислав Береговой.

Не страшась последствий, Фекла ночью подкупила стражу драгоценностями и проникла в тюрьму, где три дня провела у ног Павла, впитывая его наставления. Вскоре слуги нашли беглянку и силой вернули домой.

Апостола Павла изгнали из города, а Феклу продолжили уговаривать выйти замуж, но она была непреклонна. Тогда мать пошла на отчаянный шаг — потребовала судей казнить дочь на костре.

Фекла шла на муку с молитвой и крестным знамением. К ней явился Спаситель, благословивший на подвиг. Языки пламени окружили девушку, но не коснулись ее, а разразившаяся гроза с проливным дождем погасила огонь. Пораженные ужасом палачи разбежались.

После этого святая покинула Иконию и присоединилась к миссии апостола Павла, неся слово Божие до самой Антиохии. Там в нее влюбился сановник Александр и позвал девушку замуж. Получив отказ, он добился вынесения Фекле смертного приговора. Дважды на нее выпускали голодных зверей, но те не причиняли вреда деве, а лизали ее ноги.

«Львица даже защищала ее от других», — отметил Береговой.

Затем Феклу привязали к двум быкам, которых погнали в разные стороны раскаленными прутьями, но крепкие веревки разорвались, животные разбежались, оставив святую невредимой. Тогда Феклу отпустили.

Получив благословение апостола Павла, Фекла поселилась в пустынной местности близ Селевкии Исаврийской и прожила там многие годы. Она проповедовала Слово Божие, исцеляя больных молитвой и обращая ко Христу множество язычников, за что Церковь и удостоила ее имени равноапостольной.

Однажды местные волхвы, завидуя целительскому дару святой, подослали к ней наемников. Тогда 90-летняя Фекла начала горячо молиться, и гора расступилась, укрыв ее навеки.

Где находятся мощи равноапостольной Феклы Иконийской

Часть мощей перенесли на Кипр. Сейчас они находятся в женском монастыре имени ее около селения Мосфилоти, недалеко от Ларнаки. Другую разместили в православной обители в сирийском городе Маалула.

Части десницы (правой руки) святой можно поклониться и в России — в Успенской Феклиной женской пустыни в селе Сенино-Первое Козельской епархии.

Обычаи и обряды на Феклу Запрядальницу

Со святой Феклой связано множество народных традиций.

«Относиться к некоторым из них следует с уважением, а к некоторым — с огромной осторожностью. Ни в коем случае не стоит воспринимать традиции как строгие предписания», — пояснил священник.

Главное — помолиться святой Фекле, помнить о ее подвиге и крепости веры. Береговой отметил, что равноапостольную можно попросить о чем угодно, но ждать чуда не стоит: важно верить в Божью милость и следовать евангельским заповедям.

На Руси в праздник садились прясть, что должно было принести удачу в домашних делах. По этой причине святую Феклу также называли Запрядальницей.

Женщины ходили в лес за белыми грибами, на огороде собирали урожай свеклы и сразу же готовили блюда с ней.

Интересно

Народ говорил: «На Феклу дергай свеклу» или «Пришла Фекла — копай свеклу».

В натопленных овинах, хозяйственных постройках для молотьбы зерна, мужчины обмолачивали новый хлеб. За это святую Феклу называют Заревницей: действо начинали с самой зари. Повсеместно варили кашу: «Хозяину — хлеба ворошок, а молотильщикам — каши горшок».

В праздник старались играть свадьбы. Люди верили, что такие браки будут долгими и счастливыми.

Девушки гадали на замужество: в баню несли калач и ждали прикосновения. Если оно оказалось теплым, будущий муж будет богатым, если холодным — бедняком. Если же до гадавшей никто не дотронулся, она могла остаться в девках.

Приметы на Феклу Запрядальницу 7 октября

В народе сложились некоторые приметы, по которым определяли погоду:

Что можно и нельзя делать 7 октября

В праздник рекомендуется:

«Участие в Божественной литургии — лучший способ почтить память святой. Следует подготовиться к исповеди и причастию», — отметил Береговой.

Если в храм прийти не получится, можно прочесть молитву святой Фекле дома: обратиться к ней с просьбой о заступничестве, поделиться нуждами, прочитать ее житие.

Нельзя:

