Заступница земли Русской. Две чудотворные иконы Богородицы передадут в пользование РПЦ
Иконы Божией Матери «Донскую» и «Владимирскую» передадут храму Христа Спасителя
Третьяковская галерея безвозмездно передаст иконы «Богоматерь Владимирская» и «Богоматерь Донская» в пользование храму Христа Спасителя. Что это за иконы и подробности о решении музея — в материале 360.ru.
Богоматерь Донская
Когда точно написали «Богоматерь Донскую», неизвестно. По самой распространенной версии, ее автор — Феофан Грек. Предполагается, что перед образом мог молиться князь Дмитрий Иванович (будущий Донской), отправляясь на Куликовскую битву, но документальных свидетельств этому нет.
Достоверно известно, что до середины XVI века икона хранилась в Успенском соборе Коломны, затем по приказу Ивана Грозного ее перенесли в Москву, в Благовещенский собор Кремля.
В 1591 году царь Федор Иоаннович молился перед «Богоматерью Донской» во время нашествия крымского хана Казы-Гирея. Атаки удалось отбить, захватчики бежали, а русские войска преследовали их еще сотни километров и брали пленных. На месте, где находился русский гуляй-город, в память об этой победе возвели Донской монастырь. Однако туда поместили не саму икону, а ее точный список.
«Нежность и ласка, получившие выражение в позах и жестах Богоматери и Младенца Христа позволяют отнести икону к распространенному в византийском и древнерусском искусстве типу „Умиление“», — говорится на сайте Третьяковской галереи.
Святая Заступница России
«Богоматерь Владимирскую» привезли из Константинополя в первой половине XII века, вероятно, по заказу Мстислава Владимировича, тогдашнего Великого князя Киевского.
В 1158 году племянник Мстислава Андрей Боголюбский доставил образ из Вышгорода (ныне это пригород украинской столицы) во Владимир и поместил в строящийся Успенский собор.
С иконой связывают многие истории помощи и покровительства Русской земле. Так, во время нашествия Тимура ее привезли в Москву, и вскоре суровый завоеватель неожиданно повернул назад. А в 1480 году, после победного окончания стояния на Угре и освобождения от ига, икона окончательно обосновалась в столице.
Уже при советской власти святыню передали Историческому музею, а с 1930 года она хранилась в Третьяковской галерее. С 1999 года икона находилась в домовом храме-музее Святителя Николая в Толмачах.
Обе святыни останутся собственностью музейного фонда. Специалисты Третьяковской галереи получат к ним беспрепятственный доступ, а хранить иконы будут в специальных витринах, чтобы исключить внешнее воздействие.
Когда в Большом храме Донского монастыря завершится ремонт, иконы передадут туда.
Ранее в храм Христа Спасителя привезли чудотворную Державную икону Божией Матери. Ее обрели в 1917 году, в день отречения от престола Николая II, и сочли символом того, что Дева Мария приняла на себя заботу об осиротевшей России.