Дьявол с лицом ангела. Почему Саурон из «Колец власти» стал одним из лучших воплощений зла
За историю кинематографа кто и как только не играл дьявола — и Аль Пачино, и Роберт Де Ниро, и Джек Николсон и Вигго Мортенсен. Однако австралийскому актеру Чарли Викерсу в роли Саурона в сериале «Властелин колец: Кольца власти» удалось, пожалуй, самое сложное — показать, как лукаво желание совершенства.
Одиннадцатого ноября на платформе Prime Video стартовал третий сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти». Его события разворачиваются спустя пять лет после финала второго сезона, в разгар войны эльфов с Сауроном. В ходе третьего сезона Темный Властелин пытается создать Единое кольцо, которое позволит ему подчинить все Средиземье.
За три сезона исполнитель роли Саурона Чарли Викерс проделал любопытную актерскую работу: от обаятельного незнакомца с трагическим прошлым до существа, претендующего на абсолютную власть над миром. И кажется, создал один из самых интересных образов дьявола в современном кинематографе.
Строго говоря, в мифологии Толкина библейскому сатане гораздо ближе Моргот. Однако именно Саурон в исполнении Викерса оказался одним из наиболее убедительных кинематографических воплощений архетипа падшего ангела, тем более что Викерс обладает очень подходящей для этого образа внешностью — правильные, почти аристократические черты лица, сочетание мужественности и утонченности.
Саурон до того, как стал Оком
Для нескольких поколений зрителей Саурон — это гигантское пылающее Око из трилогии Питера Джексона. Создатели «Колец власти» получили возможность показать этого персонажа в совершенно иной ипостаси.
В первом сезоне зритель знакомится с Халбрандом — загадочным мужчиной, которого эльфийская владычица Галадриэль встречает посреди моря. Он умен, ироничен, обладает определенным обаянием и, кажется, несет на себе груз тяжелого прошлого.
Разоблачение Халбранда в финале первого сезона заставляет совершенно иначе посмотреть на все предшествующие эпизоды. Викерсу даже не требуется менять выражение лица, чтобы превратиться из потенциального героя в главного антагониста всей истории Средиземья.
Ангел света
Во втором сезоне Саурон предстает в образе прекрасного эльфа Аннатара, который входит в доверие к эльфийскому владыке и мастеру-кузнецу Келебримбору (сам актер еще после выхода первого сезона говорил, что его особенно интересует способность Саурона манипулировать окружающими и завоевывать их доверие).
Аннатар в исполнении Викерса поначалу выглядит практически идеальным творческим партнером мастера. Он признает его талант, понимает масштаб амбиций, и предлагает знания, которых тому недостает.
Келебримбор хочет создать нечто великое и превзойти достижения предшественников. Разве в этом есть что-то предосудительное? И именно здесь Саурон оказывается особенно убедителен в качестве дьявола-искусителя. Он обращается к лучшему, что есть в его собеседнике, — и постепенно превращает это в инструмент разрушения.
Особенно страшно наблюдать, как меняется характер отношений двух героев по мере создания колец. Восхищение сменяется снисходительностью, поддержка — обвинениями, доверие — тотальным контролем. Пока Эрегион оказывается под ударом, Саурон создает для Келебримбора иллюзию благополучия, позволяющую тому продолжать работу.
И судя по всему, именно такое понимание персонажа лежит в основе актерской работы Викерса. «Думаю, использование чего-то светлого — надежды — во зло по-настоящему пугает», — рассказал актер порталу Nerdist незадолго до выхода третьего сезона.
Далее — спойлеры к третьему сезону сериала «Властелин колец: Кольца власти».
Третий сезон. Дьявол больше не притворяется
В третьем сезоне Викерс решает уже другую актерскую задачу. Его персонажу больше нет необходимости постоянно изображать благородного изгнанника или небесного посланника. У него есть собственная армия, крепость и вполне определенные политические амбиции.
Казалось бы, самое время превратить Саурона в классического кинематографического злодея. Однако создатели сериала идут более интересным путем: Темный Властелин сталкивается с собственным несовершенством: попытки создать Единое кольцо не приносят желаемого результата. Убив Келебримбора, он уничтожил того, чьи знания могли бы ему помочь.
Викерс получает возможность показать своего персонажа наедине с собой. В ситуациях, когда не перед кем играть роль всемогущего существа, некому демонстрировать превосходство и некого обвинять в собственных неудачах.
И это едва ли не самое интересное в третьем сезоне. Мы впервые настолько отчетливо видим, что за невероятным самообладанием Саурона скрывается болезненная неспособность принять собственные ограничения.
Поцелуй дьявола
Возвращение в третьем сезоне Келеборна, супруга Галадриэль, которого сыграл Джейми Кэмпбелл Бауэр, позволило авторам сериала еще раз обратиться к неоднозначным отношениям эльфийки с Сауроном.
После краткого воссоединения с женой Келеборн попадает в плен к Темному Властелину. Саурону необходимо узнать секрет создания трех эльфийских колец. Не добившись нужного результата жестокостью, он принимает облик Галадриэль. Уверенный в том, что перед ним любимая женщина, Келеборн раскрывает тайну и целует ее.
В этот момент зритель видит, кто на самом деле находится перед ним. Сцена, способная вызвать немало споров у поклонников Толкина, с точки зрения изображения дьявола практически безупречна.
Единое кольцо. Из чего создается абсолютное зло
Особенно интересным представляется решение сценаристов связать создание Единого кольца с металлом из Валинора — благословенной земли на западе мира Толкина.
Интересно
В шестой серии Саурон узнает, что при создании трех эльфийских колец использовались золото и серебро кинжала Финрода, брата Галадриэль. Сам Темный Властелин располагает молотом Феанора, который намеревается переплавить в огне Роковой горы.
Это авторское дополнение создателей сериала к мифологии Толкина, но с точки зрения символизма оно весьма любопытно.
В христианской философской традиции зло не обладает самостоятельной созидательной природой. Оно существует за счет искажения добра. На протяжении трех сезонов Саурон проделывал то же самое с окружающими — использовал чужой талант, любовь, верность, надежду и способность к самопожертвованию.
Дьяволиада Викерса
У кинематографа давние и довольно сложные отношения с дьяволом. Сыграть абсолютное зло так, чтобы оно не выглядело карикатурно, — задача сама по себе нетривиальная. Но еще сложнее объяснить зрителю природу искушения.
В первом сезоне актер показал искусителя. Во втором — лжепророка. В третьем — существо, для которого сама возможность существования чужой свободной воли становится оскорбительной.
И при этом Викерсу удалось сохранить самое важное качество своего персонажа — его притягательность. Особенно любопытно, что в трилогии Питера Джексона от всей этой красоты, обаяния, интеллекта и почти ангельского величия остается лишь одно гигантское пылающее Око.
И пожалуй, после «Колец власти» пересматривать трилогию Питера Джексона будет особенно интересно. Потому что теперь, глядя на пылающее над Мордором Око, мы будем знать, почему когда-то людям и эльфам так хотелось увидеть в этих глазах свое отражение.