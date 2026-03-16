День весеннего равноденствия — 2026: что можно и нельзя делать 20 марта

Праздники

Правила

Погода

Солнце

Ярмарки

Приметы

Масленица

Астрономическая весна — весеннее равноденствие — наступит в этом году 20 марта в 17 часов 46 минут по московскому времени. В это время Солнце пересечет небесный экватор — большой круг, параллельный плоскости земного экватора. С древних времен день весеннего равноденствия был окутан мифами и наполнен самыми разными традициями: наши предки водили хороводы, прыгали через костры и пекли жаворонков, зазывая тепло. Как появился этот праздник, что можно и нельзя делать в магическую дату и какие приметы помогут предсказать погоду на 40 дней вперед — в материале 360.ru.

Когда день весеннего равноденствия в 2026 году Дата весеннего равноденствия меняется ежегодно и варьируется в промежутке с 19 по 21 марта. В 2026 году оно наступит 20 марта. В Северном полушарии начнется астрономическая весна, а в Южном полушарии — астрономическая осень. Как появился день весеннего равноденствия Издревле День весеннего равноденствия связывали с пробуждением природы после зимы, приходом весны, увеличением светового дня. Земледельцы начинали готовиться к посевам. Кроме того, этот период считали магическим временем, именно поэтому было принято гадать, проводить разные ритуалы, чтобы получить богатый урожай. Вместе с тем, по словам религиоведа Александра Невеева, достоверных сведений о том, что на Руси праздновали день весеннего или осеннего равноденствия. «Обратные утверждения — это, скорее, инсинуация всяких специалистов по кабинетной мифологии. Тем не менее, сейчас эти традиции подхватили неоязычники — они подводят к дате астрономическое или даже астрологическое обоснование, якобы самая длинная ночь в году или самая короткая имеет особое магическое значение», — отметил он в беседе с 360.ru

Фото: Медиасток.рф

Жрец и верховода Новосибирской славянской общины «Земля — дочь бога» Андрей (второе имя — Чеслав) Афанасьев при этом обращает внимание, что обычай сжигать или разрывать чучело зимы достаточно архаичный и есть среди древних славянских традиций.

Фото: Медиасток.рф

Но только этим ритуалом празднование, конечно, не ограничивалось. День было принято отмечать с размахом, подчеркивает Афанасьев. Люди собирались на так называемом Ерилином пляже — месте, где уже растаял снег. Водили хороводы вокруг костра или чучела Масленицы. Ходили шли на ярмарку, а там и пели, и танцевали, и играли: перетягивали канат, прыгали через костер. Считалось, что если у него чистое и высокое пламя — жизнь будет счастливой весь следующий год. Завершался праздник катанием горящих колес с горы. Чем веселее удавалось погулять, тем, как верили наши предки, быстрее должна была прийти весна. Девушки в этот день, как правило, гадали: пекли пряники с разными предметами, которые что-то обозначали. Считалось, что если вытянешь лакомство с монетой внутри — обретешь внезапное богатства, бусина предсказывала беременность, а серьга — встречу с суженым.

Фото: Медиасток.рф

Перед сном гадали на будущего мужа. На семи листках писали мужские имена, клали их под подушку и утром наугад вытягивали одну из них — с каким именем листок попадался, такое, как полагали, и будет у жениха. Что готовили на день весеннего равноденствия На стол хозяйки подавали блины. «Привычные нам тонкие блины появились позже. Наши предки делали круглые оладьи на пресном тесте. Его, как правило, ассоциировали с Солнцем, хотя некоторые этнографы это отрицают», — рассказал Афанасьев. Популярны были и сладости в форме жаворонков. Их поливали сахарным сиропом и посыпали пшеничными зернами. Часть отдавали медвежьему богу, чтобы он не забирал мужчин во время охоты, а те не натыкались на диких зверей. Были и локальные традиции. Например, на территории современной Белоруссии в праздник готовили камоедицу — это гороховая каша с комочками, добавил эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия Можно: делать уборку дома;

строить планы и цели на будущее;

гулять на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду — люди верили, что в это время они напитываются энергией светила;

ухаживать за растениям;

сажать семена или зелень на подоконнике;

подводить итоги. Не рекомендуется: ссориться;

злиться;

начинать дела в плохом настроении;

переутомляться;

захламлять дом;

пить спиртное;

заниматься рукоделием.

Фото: Рассада на подоконнике / Медиасток.рф

Приметы дня весеннего равноденствия В прошлом наши предки много внимания обращали на погоду: славяне верили, что погода в День весеннего равноденствия сохранится в следующие 40 дней;

если в этот день начали таять сосульки и слышна капель — впереди теплое лето;

быстро бегущие по небу облака — к жаркому лету;

метель и снег тоже указывали на щедрый урожай в предстоящий урожай зерновых и овощей;

еще люди в это время считали проталины. Тот, кто найдет 40, будет счастливым весь следующий год. Наблюдали и за поведением животных и птиц: если они группируются в большие стаи, стоит ждать богатого урожая;

увидеть жаворонка в небе в это время — к скорому теплу. Если же покажется зяблик — скоро ударят морозы;

громкое пение петуха — к скорой теплой весне;

если черный кот перешел дорогу в этот день — не к несчастью, а наоборот, к большой удаче;

каркающие вороны говорили о затяжных морозах впереди;

грачи прилетели и уже гнездятся — к скорому теплу и ранней весне;

воробьи купаются в пыли — к дождю.