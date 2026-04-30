30 апреля 2026 20:47 День памяти Георгия Победоносца: как святой попал на герб Москвы и почему его уважают в исламе Религиовед Невеев объяснил, почему Георгий Победоносец стал святым 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com Культура

Праздники

Православие

Религия

Коран

Иисус Христос

Ислам

Москва

Змеи

6 мая православные вспоминают Георгия Победоносца — одного из самых почитаемых святых не только в христианстве. Причем уважают его не только в православной религии, но и в исламе. Всадник, копьем поражающий змея, украшает герб Москвы уже несколько столетий. Кем был римский воин, за что его казнили, почему его образ почитают на Востоке и как правильно молиться святому Георгию — в материале 360.ru.

Кем был Георгий Победоносец Георгий Победоносец — один из самых значимых святых для Русской Православной Церкви и в целом для русского народа, рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев. Георгий родился в 269 году в Каппадокии, которая была провинцией Римской империи и находилась на территории современной Турции. Родители были обеспеченными, поэтому после их смерти Георгий получил большое наследство. Он состоял на военной службе, дослужился до командира и был любимцем антихристиански настроенного императора Диоклетиана. Несмотря на это, Георгий открыто выступил против преследования христиан и раздал все свое наследство бедным. Почему Георгия Победоносца причислили к лику святых «Святой Георгий, несмотря на то, что его ассоциируют с образом воина, прославился как великомученик. Он принял великие страдания ради Христа», — отметил Невеев. Диоклетион не раз предлагал Георгию отречься от Иисуса, а когда он отказывался, жестоко пытал. В конце концов император приказал отрубить великомученику голову.

Фото: Выставка «Солнечный камень. Янтарь Александра Крылова» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике / Медиасток.рф

Победа над змеем На Руси Георгий Победоносец больше известен как тот, кто смог победить змея — сюжет стал одним из самых популярных иконографических образов. На нем Георгия изобразили на коне с копьем в руке, которым он поражает дракона или змея. Сцена написана на красном фоне. Речь идет о посмертном поединке святого с драконом. Жители города Бейрута были вынуждены отдавать чудовищу, которое жило в озере, на съедение своих детей. Однажды жребий пал на дочь местного царя. Она стояла у озера и ожидала своей смерти. В это время к ней явился на белом коне Георгий. Он помолился, перекрестился и копьем сразил змея, освободив царевну и всех жителей города. После этого они уверовали во Христа и приняли крещение. Этот сюжет очень важен для христиан. «В православии есть понятие „первое евангелие“, то есть первая благая весть, которую мы получили от Бога. Эту весть получила Ева. Помните же, что именно змей соблазнил ее? Тогда Господь сказал, что положит вражду между человеческим и змеиным родом», — рассказал Невеев.

Фото: Выставка Вадима Ветлина «Возвращение к истокам» в Егорьевске / Медиасток.рф

Он объяснил: вряд ли Господь задумывал, что люди будут бояться змей. Подразумевается борьба со злом. Поэтому первое христианское евангелие учит верующих тому, что со злом не может быть никаких договоренностей и двусмысленных отношений. С ним каждый потомок Евы должен деятельно бороться. Как Георгий Победоносец попал на герб Москвы Святой Георгий стал символом столицы как покровитель Юрия Долгорукого — князя, который основал Москву. Изображение святого на коне и в момент поражения змея говорит о победе добра над злом и символизирует защиту православия и города.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Почему Георгия Победоносца почитают мусульмане В исламе Георгия Победоносца называют Джирджисом или Гиргисом. Его отождествляют с пророком — загадочным праведником аль-Хадиром, или Хизром, который упоминается в Коране как соратник пророка (Мусы) Моисея. В исламской традиции его уважают за мудрость, данную Богом, а также защиту веры от язычников. Мусульмане, подобно христианам, считают его покровителем воинов и защитников не только религии, но и правды, борцом со злом. Как молиться святому Георгию и о чем просить В молитвах к Георгию Победоносцу чаще всего обращаются военнослужащие и люди, чья профессия связана с риском для жизни, — пожарные, спасатели, полицейские. Святого просят о защите в бою, о мужестве и стойкости духа. Но не только воины ищут его покровительства: земледельцы молятся Георгию о хорошем урожае, а обычные люди — о защите домашних животных и скота. Современные православные просят Георгия о помощи в укреплении веры.

Фото: Мусульмане / Медиасток.рф

Так как Георгий Победоносец воспринимается как защитник слабых и обездоленных, ему молятся и те, кто чувствует себя беспомощным перед лицом опасности, кто нуждается в заступничестве и поддержке. Особых правил, как молиться святому, не существует. Можно читать каноническую молитву из православного молитвослова, а можно обращаться своими словами — главное, чтобы просьба была искренней и шла от сердца. Принято просить Георгия Победоносца: о защите от врагов и недоброжелателей;

о выздоровлении во время болезни;

о возвращении пропавших или украденных вещей (по преданию, святой помогает находить потерянное);

о мире в семье и благополучии близких;

о мужестве и силе духа в трудных обстоятельствах. Первая молитва Георгию Победоносцу выглядит следующим образом: Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Гео́ргие! Со́браннии в хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие, мо́лим тя, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю, моли́ с на́ми и о нас умоля́емаго от Своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́ждная проше́ния, и да́рует стране́ на́шей побе́ду на сопроти́вныя; и па́ки, припа́дающе, мо́лим тя, святы́й победоно́сче: укрепи́ да́нною тебе́ благода́тию во бране́х правосла́вное во́инство, разруши́ си́лы востаю́щих враго́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́мощь, и всем, в ско́рби и обстоя́нии су́щим, многомо́щное яви́ свое́ заступле́ние. Умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити нас от ве́чнаго муче́ния, да прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Фото: Медиасток.рф

Традиционно молитву святому читают перед иконой, но при отсутствии образа к нему можно обратиться мысленно. Верующие также посещают храмы, где есть икона Георгия Победоносца, ставят свечи и заказывают молебны. Главное помнить: святой помогает тем, кто сам не остается равнодушным к чужой беде и стремится жить по совести.

Что можно и нельзя делать 6 мая Что рекомендуется сделать: Сходить в храм;

Обратиться в молитве к великомученнику Георгию;

Позаботиться о животных;

Георгий благоволит трудолюбивым, поэтому в отличие от других православных праздников, в этот день можно работать;

Бороться со злом — как и в любой другой день. Что делать запрещено: Пользоваться острыми предметами;

Стричься;

Работать на огороде после захода солнца;

Работать с шерстью — вязать, прясть, шить.