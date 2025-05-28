День Пахома Теплого. Что это за праздник и какие приметы с ним связаны

Мифолог Пауков рассказал, о чем молиться в день Пахома Теплого

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/www.globallookpress.com

Православные чтят память преподобного Пахомия Великого 28 мая. В народном календаре этот день называют Пахомой Теплым. Считалось, что с этой даты устанавливается по-настоящему летнее тепло. Что это за праздник, кем был Пахомий Великий и какие приметы связаны с праздником — в материале 360.ru.

Кто такой Пахомий Великий

Преподобный Пахомий родился в III веке в египетском городе Фиваиде в семье язычников. Поэтому к вере во Христа пришел уже в зрелом возрасте, тогда же и крестился.

Он узнал о христианстве во время военной службы при императоре Константине. Услышал проповедников, уверовал и стал учеником пустынника Паламона. Тот спустя много лет благословил монаха Пахомия на строительство Тавеннисийской обители на берегу Нила. Объект находится в 575 километрах от современного Каира.

Для нее Пахомий написал первый монастырский устав. После смерти Паламона монах воздвиг еще несколько монастырей, число его последователей росло. Без чудес не обошлось: многих праведник исцелил, другим помогал словом.

Пахомий умер в 348 году. Его похоронили недалеко от обители.

Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа
Фото: Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа/Медиасток.рф

День Пахомы Теплого на Руси

В этот день на Руси не рекомендовали носить чужую одежду и обувь, и обычай связан с причиной смерти монаха Пахомия, рассказал 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков.

При жизни он исцелял, но себя не смог — умер от моровой чумы. Это болезнь, скорее всего, контактная, поэтому в этот день нельзя было надевать чужую обувь или одежду, разводить грязь. Особенно тщательно следили за личной гигиеной.

Дмитрий Пауков

На Пахома Теплого заканчивали сеять лен и начинали пшеницу, а также сажали различные овощи.

Важно было в этот день ходить в церковь.

«Молились, как правило, о благополучии дома или здоровье — своем и близких», — указал Пауков.

Запретов не было: занимались домашними делами, работали в поле. Даже наоборот — отлынивание считалось нехорошим делом.

Интересно

Другое название праздника — Пахом Бокогрей. Это связано с началом климатического лета, когда наступает теплая пора.

«Это бесценное и даже драгоценное время, которое нельзя было пропустить. Получается сам по себе праздник труда», — уточнил исследователь.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/www.globallookpress.com

Народные приметы на Пахома Теплого

На Пахома Теплого запрещалось отдавать огонь из дома. Люди считали, что вместе с ним можно отдать семейное благополучие.

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