День Пахома Теплого. Что это за праздник и какие приметы с ним связаны

Мифолог Пауков рассказал, о чем молиться в день Пахома Теплого

Православные чтят память преподобного Пахомия Великого 28 мая. В народном календаре этот день называют Пахомой Теплым. Считалось, что с этой даты устанавливается по-настоящему летнее тепло. Что это за праздник, кем был Пахомий Великий и какие приметы связаны с праздником — в материале 360.ru.

Кто такой Пахомий Великий

Преподобный Пахомий родился в III веке в египетском городе Фиваиде в семье язычников. Поэтому к вере во Христа пришел уже в зрелом возрасте, тогда же и крестился.

Он узнал о христианстве во время военной службы при императоре Константине. Услышал проповедников, уверовал и стал учеником пустынника Паламона. Тот спустя много лет благословил монаха Пахомия на строительство Тавеннисийской обители на берегу Нила. Объект находится в 575 километрах от современного Каира.

Для нее Пахомий написал первый монастырский устав. После смерти Паламона монах воздвиг еще несколько монастырей, число его последователей росло. Без чудес не обошлось: многих праведник исцелил, другим помогал словом.

Пахомий умер в 348 году. Его похоронили недалеко от обители.