Сегодня 03:20 Заклинание весны и освящение семян. Что обязательно нужно сделать в день Конона Огородника 0 0 0 Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com Культура

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Ежегодно 18 марта православная церковь чествует мученика Конона Мандонского, жившего в III веке. На Руси святого Конона почитали как покровителя земледельцев, называя его Кононом Огородником. О том, как жил святой, каким традициям в этот день следуют верующие и о приметах в этот праздник — в материале 360.ru.

Житие святого Конона Мандонского Конон Мандонский жил в малоазийском городе Мандоне в период гонений на христиан при императоре Деции. Он был простым земледельцем, но его вера во Христа сделала его примером стойкости и преданности. Когда местные власти потребовали от Конона отречься от христианства, он отказался, за что был подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на мучения, святой остался верен церкви и принял смерть за Христа.

«В житие Конона говорится, что он был добрым, простосердечным, совершенно не злобливым человеком, который приветствовал добрым словом каждого путника. Он проявил невероятное мужество, пока отстаивал свою веру. Конон отказался исполнять языческие ритуалы, и его пытали, но несмотря на это он не отказался от своей веры. Казнь его была вполне в духе того времени — в ноги мученика вбили гвозди, после чего его заставили бежать перед колесницей, пока он не упал под копыта лошади», — рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых в беседе с 360.ru. Его подвиг вдохновил многих современников, так память о нем сохранилась в церковном предании. На Руси Конона стали почитать не только как мученика, но и как покровителя земледелия. Почему Конона назвали Огородником? Как рассказала Наталия Фомина, основное занятие Конона и определило его прозвище «градарь» или «огородник», которое закрепилось за святым на века.

Градарь — это устаревшее название современного огородника и происходит от того же слова с тем же корнем — град, город, огород. Градарь, конечно, не был таким крупным землевладельцем, как мы сегодня понимаем сегодняшнее фермерство, ничего подобного не было. Наталия Фоминых профессор РЭУ имени Плеханова

По ее словам, огородничество той эпохи — это был очень тяжелый и простой труд, который заключался в обработке небольшого участка земли и выращивании на ней овощей. А в связи с тем, что орудия труда на тот момент оставляли желать лучшего, этот труд был очень тяжелым и неприбыльным. На Руси же земледелие было основой жизни, и крестьяне искали заступничества у тех святых, которые могли помочь им в их трудах. Конон, как земледелец и мученик, стал идеальным покровителем для тех, кто работал на земле.

Кроме того, в народном сознании святой Конон ассоциировался с плодородием и изобилием. Его молитвы считались особенно сильными в вопросах, связанных с урожаем и благополучием в сельских трудах. Почитание святого Конона В православной традиции святой Конон почитается как мученик и заступник земледельцев. Ему молятся о хорошем урожае, защите от стихийных бедствий и благополучии в сельских трудах.

Фото: РИА «Новости»

В день памяти святого Конона в храмах совершают богослужения, на которых читают молитвы и акафисты в его честь. Верующие приносят в церковь семена и землю, чтобы освятить их и получить благословение на будущие работы. Традиции праздника Конона Огородника На Руси день памяти святого Конона был тесно связан с началом весенних работ в огороде. Крестьяне верили, что святой помогает вырастить хороший урожай и защищает посевы от вредителей и непогоды. Одной из главных традиций было начало подготовки огорода к посадке. Хозяйки выносили на улицу семена, чтобы они «подышали» свежим воздухом и напитались силой земли. Мужчины проверяли инструменты и начинали копать грядки. Считалось, что если в этот день начать работы в огороде, то урожай будет обильным.

Также считалось необходимым вскопать хотя бы маленький кусочек земли в огороде. Если погода еще неблагоприятная, то небольшой кусочек нужно было вскопать и удобрить. Люди верили, что за этот труд Конан обязательно вознаградит их хорошим урожаем. Наталия Фоминых профессор РЭУ имени Плеханова

Также в день Конона Огородника было принято молиться святому о защите от засухи, града и других природных бедствий. В некоторых регионах крестьяне совершали обряд «закликания весны»: выходили в поле, пели песни и бросали в землю зерна, чтобы ускорить приход тепла. Приметы, связанные с днем Конона Огородника С днем памяти святого Конона связано множество народных примет, которые передавались из поколения в поколение. Эти наблюдения помогали крестьянам планировать свои работы и предсказывать погоду на ближайшие месяцы. Если 18 марта стоит ясная и теплая погода, то лето будет жарким и сухим;

Если день пасмурный или идет дождь, то лето ожидается дождливым;

Если в этот день прилетают грачи и начинают вить гнезда, то весна будет ранней;

Если на Конона еще лежит снег, то он быстро растает и земля будет готова к посадке;

Сильный ветер в этот день предвещал бурное лето с частыми грозами. Эти приметы помогали крестьянам планировать свои работы и готовиться к выращиванию будущего урожая. Что можно делать 18 марта День Конона Огородника считается благоприятным для начала весенних работ в огороде. Можно копать грядки, готовить землю к посадке и планировать будущие посевы.

Фото: РИА «Новости»

«В этот день будет замечательно уделить внимание живому, растительности. Даже если человек не планирует ехать за город, на свою дачу, либо у него нет дачи, можно и нужно уделить внимание комнатным растениям, поухаживать за какими-то домашними культурами, посадить что-либо новое, какие-либо семена, которые потом можно будет пересадить в грядки», — рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. Чем еще стоит заниматься 18 марта: Освящать семена Принесите семена в церковь, чтобы освятить их. Считается, что это поможет получить богатый урожай. Молиться святому Конону Обратитесь к святому Конону с молитвой о защите урожая, благополучии в земледельческих трудах и избавлении от природных бедствий. Проводить обряды на плодородие В некоторых регионах сохранилась традиция «закликания весны»: выходите в поле, пойте песни и бросайте в землю зерна, чтобы ускорить приход тепла.

Фото: РИА «Новости»

Готовиться к посевному сезону Проверьте сельскохозяйственные инструменты, планируйте, что и где будете сажать. Этот день считается удачным для таких приготовлений. Помогать ближним Проявите заботу о тех, кто нуждается в помощи, особенно о пожилых людях или соседях, которые занимаются огородом. Что нельзя делать 18 марта День Конона Огородника — это прежде всего церковный праздник. Не стоит забывать о духовной составляющей и ограничиваться только земными делами. Поэтому нельзя пренебрегать молитвой. Также не стоит: Начинать работы в огороде без благословения Если вы верующий человек, перед началом работ помолитесь святому Конону или попросите благословения в церкви. Заниматься рукоделием В этот день настрого запрещается заниматься рукоделием, использовать иголки или спицы. Считалось, если девушка в руки хотя бы случайно иглу или спицы, то семью ждет финансовая потеря.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Сплетничать и завидовать Кроме того, нужно остерегаться сплетен, осуждений и зависти. Так как если в этот день позволить себе подобное, то все эти осуждения обернутся против самого же себя. Носить чужую одежду В день святого Конона нельзя носить чужую одежду. Считается, что с чужой одеждой обязательно придет несчастья ее прежнего владельца. Подбирать с земли ценности Как рассказал Шмелев, в этот день, кроме прочего, запрещается поднимать с земли ценности.

«На многие церковные праздники делают всевозможные порчи. Темная сторона — колдуны, ведьмы, противоборствующая сторона, могут делать специально какие-либо подклады, переклады на вещи. Очень часто можно найти в эти дни непонятные ценные вещи — купюры, золото. Поднимать это категорически нельзя, особенно на перекрестках, иначе можно получить весь этот магический негатив, порчу и потом долго разбираться с ним», — рассказал эксперт. Ругаться и ссориться В этот день особенно важно сохранять мир в семье и с окружающими. Ссоры и конфликты могут «отпугнуть» удачу и благополучие. Лениться День Конона Огородника — время для активных действий. Лень и безделье считаются плохим знаком, особенно если вы планируете получить хороший урожай. Этот день лучше посвятить полезным делам: работе в огороде, молитве, помощи ближним. Пустые развлечения могут отвлечь от важных задач. «Смысл этого праздника заключается в том, что даже если по некоторым церковным законам запрещается убираться, много работать, делать что-либо по дому, то в данный день, если делать это во благо, с душой, с заботой о процветании своего хозяйства, то ничего страшного не будет. Самое главное, делать это не ради какой-то финансовой выгоды, например, если у людей какое-либо предприятие по производству, к примеру, помидоров. Здесь должна быть духовность отдача Всевышнему и вере», — объяснил Шмелев.