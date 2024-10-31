Сегодня 18:39 Дмитриевская родительская суббота: как поминать усопших и что нельзя делать Священник Савченко рассказал, как провести Дмитриевскую родительскую субботу 0 0 0 Фото: Aslan Isaev/news.ru / Global Look Press Культура

Праздники

Священники

Православие

Религия

Иисус Христос

Рецепты

Дмитриевская родительская суббота — день поминовения усопших, который имеет глубокие исторические корни и особое значение в православной традиции. О традициях и обычаях, молитвах, что можно и нельзя делать 2 ноября — в материале 360.ru.

Когда отмечают Дмитриевскую родительскую субботу Дмитриевская суббота каждый год приходится на разные даты — за неделю до Дня памяти святого Димитрия Солунского. В 2024 году она выпадает на 2 ноября, а День Димитрия Солунского — на 8-е число. Суть Дмитриевской субботы Дмитриевскую субботу установил князь Дмитрий Донской. «В 1380 году была Куликовская битва, в которой погибло много людей. На 40-й день устроили всеобщее их поминовение. Событие выпало на субботу», — рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

Интересно По примерным данным, в Куликовской битве пали свыше 250 тысяч воинов. По примерным данным, в Куликовской битве пали свыше 250 тысяч воинов.

В тот день провели всеобщую заупокойную службу в Троицкой обители. На следующий год службу решили повторить. В итоге молитва стала ежегодной и со временем превратилась в традицию. Постепенно заупокойные службы перенесли на родительскую субботу, когда вспоминают всех усопших родственников, напомнил священнослужитель.

Фото: Участник реконструкции сражения в рамках военно-исторического фестиваля «Поле Куликово», посвященного годовщине Куликовской битвы, в Тульской области / РИА «Новости»

Как провести Дмитриевскую родительскую субботу в 2024 году Дмитриевская родительская суббота — это день поминок умерших родственников. Какими бы неотложными ни были дела, их нужно перенести и посвятить время молитве. Что нужно делать православным В этот день важно прийти в храм, отстоять литургию. По желанию можно подать записку об упокоении, сделать пожертвование деньгами или продуктами, заказать обедню либо панихиду. Кроме того, в эту субботу не следует отворачиваться от нуждающихся: подайте милостыню, помогите тем, кому это требуется.

Интересно Иисус Христос, придя в наш мир, учил любви. Божественной любви, которая все видит, прощает и «долготерпит». Иисус Христос, придя в наш мир, учил любви. Божественной любви, которая все видит, прощает и «долготерпит».

Традиционно в Дмитриевскую родительскую субботу верующие посещают могилы родных и близих.

Фото: Aslan Isaev/news.ru / Global Look Press

Что не рекомендуется делать 2 ноября Как у любого православного праздника, у родительской субботы есть свои ограничения: Не следует поминать самоубийц;

Запрещено говорить об усопших плохое;

Нельзя веселиться;

Не нужно пить алкоголь.

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Что готовить на Дмитриевскую субботу 2 ноября Дмитриевская, как и любая другая родительская суббота, — день поминовения. Поэтому верующие готовят традиционные поминальные блюда: компот или кисель и кутью. Кутья: пошаговый рецепт Для приготовления кутьи на один стакан круглозернового риса потребуется: 100 граммов изюма;

100 граммов кураги;

Две столовые ложки меда (можно сахар или сахарозаменитель);

Соль по вкусу.

Фото: Freepik

Вместо риса можно использовать цельную пшеницу — учтите, что ее дольше варить. Крупу промыть до прозрачной воды, залить водой, подсолить и поставить на огонь. Периодически помешивать, чтобы она не прилипла ко дню кастрюли. Варить примерно 10 минут, пока не загустеет, при необходимости слить остаток воды. Затем промыть и нарезать сухофрукты, добавить вместе с медом в кастрюлю. Все перемешать и оставить под крышкой на 15 минут.

Компот: пошаговый рецепт Компот можно сварить из замороженных или свежих ягод, фруктов, в том числе сушеных. Рассмотрим вариант приготовления из сухофруктов. Для трех литров напитка понадобится: 400 граммов сухофруктов;

Лимонная кислота и сахар по вкусу. Сухофрукты промыть, откинуть на дуршлаг. Вскипятить три литра воды, после закипания положить сухофрукты и варить 20 минут. В конце добавить сахар и лимонную кислоту, перемешать и снять с огня. Настоять под крышкой 10-15 минут. Получившийся компот можно процедить.

Фото: Unsplash

Кисель: пошаговый рецепт Кисель — вязкий согревающий напиток. Обычно его готовят из ягод: сладких или кислых, как кому нравится. Разберем рецепт кисловатого киселя из клюквы. На литр напитка потребуется: 300 граммов ягод;

200 граммов сахара;

Три столовые ложки крахмала;

Один стакан воды для разведения крахмала. Клюкву перебрать, промыть, измельчить в блендере, мясорубке или просто потолочь. Залить получившуюся кашицу кипятком, дать настояться 15-20 минут под крышкой, потом процедить. Получившийся сок перелить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на медленный огонь. Отдельно в стакане холодной воды развести крахмал. Когда сок с сахаром закипит, всыпать смесь с крахмалом, довести кисель до кипения, после этого варить одну-две минуты — до загустения. Затем снять с огня и остудить.

Фото: Freepik

Молитвы в Дмитриевскую родительскую субботу Имена удобнее прочитывать по помяннику — небольшой книжке, в которую записывают имена живых и усопших сродников. Существует благочестивый обычай вести семейные помянники, прочитывая которые и в домашней молитве, и во время церковного богослужения, православные поминают поименно многие поколения своих усопших предков.

Интересно Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Родительская суббота: это грустный или веселый день Родительские субботы имеют двойственный характер: с одной стороны, это время для скорби и воспоминаний о тех, кого уже нет рядом, а с другой — возможность выразить свою любовь и благодарность за все, что они сделали для нас. Это также напоминание о том, как важно ценить каждый момент, проведенный с близкими людьми. Можно собраться всей семьей, вспомнить хорошие моменты, связанные с ушедшими родными, обменяться воспоминаниями. Таким образом, Родительская суббота может быть не только грустным, но и светлым, наполненным любовью и теплом днем.