Дмитриевская родительская суббота: как поминать усопших и что нельзя делать
Священник Савченко рассказал, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
Дмитриевская родительская суббота — день поминовения усопших, который имеет глубокие исторические корни и особое значение в православной традиции. О традициях и обычаях, молитвах, что можно и нельзя делать 2 ноября — в материале 360.ru.
Когда отмечают Дмитриевскую родительскую субботу
Дмитриевская суббота каждый год приходится на разные даты — за неделю до Дня памяти святого Димитрия Солунского. В 2024 году она выпадает на 2 ноября, а День Димитрия Солунского — на 8-е число.
Суть Дмитриевской субботы
Дмитриевскую субботу установил князь Дмитрий Донской.
«В 1380 году была Куликовская битва, в которой погибло много людей. На 40-й день устроили всеобщее их поминовение. Событие выпало на субботу», — рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).
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В тот день провели всеобщую заупокойную службу в Троицкой обители. На следующий год службу решили повторить. В итоге молитва стала ежегодной и со временем превратилась в традицию.
Постепенно заупокойные службы перенесли на родительскую субботу, когда вспоминают всех усопших родственников, напомнил священнослужитель.
Как провести Дмитриевскую родительскую субботу в 2024 году
Дмитриевская родительская суббота — это день поминок умерших родственников. Какими бы неотложными ни были дела, их нужно перенести и посвятить время молитве.
Что нужно делать православным
В этот день важно прийти в храм, отстоять литургию. По желанию можно подать записку об упокоении, сделать пожертвование деньгами или продуктами, заказать обедню либо панихиду.
Кроме того, в эту субботу не следует отворачиваться от нуждающихся: подайте милостыню, помогите тем, кому это требуется.
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Традиционно в Дмитриевскую родительскую субботу верующие посещают могилы родных и близих.
Что не рекомендуется делать 2 ноября
Как у любого православного праздника, у родительской субботы есть свои ограничения:
- Не следует поминать самоубийц;
- Запрещено говорить об усопших плохое;
- Нельзя веселиться;
- Не нужно пить алкоголь.
Что готовить на Дмитриевскую субботу 2 ноября
Дмитриевская, как и любая другая родительская суббота, — день поминовения. Поэтому верующие готовят традиционные поминальные блюда: компот или кисель и кутью.
Кутья: пошаговый рецепт
Для приготовления кутьи на один стакан круглозернового риса потребуется:
- 100 граммов изюма;
- 100 граммов кураги;
- Две столовые ложки меда (можно сахар или сахарозаменитель);
- Соль по вкусу.
Вместо риса можно использовать цельную пшеницу — учтите, что ее дольше варить. Крупу промыть до прозрачной воды, залить водой, подсолить и поставить на огонь. Периодически помешивать, чтобы она не прилипла ко дню кастрюли. Варить примерно 10 минут, пока не загустеет, при необходимости слить остаток воды.
Затем промыть и нарезать сухофрукты, добавить вместе с медом в кастрюлю. Все перемешать и оставить под крышкой на 15 минут.
Компот: пошаговый рецепт
Компот можно сварить из замороженных или свежих ягод, фруктов, в том числе сушеных. Рассмотрим вариант приготовления из сухофруктов.
Для трех литров напитка понадобится:
- 400 граммов сухофруктов;
- Лимонная кислота и сахар по вкусу.
Сухофрукты промыть, откинуть на дуршлаг. Вскипятить три литра воды, после закипания положить сухофрукты и варить 20 минут. В конце добавить сахар и лимонную кислоту, перемешать и снять с огня.
Настоять под крышкой 10-15 минут. Получившийся компот можно процедить.
Кисель: пошаговый рецепт
Кисель — вязкий согревающий напиток. Обычно его готовят из ягод: сладких или кислых, как кому нравится.
Разберем рецепт кисловатого киселя из клюквы. На литр напитка потребуется:
- 300 граммов ягод;
- 200 граммов сахара;
- Три столовые ложки крахмала;
- Один стакан воды для разведения крахмала.
Клюкву перебрать, промыть, измельчить в блендере, мясорубке или просто потолочь. Залить получившуюся кашицу кипятком, дать настояться 15-20 минут под крышкой, потом процедить.
Получившийся сок перелить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на медленный огонь. Отдельно в стакане холодной воды развести крахмал. Когда сок с сахаром закипит, всыпать смесь с крахмалом, довести кисель до кипения, после этого варить одну-две минуты — до загустения. Затем снять с огня и остудить.
Молитвы в Дмитриевскую родительскую субботу
Имена удобнее прочитывать по помяннику — небольшой книжке, в которую записывают имена живых и усопших сродников. Существует благочестивый обычай вести семейные помянники, прочитывая которые и в домашней молитве, и во время церковного богослужения, православные поминают поименно многие поколения своих усопших предков.
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Родительская суббота: это грустный или веселый день
Родительские субботы имеют двойственный характер: с одной стороны, это время для скорби и воспоминаний о тех, кого уже нет рядом, а с другой — возможность выразить свою любовь и благодарность за все, что они сделали для нас. Это также напоминание о том, как важно ценить каждый момент, проведенный с близкими людьми.
Можно собраться всей семьей, вспомнить хорошие моменты, связанные с ушедшими родными, обменяться воспоминаниями. Таким образом, Родительская суббота может быть не только грустным, но и светлым, наполненным любовью и теплом днем.