Сегодня 21:30 День перед Крещением: как подготовиться к Богоявлению и не нарушить традиции 18 января Религиовед Фирсов объяснил, зачем чертить кресты в домах на Крещенский сочельник 0 0 0 Фото: Священник Олег Голуб / Медиасток.рф Эксклюзив

Культура

Праздники

Православие

Религия

Иисус Христос

Приметы

Реки

Водоемы

Крещение

Крещенский сочельник 18 января — особый день духовной подготовки перед православным праздником Богоявления. Вечерняя служба, пост до первой звезды и освящение воды задают тон этому времени. Как правильно провести его и соблюсти традиции, что можно и нельзя делать — выяснил 360.ru.

Значение Крещенского сочельника Крещение Господне — это христианский праздник, посвященный евангельской истории крещения Иисуса в реке Иордан. Согласно Евангелию, именно тогда на Христа сошел Святой Дух в виде голубя, рассказал 360.ru религиовед и историк, профессор кафедры истории религии и теологии РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Фирсов. День накануне принято называть Крещенским сочельником. Это один из двунадесятых православных праздников, в которые священнослужители освящают воду. Так, на московском соборе 1666−1667 годов, когда старообрядцев назвали раскольниками, освящение воды в природных водоемах происходило дважды: накануне праздника и в само Богоявление, то есть Крещение.

Интересно Слово «сочельник» произошло от «сочива» — так называется пшенная каша с изюмом. Блюдо готовят и на Рождественский сочельник для подготовки к празднику. Слово «сочельник» произошло от «сочива» — так называется пшенная каша с изюмом. Блюдо готовят и на Рождественский сочельник для подготовки к празднику.

«Традиционно происходит молебен водосвятия над вырубленной в форме креста полыньей. В этом месте ранее устраивали временную часовню, так называемую Иорданскую сень», — указал Фирсов.

Фото: Фрязинские «моржи» на Барских прудах / Медиасток.рф

Традиции Крещенского сочельника Купание в проруби Обычай освящать проруби идет не из древних времен, а с 1890-х годов. В Санкт-Петербурге традицию соблюдали вплоть до революции 1917 года. Напротив Зимнего дворца во льду делали прорубь, над которой возводили некую сень, напоминавшую храм с куполами и крестами. Там служили молебен, помещали знамена полков для окропления водой.

Интересно Недалеко находился Иорданский подъезд Зимнего дворца: ко льду и по льду устаналивали мостики, и вдоль них выстраивались гвардейские войска в парадной форме. Недалеко находился Иорданский подъезд Зимнего дворца: ко льду и по льду устаналивали мостики, и вдоль них выстраивались гвардейские войска в парадной форме.

«Традиция купаться в это время сохранилась до сих пор. Активно практикуют троекратное окунание. Однако это всего лишь обычай, так как люди верят в целебную и очистительную силу воды, которую освятила церковь», — объяснил Фирсов. Священнослужители того времени не очень поддерживали инициативу, так как понимали: купаться в ледяной воде — значит требовать от Бога чуда, пренебрегать своей жизнью и здоровьем.

Фото: «Котовские моржи» из Долгопрудного / Медиасток.рф

Водосвятие и церковные службы На Руси Крещение было важным праздником, люди не могли себе представить его без посещения храма. «Даже те, кто не вполне строго и не всегда соблюдал церковные правила, считали обязательным в Крещение посетить церковь», — объяснил Фирсов. Также люди ходили на освящение воды. После службы ее старались набрать в емкости и принести домой. Святую жидкость хранили целый год. «Освященную воду использовали не только для питья, но и для окропления жилища, людей, хозяйственных подстроек. Такую воду считали универсальной защитой на здоровье и от бед», — отметил религиовед. У самой иордани, которую освятили, считалось правильным умыться, обтереться, окунуться в нее — это было ритуалом очищения. В некоторых местах России снег вокруг освященной купели также собирали — в ночь или на утро Крещения. Его тоже считали в это время особенным, топили на огне и применяли при болезнях.

Фото: Крещенские купания в Жуковском / Медиасток.рф

Уборка дома В Крещенский сочельник верующие очищались не только телесно и духовно, но и убирали свои дома. Их кропили святой водой, выносили солому, сено, рождественские украшения, что символизировало переход от праздничного времени к обычному укладу. Уборкой в доме закрывали святочный период, наводя порядок, как бы закладывая благополучие на следующий год. На дверных и оконных проемах мелом чертили кресты, которые защищали и очищали пространство от нечистых сил. Однодневный пост В Крещенский сочельник православные воздерживаются от еды до первой звезды. Ограничения длятся всего один день.

Интересно Разговляться, то есть выходить из поста, разрешается после службы, на которой верующие выпивают первые глотки святой воды. Разговляться, то есть выходить из поста, разрешается после службы, на которой верующие выпивают первые глотки святой воды.

Гадают ли в ночь на 19 января В русской культуре Крещение воспринимали как пограничное время, когда якобы нечистая сила бродит по земле и становится необычайно сильной. Несмотря на это, эзотерики и специалисты по работе с различными энергиями советуют 18 января отказаться от гаданий. Это православный праздник, и он не предполагает обращения к потусторонним силам, о чем Церковь и священнослужители неоднократно предупреждают. Кроме того, это время для очищения, поэтому окунаться в ледяную воду допускается, а вот гадания — нет, пояснила 360.ru психолог и энерготерапевт Альфия Сагирова.

Фото: РИА «Новости»

По мнению эксперта, святочный период — языческая традиция, которую неправильно применять ко времени православного праздника. Потому ворожба на суженого в крещенский сочельник — не самая лучшая идея. «Вообще никто не запрещал гадания в этот период, как никто и не разрешал их. Однако ранее язычники заглядывали в будущее, чтобы узнать об урожае в следующем сезоне, посмотреть, где солонку постелить и на что обратить внимание, а не привлекать в жизнь любовь», — объяснила Сагирова. Однако, даже отказавшись от гадания, можно использовать энергетически сильное время для своей пользы. Например, прописать планы на будущий год. После ритуала с купанием или умыванием ледяной водой очистится голова, и намеченное легче будет осуществить. Фирсов же придерживается более категоричной позиции: святочные гадания в сочельник следует прекратить. Любые попытки загадать будущее после этого дня воспринимались как неуместные. Люди даже верили, что ворожба в Крещенский сочельник может навлечь беду.

Фото: РИА «Новости»

Что нужно делать в Крещенский сочельник Вот что рекомендуется в день перед праздником Богоявления: Посетить церковь;

Побывать на освящении проруби, по возможности набрать воды из нее;

Убраться дома, выкинуть ненужные вещи;

По желанию можно искупаться в освященной иордани, если нет медицинских противопоказаний;

Мысленно очиститься от всего ненужного и плохих помыслов. Что нельзя делать в Крещенский сочельник Фирсов подсказал, чего делать накануне Крещения точно не стоит: гадать;

шумно радоваться и веселиться;

относиться к освященной воде легкомысленно;

Фото: Крещенские купания в Пушкино / Медиасток.рф

«Крещенскую воду нельзя выливать куда попало или использовать в бытовых „грязных“ целях, например для мытья посуды. Хранить небрежно тоже всегда считали недопустимым», — объяснил религиовед. загрязнять водоемы и источники, мусорить у рек и колодцев, плевать в воду;

заниматься тяжелой работой;

заниматься рукоделием;

ссориться, ругаться, желать зла. Люди верили, что сказанное в этот день закладывается на весь год;

оставлять дом незакрытым после святок. Для этого чертики кресты мелом;

нырять в прорубь без подготовки.

Приметы на Крещенский сочельник «В это время считалось правильным внимательно наблюдать за тем, что вокруг делается. Приметы подсказывали людям, каким будет урожай в следующем году, каким будет будущее лето, сенокос», — рассказал религиовед. Вот некоторые приметы: Если на Крещении стоит сильный мороз, значит зима продлится долго и будет холодной;

При теплом Крещении ожидали зиму с частыми оттепелями;

Если произошла метель, то такой же вьюжной станет оставшаяся зима;

Считалось, что если на Крещение намело много снега, в следующем сезоне будет столько же хлеба.