День Пахома Теплого. Что это за праздник и какие приметы с ним связаны
Мифолог Пауков рассказал, о чем молиться в день Пахома Теплого
Православные чтят память преподобного Пахомия Великого 28 мая. В народном календаре этот день называют Пахомой Теплым. Считалось, что с этой даты устанавливается по-настоящему летнее тепло. Что это за праздник, кем был Пахомий Великий и какие приметы связаны с праздником — в материале 360.ru.
Кто такой Пахомий Великий
Преподобный Пахомий родился в III веке в египетском городе Фиваиде в семье язычников. Поэтому к вере во Христа пришел уже в зрелом возрасте, тогда же и крестился.
Он узнал о христианстве во время военной службы при императоре Константине. Услышал проповедников, уверовал и стал учеником пустынника Паламона. Тот спустя много лет благословил монаха Пахомия на строительство Тавеннисийской обители на берегу Нила. Объект находится в 575 километрах от современного Каира.
Для нее Пахомий написал первый монастырский устав. После смерти Паламона монах воздвиг еще несколько монастырей, число его последователей росло. Без чудес не обошлось: многих праведник исцелил, другим помогал словом.
Пахомий умер в 348 году. Его похоронили недалеко от обители.
День Пахомы Теплого на Руси
В этот день на Руси не рекомендовали носить чужую одежду и обувь, и обычай связан с причиной смерти монаха Пахомия, рассказал 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков.
При жизни он исцелял, но себя не смог — умер от моровой чумы. Это болезнь, скорее всего, контактная, поэтому в этот день нельзя было надевать чужую обувь или одежду, разводить грязь. Особенно тщательно следили за личной гигиеной.
Дмитрий Пауков
На Пахома Теплого заканчивали сеять лен и начинали пшеницу, а также сажали различные овощи.
Важно было в этот день ходить в церковь.
«Молились, как правило, о благополучии дома или здоровье — своем и близких», — указал Пауков.
Запретов не было: занимались домашними делами, работали в поле. Даже наоборот — отлынивание считалось нехорошим делом.
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«Это бесценное и даже драгоценное время, которое нельзя было пропустить. Получается сам по себе праздник труда», — уточнил исследователь.
Народные приметы на Пахома Теплого
- На Пахома начала цвести рябина — к скорому теплу;
- Теплый ветер сулит добрый урожай;
- Дождь предвещает мокрое лето, а теплая погода — жару;
- Красный рассвет — летом жди засухи и пожаров;
- Что-то приснилось в ночь на Пахома Теплого — сбудется;
- Если ветви осины покрылись сережками, то ожидали богатого урожая.
На Пахома Теплого запрещалось отдавать огонь из дома. Люди считали, что вместе с ним можно отдать семейное благополучие.