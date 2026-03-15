Чудотворную Державную икону Божией Матери привезли в храм Христа Спасителя

В Москве с храм Христа Спасителя доставили чудотворную Державную икону Божией Матери. Об этом сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Для православных верующих сегодняшний день, 15 марта, стал особенным, так как идет третья неделя Великого поста — Крестопоклонная. Кроме того, они чествуют икону Божией Матери, именуемую «Державная», явленную в 1917 году в день отречения царя Николая II от престола.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве», — уточнили в патриаршей пресс-службе.

Перед началом богослужения из алтаря на амвон вынесли икону, которая ранее находилась на реставрации.

В день падения дома Романовых верующие посчитали обретение иконы Богоматери как знак того, что Божья Матерь приняла на себя заботу об осиротевшей России.