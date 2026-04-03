Заступница земли Русской. Две чудотворные иконы Богородицы передадут в пользование РПЦ

Третьяковская галерея безвозмездно передаст иконы «Богоматерь Владимирская» и «Богоматерь Донская» в пользование храму Христа Спасителя. Что это за иконы и подробности о решении музея — в материале 360.ru.

Богоматерь Донская

Когда точно написали «Богоматерь Донскую», неизвестно. По самой распространенной версии, ее автор — Феофан Грек. Предполагается, что перед образом мог молиться князь Дмитрий Иванович (будущий Донской), отправляясь на Куликовскую битву, но документальных свидетельств этому нет.

Достоверно известно, что до середины XVI века икона хранилась в Успенском соборе Коломны, затем по приказу Ивана Грозного ее перенесли в Москву, в Благовещенский собор Кремля.

В 1591 году царь Федор Иоаннович молился перед «Богоматерью Донской» во время нашествия крымского хана Казы-Гирея. Атаки удалось отбить, захватчики бежали, а русские войска преследовали их еще сотни километров и брали пленных. На месте, где находился русский гуляй-город, в память об этой победе возвели Донской монастырь. Однако туда поместили не саму икону, а ее точный список.

«Нежность и ласка, получившие выражение в позах и жестах Богоматери и Младенца Христа позволяют отнести икону к распространенному в византийском и древнерусском искусстве типу „Умиление“», — говорится на сайте Третьяковской галереи.