День весеннего равноденствия — 2026: что можно и нельзя делать 20 марта
Астрономическая весна — весеннее равноденствие — наступит в этом году 20 марта в 17 часов 46 минут по московскому времени. В это время Солнце пересечет небесный экватор — большой круг, параллельный плоскости земного экватора. С древних времен день весеннего равноденствия был окутан мифами и наполнен самыми разными традициями: наши предки водили хороводы, прыгали через костры и пекли жаворонков, зазывая тепло. Как появился этот праздник, что можно и нельзя делать в магическую дату и какие приметы помогут предсказать погоду на 40 дней вперед — в материале 360.ru.
Когда день весеннего равноденствия в 2026 году
Дата весеннего равноденствия меняется ежегодно и варьируется в промежутке с 19 по 21 марта. В 2026 году оно наступит 20 марта. В Северном полушарии начнется астрономическая весна, а в Южном полушарии — астрономическая осень.
Как появился день весеннего равноденствия
Издревле День весеннего равноденствия связывали с пробуждением природы после зимы, приходом весны, увеличением светового дня. Земледельцы начинали готовиться к посевам. Кроме того, этот период считали магическим временем, именно поэтому было принято гадать, проводить разные ритуалы, чтобы получить богатый урожай.
Вместе с тем, по словам религиоведа Александра Невеева, достоверных сведений о том, что на Руси праздновали день весеннего или осеннего равноденствия.
«Обратные утверждения — это, скорее, инсинуация всяких специалистов по кабинетной мифологии. Тем не менее, сейчас эти традиции подхватили неоязычники — они подводят к дате астрономическое или даже астрологическое обоснование, якобы самая длинная ночь в году или самая короткая имеет особое магическое значение», — отметил он в беседе с 360.ru
Жрец и верховода Новосибирской славянской общины «Земля — дочь бога» Андрей (второе имя — Чеслав) Афанасьев при этом обращает внимание, что обычай сжигать или разрывать чучело зимы достаточно архаичный и есть среди древних славянских традиций.
Но только этим ритуалом празднование, конечно, не ограничивалось. День было принято отмечать с размахом, подчеркивает Афанасьев. Люди собирались на так называемом Ерилином пляже — месте, где уже растаял снег. Водили хороводы вокруг костра или чучела Масленицы.
Ходили шли на ярмарку, а там и пели, и танцевали, и играли: перетягивали канат, прыгали через костер. Считалось, что если у него чистое и высокое пламя — жизнь будет счастливой весь следующий год. Завершался праздник катанием горящих колес с горы. Чем веселее удавалось погулять, тем, как верили наши предки, быстрее должна была прийти весна.
Девушки в этот день, как правило, гадали: пекли пряники с разными предметами, которые что-то обозначали. Считалось, что если вытянешь лакомство с монетой внутри — обретешь внезапное богатства, бусина предсказывала беременность, а серьга — встречу с суженым.
Перед сном гадали на будущего мужа. На семи листках писали мужские имена, клали их под подушку и утром наугад вытягивали одну из них — с каким именем листок попадался, такое, как полагали, и будет у жениха.
Что готовили на день весеннего равноденствия
На стол хозяйки подавали блины.
«Привычные нам тонкие блины появились позже. Наши предки делали круглые оладьи на пресном тесте. Его, как правило, ассоциировали с Солнцем, хотя некоторые этнографы это отрицают», — рассказал Афанасьев.
Популярны были и сладости в форме жаворонков. Их поливали сахарным сиропом и посыпали пшеничными зернами. Часть отдавали медвежьему богу, чтобы он не забирал мужчин во время охоты, а те не натыкались на диких зверей.
Были и локальные традиции. Например, на территории современной Белоруссии в праздник готовили камоедицу — это гороховая каша с комочками, добавил эксперт.
Что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия
Можно:
- делать уборку дома;
- строить планы и цели на будущее;
- гулять на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду — люди верили, что в это время они напитываются энергией светила;
- ухаживать за растениям;
- сажать семена или зелень на подоконнике;
- подводить итоги.
Не рекомендуется:
- ссориться;
- злиться;
- начинать дела в плохом настроении;
- переутомляться;
- захламлять дом;
- пить спиртное;
- заниматься рукоделием.
Приметы дня весеннего равноденствия
В прошлом наши предки много внимания обращали на погоду:
- славяне верили, что погода в День весеннего равноденствия сохранится в следующие 40 дней;
- если в этот день начали таять сосульки и слышна капель — впереди теплое лето;
- быстро бегущие по небу облака — к жаркому лету;
- метель и снег тоже указывали на щедрый урожай в предстоящий урожай зерновых и овощей;
- еще люди в это время считали проталины. Тот, кто найдет 40, будет счастливым весь следующий год.
Наблюдали и за поведением животных и птиц:
- если они группируются в большие стаи, стоит ждать богатого урожая;
- увидеть жаворонка в небе в это время — к скорому теплу. Если же покажется зяблик — скоро ударят морозы;
- громкое пение петуха — к скорой теплой весне;
- если черный кот перешел дорогу в этот день — не к несчастью, а наоборот, к большой удаче;
- каркающие вороны говорили о затяжных морозах впереди;
- грачи прилетели и уже гнездятся — к скорому теплу и ранней весне;
- воробьи купаются в пыли — к дождю.