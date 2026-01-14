День перед Крещением: как подготовиться к Богоявлению и не нарушить традиции 18 января
Религиовед Фирсов объяснил, зачем чертить кресты в домах на Крещенский сочельник
Крещенский сочельник 18 января — особый день духовной подготовки перед православным праздником Богоявления. Вечерняя служба, пост до первой звезды и освящение воды задают тон этому времени. Как правильно провести его и соблюсти традиции, что можно и нельзя делать — выяснил 360.ru.
Значение Крещенского сочельника
Крещение Господне — это христианский праздник, посвященный евангельской истории крещения Иисуса в реке Иордан. Согласно Евангелию, именно тогда на Христа сошел Святой Дух в виде голубя, рассказал 360.ru религиовед и историк, профессор кафедры истории религии и теологии РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Фирсов.
День накануне принято называть Крещенским сочельником. Это один из двунадесятых православных праздников, в которые священнослужители освящают воду.
Так, на московском соборе 1666−1667 годов, когда старообрядцев назвали раскольниками, освящение воды в природных водоемах происходило дважды: накануне праздника и в само Богоявление, то есть Крещение.
«Традиционно происходит молебен водосвятия над вырубленной в форме креста полыньей.
В этом месте ранее устраивали временную часовню, так называемую Иорданскую сень», — указал Фирсов.
Традиции Крещенского сочельника
Купание в проруби
Обычай освящать проруби идет не из древних времен, а с 1890-х годов.
В Санкт-Петербурге традицию соблюдали вплоть до революции 1917 года. Напротив Зимнего дворца во льду делали прорубь, над которой возводили некую сень, напоминавшую храм с куполами и крестами. Там служили молебен, помещали знамена полков для окропления водой.
«Традиция купаться в это время сохранилась до сих пор. Активно практикуют троекратное окунание. Однако это всего лишь обычай, так как люди верят в целебную и очистительную силу воды, которую освятила церковь», — объяснил Фирсов.
Священнослужители того времени не очень поддерживали инициативу, так как понимали: купаться в ледяной воде — значит требовать от Бога чуда, пренебрегать своей жизнью и здоровьем.
Водосвятие и церковные службы
На Руси Крещение было важным праздником, люди не могли себе представить его без посещения храма.
«Даже те, кто не вполне строго и не всегда соблюдал церковные правила, считали обязательным в Крещение посетить церковь», — объяснил Фирсов.
Также люди ходили на освящение воды. После службы ее старались набрать в емкости и принести домой. Святую жидкость хранили целый год.
«Освященную воду использовали не только для питья, но и для окропления жилища, людей, хозяйственных подстроек. Такую воду считали универсальной защитой на здоровье и от бед», — отметил религиовед.
У самой иордани, которую освятили, считалось правильным умыться, обтереться, окунуться в нее — это было ритуалом очищения.
В некоторых местах России снег вокруг освященной купели также собирали — в ночь или на утро Крещения. Его тоже считали в это время особенным, топили на огне и применяли при болезнях.
Уборка дома
В Крещенский сочельник верующие очищались не только телесно и духовно, но и убирали свои дома. Их кропили святой водой, выносили солому, сено, рождественские украшения, что символизировало переход от праздничного времени к обычному укладу.
Уборкой в доме закрывали святочный период, наводя порядок, как бы закладывая благополучие на следующий год. На дверных и оконных проемах мелом чертили кресты, которые защищали и очищали пространство от нечистых сил.
Однодневный пост
В Крещенский сочельник православные воздерживаются от еды до первой звезды. Ограничения длятся всего один день.
Гадают ли в ночь на 19 января
В русской культуре Крещение воспринимали как пограничное время, когда якобы нечистая сила бродит по земле и становится необычайно сильной. Несмотря на это, эзотерики и специалисты по работе с различными энергиями советуют 18 января отказаться от гаданий.
Это православный праздник, и он не предполагает обращения к потусторонним силам, о чем Церковь и священнослужители неоднократно предупреждают. Кроме того, это время для очищения, поэтому окунаться в ледяную воду допускается, а вот гадания — нет, пояснила 360.ru психолог и энерготерапевт Альфия Сагирова.
По мнению эксперта, святочный период — языческая традиция, которую неправильно применять ко времени православного праздника. Потому ворожба на суженого в крещенский сочельник — не самая лучшая идея.
«Вообще никто не запрещал гадания в этот период, как никто и не разрешал их. Однако ранее язычники заглядывали в будущее, чтобы узнать об урожае в следующем сезоне, посмотреть, где солонку постелить и на что обратить внимание, а не привлекать в жизнь любовь», — объяснила Сагирова.
Однако, даже отказавшись от гадания, можно использовать энергетически сильное время для своей пользы. Например, прописать планы на будущий год. После ритуала с купанием или умыванием ледяной водой очистится голова, и намеченное легче будет осуществить.
Фирсов же придерживается более категоричной позиции: святочные гадания в сочельник следует прекратить. Любые попытки загадать будущее после этого дня воспринимались как неуместные. Люди даже верили, что ворожба в Крещенский сочельник может навлечь беду.
Что нужно делать в Крещенский сочельник
Вот что рекомендуется в день перед праздником Богоявления:
- Посетить церковь;
- Побывать на освящении проруби, по возможности набрать воды из нее;
- Убраться дома, выкинуть ненужные вещи;
- По желанию можно искупаться в освященной иордани, если нет медицинских противопоказаний;
- Мысленно очиститься от всего ненужного и плохих помыслов.
Что нельзя делать в Крещенский сочельник
Фирсов подсказал, чего делать накануне Крещения точно не стоит:
- гадать;
- шумно радоваться и веселиться;
- относиться к освященной воде легкомысленно;
«Крещенскую воду нельзя выливать куда попало или использовать в бытовых „грязных“ целях, например для мытья посуды. Хранить небрежно тоже всегда считали недопустимым», — объяснил религиовед.
- загрязнять водоемы и источники, мусорить у рек и колодцев, плевать в воду;
- заниматься тяжелой работой;
- заниматься рукоделием;
- ссориться, ругаться, желать зла. Люди верили, что сказанное в этот день закладывается на весь год;
- оставлять дом незакрытым после святок. Для этого чертики кресты мелом;
- нырять в прорубь без подготовки.
Приметы на Крещенский сочельник
«В это время считалось правильным внимательно наблюдать за тем, что вокруг делается. Приметы подсказывали людям, каким будет урожай в следующем году, каким будет будущее лето, сенокос», — рассказал религиовед.
Вот некоторые приметы:
- Если на Крещении стоит сильный мороз, значит зима продлится долго и будет холодной;
- При теплом Крещении ожидали зиму с частыми оттепелями;
- Если произошла метель, то такой же вьюжной станет оставшаяся зима;
- Считалось, что если на Крещение намело много снега, в следующем сезоне будет столько же хлеба.