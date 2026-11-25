Сегодня 06:30 Дьявол с лицом ангела. Почему Саурон из «Колец власти» стал одним из лучших воплощений зла Фото: стоп-кадр из официального трейлера «Властелин колец: Кольца власти» Шоу-бизнес

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За историю кинематографа кто и как только не играл дьявола — и Аль Пачино, и Роберт Де Ниро, и Джек Николсон и Вигго Мортенсен. Однако австралийскому актеру Чарли Викерсу в роли Саурона в сериале «Властелин колец: Кольца власти» удалось, пожалуй, самое сложное — показать, как лукаво желание совершенства.

Одиннадцатого ноября на платформе Prime Video стартовал третий сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти». Его события разворачиваются спустя пять лет после финала второго сезона, в разгар войны эльфов с Сауроном. В ходе третьего сезона Темный Властелин пытается создать Единое кольцо, которое позволит ему подчинить все Средиземье. За три сезона исполнитель роли Саурона Чарли Викерс проделал любопытную актерскую работу: от обаятельного незнакомца с трагическим прошлым до существа, претендующего на абсолютную власть над миром. И кажется, создал один из самых интересных образов дьявола в современном кинематографе.

Строго говоря, в мифологии Толкина библейскому сатане гораздо ближе Моргот. Однако именно Саурон в исполнении Викерса оказался одним из наиболее убедительных кинематографических воплощений архетипа падшего ангела, тем более что Викерс обладает очень подходящей для этого образа внешностью — правильные, почти аристократические черты лица, сочетание мужественности и утонченности.

Фото: Стоп-кадр из официального трейлера " Властелин колец»

Саурон до того, как стал Оком

Для нескольких поколений зрителей Саурон — это гигантское пылающее Око из трилогии Питера Джексона. Создатели «Колец власти» получили возможность показать этого персонажа в совершенно иной ипостаси.

В первом сезоне зритель знакомится с Халбрандом — загадочным мужчиной, которого эльфийская владычица Галадриэль встречает посреди моря. Он умен, ироничен, обладает определенным обаянием и, кажется, несет на себе груз тяжелого прошлого. Разоблачение Халбранда в финале первого сезона заставляет совершенно иначе посмотреть на все предшествующие эпизоды. Викерсу даже не требуется менять выражение лица, чтобы превратиться из потенциального героя в главного антагониста всей истории Средиземья.

Фото: Стоп-кадр из официального трейлера «Властелин колец: Кольца власти»

Ангел света

Во втором сезоне Саурон предстает в образе прекрасного эльфа Аннатара, который входит в доверие к эльфийскому владыке и мастеру-кузнецу Келебримбору (сам актер еще после выхода первого сезона говорил, что его особенно интересует способность Саурона манипулировать окружающими и завоевывать их доверие).

Аннатар в исполнении Викерса поначалу выглядит практически идеальным творческим партнером мастера. Он признает его талант, понимает масштаб амбиций, и предлагает знания, которых тому недостает. Келебримбор хочет создать нечто великое и превзойти достижения предшественников. Разве в этом есть что-то предосудительное? И именно здесь Саурон оказывается особенно убедителен в качестве дьявола-искусителя. Он обращается к лучшему, что есть в его собеседнике, — и постепенно превращает это в инструмент разрушения.

Особенно страшно наблюдать, как меняется характер отношений двух героев по мере создания колец. Восхищение сменяется снисходительностью, поддержка — обвинениями, доверие — тотальным контролем. Пока Эрегион оказывается под ударом, Саурон создает для Келебримбора иллюзию благополучия, позволяющую тому продолжать работу.

И судя по всему, именно такое понимание персонажа лежит в основе актерской работы Викерса. «Думаю, использование чего-то светлого — надежды — во зло по-настоящему пугает», — рассказал актер порталу Nerdist незадолго до выхода третьего сезона. Далее — спойлеры к третьему сезону сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Фото: Стоп-кадр из официального трейлера " Властелин колец: Кольца власти»

Третий сезон. Дьявол больше не притворяется

В третьем сезоне Викерс решает уже другую актерскую задачу. Его персонажу больше нет необходимости постоянно изображать благородного изгнанника или небесного посланника. У него есть собственная армия, крепость и вполне определенные политические амбиции.

Казалось бы, самое время превратить Саурона в классического кинематографического злодея. Однако создатели сериала идут более интересным путем: Темный Властелин сталкивается с собственным несовершенством: попытки создать Единое кольцо не приносят желаемого результата. Убив Келебримбора, он уничтожил того, чьи знания могли бы ему помочь. Викерс получает возможность показать своего персонажа наедине с собой. В ситуациях, когда не перед кем играть роль всемогущего существа, некому демонстрировать превосходство и некого обвинять в собственных неудачах.

И это едва ли не самое интересное в третьем сезоне. Мы впервые настолько отчетливо видим, что за невероятным самообладанием Саурона скрывается болезненная неспособность принять собственные ограничения.

Фото: Стоп-кадр из официального трейлера " Властелин колец: Кольца власти»

Поцелуй дьявола

Возвращение в третьем сезоне Келеборна, супруга Галадриэль, которого сыграл Джейми Кэмпбелл Бауэр, позволило авторам сериала еще раз обратиться к неоднозначным отношениям эльфийки с Сауроном. После краткого воссоединения с женой Келеборн попадает в плен к Темному Властелину. Саурону необходимо узнать секрет создания трех эльфийских колец. Не добившись нужного результата жестокостью, он принимает облик Галадриэль. Уверенный в том, что перед ним любимая женщина, Келеборн раскрывает тайну и целует ее. В этот момент зритель видит, кто на самом деле находится перед ним. Сцена, способная вызвать немало споров у поклонников Толкина, с точки зрения изображения дьявола практически безупречна.

Фото: стоп-кадр из официального трейлера " Властелин колец: Кольца власти»

Единое кольцо. Из чего создается абсолютное зло Особенно интересным представляется решение сценаристов связать создание Единого кольца с металлом из Валинора — благословенной земли на западе мира Толкина.

Интересно В шестой серии Саурон узнает, что при создании трех эльфийских колец использовались золото и серебро кинжала Финрода, брата Галадриэль. Сам Темный Властелин располагает молотом Феанора, который намеревается переплавить в огне Роковой горы.

Это авторское дополнение создателей сериала к мифологии Толкина, но с точки зрения символизма оно весьма любопытно.

В христианской философской традиции зло не обладает самостоятельной созидательной природой. Оно существует за счет искажения добра. На протяжении трех сезонов Саурон проделывал то же самое с окружающими — использовал чужой талант, любовь, верность, надежду и способность к самопожертвованию.

Фото: 360.ru

Дьяволиада Викерса У кинематографа давние и довольно сложные отношения с дьяволом. Сыграть абсолютное зло так, чтобы оно не выглядело карикатурно, — задача сама по себе нетривиальная. Но еще сложнее объяснить зрителю природу искушения. В первом сезоне актер показал искусителя. Во втором — лжепророка. В третьем — существо, для которого сама возможность существования чужой свободной воли становится оскорбительной. И при этом Викерсу удалось сохранить самое важное качество своего персонажа — его притягательность. Особенно любопытно, что в трилогии Питера Джексона от всей этой красоты, обаяния, интеллекта и почти ангельского величия остается лишь одно гигантское пылающее Око.

И пожалуй, после «Колец власти» пересматривать трилогию Питера Джексона будет особенно интересно. Потому что теперь, глядя на пылающее над Мордором Око, мы будем знать, почему когда-то людям и эльфам так хотелось увидеть в этих глазах свое отражение.